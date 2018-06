CSC : offres pour Bezzaz

Le désormais ex-capitaine d’équipe du CS Constantine, Yacine Bezzaz, non retenu par l’entraîneur Amrani dans l’effectif de la saison prochaine, ne manque pas d’offres malgré son âge avancé. Il est sollicité par plusieurs clubs.En effet, l’ASAM, le DRBT et le CRB, en Ligue 1-Mobilis, ont pris attache avec lui pour le convaincre de signer, alors qu’en Ligue 2-Mobilis, la JSMS, l’USMH et la JSMB lui ont font les yeux doux. Joueur à expérience, aux qualités certaines, réputé pour sa bonne conduite et son influence positive sur le groupe, ces équipes veulent bien bénéficier de ses services. Selon nos informations, il pourrait bien atterrir à l’USMH, du fait que le président, Mohamed Laïb, a pris lui-même attache avec lui et lui aurait formulé une bonne proposition financière. Pour le moment, Bezzaz ne s’est pas encore prononcé et annoncera son choix, dans les tout prochains jours. Il faut néanmoins savoir qu’il est toujours sous contrat avec le CSC et que le club qui le veut doit négocier avec la direction du club constantinois sa lettre de libération.

Cissé et Rachedi libérables

En plus de Bezzaz qui quittera les Sanafir, coach Amrani a aussi barré de son effectif pour la saison prochaine, deux autres noms. Il s’agit de Rachedi et Cissé. Ces derniers comme Bezzaz sont aussi encore liés par contrat au CSC. Ils sont donc tenus d’aller monnayer leur talent ailleurs, en demandant aux clubs qui les veulent de s’adresser à la direction du CSC pour négocier les modalités de leurs transferts.

Rebih rejoint l’USM Annaba

L’attaquant des Sanafir Rebih ne poursuivra pas la saison prochaine son aventure avec le champion d’Algérie en titre. Il vient en effet d’opter officiellement pour le nouveau promu en Ligue 2-Mobilis, l’USM Annaba. Le manager général du club, Kamel Bouacida, a fait le nécessaire pour le convaincre de signer à l’USM Annaba. Le joueur a paraphé un contrat de deux ans au profit des Tuniques rouges qui bénéficieront de sa riche expérience pour réussir leur retour au palier supérieur après des années de disettes où la formation annabie a pataugé en Division nationale amateur. Rebih n’a pas caché sa satisfaction d’avoir choisi Annaba. A noter que le joueur a déjà porté le maillot de l’USMAn par le passé.

Un attaquant africain attendu

La direction du CSC est sur le point de finaliser avec un attaquant africain de qualité. Avec l’accord de l’entraîneur Amrani, le manager général, Tarek Arama fera venir soit le Nigérian Junior Lokoza, soit le Ghanéen John Antowy. Le CSC devra négocier la lettre de libération du joueur sur lequel il portera son choix définitif, car Lokoza, tout comme Antowy, sont encore liés par contrat à leurs clubs respectifs Canon Balarès et El Makassa (Egypte).

Deux stages bloqués au programme

Le CSC effectuera prochainement deux stages bloqués de préparations en Tunisie. Le premier aura lieu à Hammam Bourguiba du 30 juin au 11 juillet. Le second se déroulera au mois de juillet à Gammarth à une date à déterminée.

La reprise des entraînements a elle été fixée au dimanche 24 juin à Constantine. Des rencontres amicales seront programmées lors du séjour des Sanafir en terre tunisienne. Par ailleurs, c’est demain que les joueurs composant l’effectif du CSC pour la saison 2018-2019 effectueront la visite médicale. Soit la veille de la reprise des entraînements.

Mohamed-Amine Azzouz