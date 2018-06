Khaled Mehenaoui, Nouveau commissaire du festival de Djemila : De nouveaux mécanismes fondés sur le parrainage

C’est une version adaptée aux réalités qui imposent plus que jamais la rationalisation des dépenses, et, partant, la recherche constante de nouveaux mécanismes tendant à préserver les grands objectifs de cette imposante rencontre artistique, mise en exergue depuis sa création dans une dimension qui lui a permis de se hisser au rang des grandes rencontres du genre que marquera cette année la 14e édition du Festival de la chanson arabe de Djemila.

Un festival d’autant plus important, qui a nécessité de longues années durant des investissements forts de l’État pour se forger une réputation à la mesure de toutes ces grandes figures de la chanson , ces femmes et ces hommes de culture qui sont venus de nombreux pays arabes pour fouler les planche de Cuicul, à l’ombre d’abord de l’Arc de Caracalla, et n’aura pas perdu trop de temps pour s’ériger aussi, au-delà de sa dimension artistique, en cet espace immense de la fraternité et de la solidarité arabe, consolidée plus d’une fois, sous le haut patronage du Président Abdelaziz Bouteflika, alors que Djemila accueillait Baalbek croulant sous les bombes d’Israël ou chantait Ghaza la Martyre.

De ces voix multiples qui s’élevaient vers le ciel Nidhal Achgar disait : «Nous sommes le passé, le présent et l’avenir ! Sortez de nos terres, sortez de notre mer, sortez de nos champs de blé, sortez de nos mémoires !»

Autant d’acquis qu’il faudra pourtant préserver en cette 14e édition qui débutera le 2 août, pour s’étaler sur 5 jours, en s’inspirant un peu de tout ce qui se fait à travers les festivals du monde et aller à la recherche de nouvelles ressources, de nouveaux partenaires qui permettraient à ce festival de s’accrocher à sa réputation, s’épanouir davantage et ne plus seulement être animé par cet esprit du «Beilek» qui ne peut pas à elle seule assurer sa pérennité.

Pour Khaled Mehenaoui, ce jeune et combien dynamique dans un monde de la culture qu’il connaît très bien pour y avoir fait ses classes à l’UNJA, d’abord, et durant plusieurs années à la vice-présidence de l’ APC de Sétif, alors qu’il était en charge du volet culturel occupant par la présidence de l’Office de la culture et du tourisme, sa récente nomination par le ministre de la Culture à la tête du commissariat de ce grand festival ne peut être porteuse que d’un souffle nouveau et surtout d’une démarche réaliste à même de prodiguer à cet espace de culture, sa dimension économique tant de fois réitérée par Azzedine Mihoubi.

Sans hésitation aucune, le nouveau commissaire du festival de Djemila, qui remplace ainsi Nacera Abbes, va droit au but et souligne : «Je crois sincèrement qu’il ne faut pas nous voiler la face, la réalité étant ce qu’elle est aujourd’hui, nous devons nous y adapter et pour ne pas faire exception à une règle qui a fait ses preuves à travers le monde, aller à la recherche de nouvelles ressources, de nouveaux partenaires qui pourraient apporter une valeur ajoutée à ce festival et faire dans le sens de sa pérennité. Dans ce contexte, à titre d’exemple, la mise en œuvre d’une dynamique de parrainage par les grandes entreprises s’inscrit de plain-pied dans notre stratégie.»

Une nouvelle démarche, dit-il, qui pourrait aussi se traduire par la mise en œuvre des effets concrets de la coopération culturelle qui existe avec bien des pays arabes et la mise à profit de toutes les conventions qui existent dans ce domaine, pour ramener au titre d’échanges bien des voix sublimes de la chanson arabe et en réduisant le coût de ce festival, préserver et valoriser sans cesse la réputation du festival de Djemila.

C’est cet esprit qui prélavera déjà au niveau de cette 14e édition qui donnera la possibilité à bien des artistes nationaux de talent de s’y produire et en allant progressivement vers la réalisation de les objectifs désormais assignés à ce festival qui rayonnera sur toute la wilaya et ira dans une nouveauté tant attendue, vers d’autres localités de la wilaya. «Le festival ne s’arrêtera pas à Djemila, il ira à Guenzet, Beni Ourtilène et bien d’autres communes éloignées, pour y apporter son écho et permettre à bien des artistes de s’y produire», ajoute Khaled Mehenaoui, qui sait que sa nomination intervient à la veille de cette 14e édition et qui pense déjà à la préparation du prochain festival.

