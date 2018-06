Festival national du théâtre universitaire : Créativité et aspect académique

Afin de donner les grandes lignes de la treizième édition du Festival national du théâtre universitaire, prévu à Sétif du 26 juin au 1er juin, une conférence de presse a eu lieu, hier au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), animée par le commissaire de la manifestation, Ismaïl Inzarene.



En présence de toute l’équipe d’organisation du festival, le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires, Farouk Boukhlika, a fait savoir que pas moins de 350 participants prendront part au festival, dont 300 étudiants et 50 enseignants encadreurs qui seront impliqués dans diverses activités culturelles et artistiques.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le public sétifien aura à assister à quatorze spectacles en compétition officielle et six spectacles en hors-compétition, présentés par des troupes en provenance de neuf universités. «L’organisation de la 13e édition de ce festival explique l’importance accordée par la tutelle au quatrième art, et ce dans le but de développer la créativité des étudiants et de faire émerger de nouveaux talents, pour un meilleur rendement à travers une production artistique de qualité», a souligné Farouk Boukhlika, qui a fait savoir que son département se dirige prochainement vers la mise en place d’une organisation pour la gestion du festival. Il a par ailleurs rappelé les nombreux accords signés entre l’Office national des œuvres universitaires et le Théâtre national algérien, dont celui de la réduction du tarif de la billetterie aux étudiants, ainsi que la participation des étudiants aux activités théâtrales du TNA, pour inculquer les valeurs du théâtre dans le milieu estudiantin.

Pour sa part, le commissaire du festival, Ismail Inzarene, a fait savoir que le mot d’ordre de cette 13e édition et de faire le lien entre l’aspect académique et la créativité. «Les débuts du festival ont été axés sur l’aspect d’animation de scène et mettre en place ce rendez-vous culturel. Les recommandations de chaque édition ont fait que l’aspect académique soit lié davantage à la créativité théâtrale», a-t-il fait savoir. En sus d’une journée d’étude organisée pendant le festival pour célébrer le 40e anniversaire de l’ouverture de l’université de Sétif, de vibrants hommages auront lieu, à commencer par la défunte du théâtre algérien Sonia, ainsi que pour la défunte Néchat Hakima Farah, deux fois lauréate du grand prix du Festival national du théâtre universitaire, ainsi que d’autres hommages à des artistes de la wilaya de Sétif, comme Djamel Guermi et Toufik Mezghache, sans oublier d’autres hommages au scénographe Abderahmane Zaboubi, au comédien Lamri Kaouane et au dramaturge Azzedine Djelaoui.

Le jury sera composé de cinq hommes de théâtre et académiciens, il s’agit de Chérifa Nacheti, Selsabil Baghdadi, Haroun El Killani, Nabil Benseka, sous la présidence de Makhlouf Boukrouh.

Kader Bentounès