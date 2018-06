Mondial-2018 : Musa relance le Nigeria

Grâce à un doublé d'Ahmed Musa, le Nigeria a réussi contre l'Islande (2-0) l'exploit de relancer, vendredi à Volgograd, à la fois l'Afrique et l'Argentine, à la Coupe du monde promettant une dernière journée de feu. Derrière la Croatie, déjà qualifiée après avoir corrigé la bande à Lionel Messi la veille (3-0), les jeux sont ouverts dans le groupe D, d'où sortira l'adversaire de la France en 8e de finale.

Grâce aux deux buts du Moscovite (il joue au CSKA) Musa (49, 75), les «Super Eagles» reviennent dans la course, et soignent l'image des équipes africaines, après les éliminations prématurées de l'Égypte et du Maroc. Le Nigeria est deuxième avec 3 points (différence de but : 0), une victoire contre l'Argentine au dernier match lui assure la qualification en 8e, comme en 1994, 1998 et 2014, où il avait été éliminé par... la France (2-0), qu'il pourrait recroiser. «Ce que j'aime dans ma jeune équipe, c'est son humilité, sa solidarité et son esprit de combattant. Je pensais avant cette Coupe du monde que nous étions ici pour apprendre», a expliqué le sélectionneur Gernot Rohr. «Je pense que cette équipe sera prête pour 2022 et que ce Mondial arrive un peu tôt, mais nous avons une bonne chance de gagner contre l'Argentine», a-t-il poursuivi.

Un nul devrait suffire au géant africain, car l'Islande (1 pt, diff : -2) devrait alors battre la Croatie par trois buts d'écart. «Je pense que marquer contre l'Argentine n'est pas si difficile pour moi», a lancé le héros du jour, Musa. «Nous connaissons l'importance du match. C'est ou la vie ou la mort.»

Sigurdsson rate un penalty

L'Albiceleste (1 pt, diff : -3) peut de son côté encore s'en sortir en battant le Nigeria, à condition que l'Islande ne batte pas à son tour la Croatie. Les «Strakarnir okkar» («Nos garçons») doivent eux aussi gagner et espérer que le Nigeria ne le fasse pas. L'Islande avait pourtant mieux entamé ce match, où la première période s'est figée après deux tirs cadrés, signés Gylfi Sigurdsson et arrêtés sans peine par Francis Uzoho (3’, 6’). Malheureusement pour lui, la star de l'île volcanique ratera complètement un penalty qui aurait pu relancer son équipe (83’), sifflé après consultation de la vidéo pour une faute de Tyronne Ebuehi sur Sigurdsson.

Il était trop tard, les Nigérians avaient renversé le match, eux qui n'avaient pas tiré une seule fois au but des 45 premières minutes ! Après la pause, Ahmed Musa a conclu un contre éclair, conduit par Iheanacho puis Victor Moses, d'une demi-volée après un superbe contrôle en extension. Le buteur du CSKA Moscou a percuté involontairement du genou Ragnar Sigurdsson, qu'il venait de mystifier. Le défenseur central, coupé au cuir chevelu, est reparti au front avec un bandage rouge très viking, mais a dû baisser pavillon quelques minutes plus tard, remplacé par Sverrir Ingasson (65’). Sur le second but, Musa a tout fait tout seul : sur une passe longue de Kenneth Omeruo, il a effacé Kari Arnason d'un coup de rein, puis le gardien. Il a relancé les «Super Eagles», mais l'Argentine peut s'accrocher à une statistique : elle a battu trois fois le Nigeria en trois rencontres de Coupe du monde (1994, 2006 et 2014). Au Brésil, elle s'était imposé 3-2 en poules, avec des doublés de Messi... et Musa.

Le Brésil dit merci à Coutinho et Neymar

Le Brésil peut dire merci à Coutinho : le joueur de Barcelone a ouvert le score dans les arrêts de jeu, libérant enfin Neymar pour parachever un succès (2-0) contre le Costa Rica qui permet à la Seleçao de se rapprocher des huitièmes de finale du Mondial-2018. Le Costa Rica est lui éliminé. Pour le Brésil, ce n'est pas parfait et rien n'est fait malgré ses quatre points dans le groupe E, mais la victoire a satisfait Tite. «On a joué une superbe deuxième période. Il y avait du volume, de la précision dans la finition», a apprécié le sélectionneur. «L'équipe se solidifie et se développe. (...) L'ADN de l'équipe est en train de se former.» Après son démarrage poussif contre la Suisse (1-1), la Seleçao n'a toujours pas réussi à passer la seconde, Coutinho sauvant la mise au dernier moment après une heure et demie de frustration (90+1), à l'image d'un Neymar en colère, après notamment un penalty refusé pour simulation, et averti pour avoir frappé de rage dans le ballon. La vedette du PSG pourra toutefois repartir de Saint-Pétersbourg consolé : il a doublé la mise au bout du bout (90+7) ouvrant enfin son compteur personnel. Avant d'éclater en larmes...

«Tout le monde ne sait pas ce que j'ai dû traverser pour arriver jusqu'ici», a écrit le Parisien sur Instagram après le match. «Les pleurs, c'était de la joie, du dépassement, de la rage et de la volonté de vaincre. Dans ma vie, rien n'a jamais été facile, et ce n'était pas aujourd'hui que ça allait commencer, hein !!! Le rêve continue, non, pas le rêve... l'OBJECTIF !» Les Brésiliens espéraient lancer enfin leur Coupe du monde, ils ont au moins engrangé leur première victoire, sans toutefois évacuer les craintes avant d'affronter mercredi la Serbie.

La Suisse renverse la Serbie

Les «Kosovars» helvètes ont offert à la Suisse le «derby» à résonance balkanique ! Grâce à Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, la «Nati» a arraché la victoire contre la Serbie (2-1), rejoignant le Brésil en tête du groupe E et se rapprochant d'une qualification pour le 2e tour du Mondial-2018, vendredi à Kaliningrad. Tout un symbole. Menée au score pendant près d'une heure de jeu par la talentueuse équipe de Serbie, qui aurait pu d'ores et déjà valider son billet pour les 8es de finale en cas de succès, la «Nati» a réussi à renverser la situation grâce à ses milieux Xhaka (52’), né en Suisse de famille kosovare, et Shaqiri (90’), né au Kosovo. Les deux joueurs ont célébré leur but de la même manière en mimant des deux mains l'aigle du drapeau albanais, un geste équivoque qui a provoqué une polémique après la rencontre, en raison des relations diplomatiques toujours délicates entre la Serbie et l'Albanie liées à des différends historiques récents. «Dans le foot, vous avez toujours des émotions et vous pouvez voir que ce que j'ai fait n'est que de l'émotion. J'étais juste très heureux de marquer un but, c'est tout. Je pense qu'on ne devrait pas parler de ça maintenant», a voulu dédramatiser Shaqiri après le match, tandis que son sélectionneur a appelé à ne pas «mélanger la politique et le football».