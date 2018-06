Agriculture : Les dernières averses n'ont pas causé de dégâts importants

Les dernières averses orageuses enregistrées dans la soirée de jeudi dernier au niveau des wilayas de l'Est du pays, notamment Batna, Tébessa et Souk Ahras, n'ont pas occasionné des dégâts importants pour l'agriculture, a indiqué le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans un communiqué. Les récentes chutes de grêle enregistrées au niveau de la wilaya de Batna ont tout de même endommagé près de 30 hectares d'arbres fruitiers, notamment le pommier dans la région de Hidoussa à l'ouest de cette wilaya, selon le communiqué qui rappelle que la superficie globale réservée à la production de pommes dans les montagnes de Batna est de 4.300 hectares.

Dans la wilaya de Tébessa, les dernières chutes de pluies ont causé la perte de 15 têtes d'ovins, alors que des bottes de foin ont été emportées par les eaux. Quelques superficies de pâturage ont été également endommagées au niveau de cette wilaya, selon la même source. La wilaya de Souk Ahras, qui a, à son tour, enregistré d'importantes chutes de pluies, n'a pas signalé de dégâts, alors que l'évaluation est toujours en cours. Le communiqué rappelle l'appel lancé par le ministère en direction des agriculteurs, les invitant à assurer leurs récoltes contre les divers aléas climatiques.