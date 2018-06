Conjoncture : Transparence

Inscrit dans le sillage de la réforme financière globale initiée par les pouvoirs publics, le nouveau système de gestion budgétaire, prévu dans le projet de loi organique des lois de finances, répond à une série de paramètres et fondamentaux. Il s’agira d’aller vers des normes devant guider l’élaboration et la conception des lois de finances, dès 2023, sur la base de critères précis en matière de transparence, de contrôle et de maîtrise de la traçabilité des deniers publics. Dans cette optique, le texte «assoit le principe du budget orienté vers les résultats à partir d’objectifs fixés au préalable, et non en fonction des dépenses, comme c’est le cas actuellement», a précisé le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya. Il s’agira, par conséquent, de passer d’un budget de moyens à un budget de réalisations, donc de résultats, à travers la mise en place de mécanismes prévus dans le cadre de cette démarche. Ainsi, le nouveau système est censé contribuer à moderniser le processus de budgétisation des dépenses publiques et contribuer, par la même occasion, à une gestion plus efficiente des ressources de l’État, mais aussi au renforcement des capacités de prévision et d’analyse. Le projet de loi organique des lois de finances tend également à améliorer la relation entre le gouvernement et le Parlement sur les questions liées au processus du budget de l’État, ce qui est censé garantir «un surcroît de transparence» dans la conduite des finances publiques. En fait, le texte est appelé à fixer les conditions d’élaboration et d’exécution de ce nouveau système intégré de gestion budgétaire et instituer la modernisation de notre cadrage budgétaire à travers les instruments et les éléments techniques qui seront mis en place. Les références établies, en plus de devoir guider le processus de budgétisation des dépenses publiques, assurer une meilleure affectation des ressources sur la base de nouvelles nomenclatures, devront aussi contribuer à asseoir les conditions de transparence des données, de responsabilisation des gestionnaires et de renforcement des moyens et instruments de prévision et d’évaluation. Des impératifs qui souscrivent à des objectifs d’efficacité, de transparence dans la traçabilité de la comptabilité de l’État, tant il est désormais question de rationalisation et de rentabilisation des dépenses. La répartition budgétaire obéira, par conséquent, aux disponibilités financières et aux besoins sectoriels réels, selon le principe de priorité. Une démarche qui suppose une plus grande maîtrise du budget, mais aussi une optimisation des moyens de recouvrement de l’impôt, la fiscalité ordinaire étant de plus en plus sollicitée pour les besoins de financement des dépenses de fonctionnement et, en général, pour soutenir les programmes de développement du gouvernement, en particulier l’investissement.

D. Akila