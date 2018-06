Long... est le chemin, de Mohamed Djaâfar : Une histoire à dimension humaine

Dans son roman, Long... est le chemin, l’écrivain Mohamed Djaâfar invite ses lecteurs à découvrir une période méconnue de l’histoire authentique et hautement humaine des Algériens dans les années 1930, à travers le prisme de personnages hauts en couleur aux prises avec un quotidien des plus difficiles. Ce roman de 420 pages, publié récemment à compte d’auteur, relate des tranches de vie entrelacées de plusieurs familles luttant pour leur survie dans une bourgade imaginaire de l’Algérie, colonisée depuis un siècle. Ce deuxième ouvrage de l’auteur plante le décor d’une région se remettant à peine des grandes campagnes militaires coloniales, tout en allant, sans le savoir, au devant d’un nouveau drame et des grands chamboulements causés par la Seconde Guerre mondiale. Dans le village de Webbane, le récit s’articule autour de la famille de Slimane, ouvrier du chemin de fer se tuant à la tâche, malgré une petite invalidité, avec la hantise de voir ses trois enfants manquer de nourriture ou de voir son aîné Bouzid abandonner l’école.

Lahlali, le frère de Slimane, obtient une autorisation pour aller travailler dans les houillères du nord de la France. Son voyage et son parcours restituent l’univers des premiers ouvriers algériens émigrés débarquant dans un pays où tout leur est étranger.

Une année avant de passer son certificat de fin d’études primaires, le jeune Bouzid devient l’écrivain public du village rédigeant des lettres aux maris, frères, et pères partis travailler en France, ce qui en fait le confident de tous les habitants du village.

Bouzid se retrouve impliqué dans une ancienne liaison amoureuse entre son oncle et Rita la gitane, dans la vie de Bariza abandonnée avec deux enfants et qui ne trouve de salut que dans la prostitution, ou encore dans la rédaction d’affiches et de messages pour les militants du Parti du peuple algérien. Le diplôme de Bouzid se révèle être une solution aux problèmes de nombreux habitants du village, le jeune garçon est sollicité pour différents emplois et apporte une aide considérable au foyer et à ses proches.

C’est également par Bouzid, seul personne sachant lire, que le village apprend l’arrivée de la guerre, avant que le crieur public n’annonce la mobilisation générale, avant que les événements du roman ne s'enchaînent relatant la guerre, le militantisme pour l'indépendance de l'Algérie et la Révolution de Novembre vue par les villageois de Webbane. En plus des récits qui mettent au jour une période méconnue et des «générations oubliées» de l’histoire «coincées entre la colonisation et la Seconde Guerre mondiale», ce roman renseigne sur un univers et un mode de vie ancré dans l’imaginaire collectif algérien. Long... est le chemin plonge le lecteur dans l’habitat et le mode de vie authentique d’un village qui ne connaissait pas encore l’électricité et où l’agriculture vivrière nourrit des habitants qui

comptent chacun sur un métier artisanal pour subvenir aux besoins des siens.

S’il évoque clairement les déboires de la population avec les autorités coloniales, la discrimination et l’exploitation, l’auteur a réussi à dissoudre les affres de la colonisation dans le quotidien des habitants, axe principal du récit, tel qu’ils l’on vécu.

Né à Bordj Bou-Arréridj en 1955, Mohamed Djaâfar avait suivi des études de droit à Alger, avant de poursuivre son cursus en Belgique. L’auteur avait publié en 2014 son premier roman, les Oiseaux de la nuit.