Bejaïa : L’échangeur des Quatre- chemins réceptionné

L’échangeur du carrefour des Quatre-chemins, principale entrée et sortie des automobilistes de Bejaïa via la RN12 vers Bouira et Alger et la RN9 vers Jijel et Sétif a été livré hier à la circulation par les autorités de la wilaya. Cette inauguration, qui coïncide avec la période estivale où des centaines de visiteurs affluent vers la capitale des Hammadites, constitue une bouffée d’oxygène pour les milliers d’usagers confrontés à un calvaire permanent au niveau de ce point noir.

Constitué de 5 voies, réparties entre le pont reliant les usagers venant d’Alger vers le littoral est, Tichy et vers Sétif, une seconde voie pour ceux provenant de la RN 9 vers Bejaia centre, gare routière et vers la RN12 Bejaia-Alger et vice-versa. Cet ouvrage, qui comprend en tout 5 ponts dressés sur 180 pieux, permettra d’éviter tous les embouteillages et les croisements de véhicules au niveau des Quatre-chemins. La circulation sera plus fluide et libre au-dessus de la voie ferrée qui sera totalement évitée et avec le point central du carrefour pour ceux qui empruntent l’ancien itinéraire en évitant toute forme de croisement sur ce site. Les entrées et sorties des transporteurs de voyageurs de la gare routière auront un itinéraire fluide et rapidement accessible.

Cet ouvrage d’art, le premier du genre dans la wilaya, a coûté 400 milliards de centimes à la caisse de l’Etat. Depuis hier, la ville de Bejaia respire, après de longues années d’attente et de congestion. Ainsi, les véhicules légers et lourds auront des dégagements plus fluides et pourront ainsi oublier les longues files d’attente au niveau de l’ancien carrefour.

M. Laouer