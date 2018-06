électricité : Un investissement de plus de 550 millions DA à Tizi-Ouzou

La direction de distribution du gaz et de l’électricité de la wilaya de Tizi-Ouzou a prévu un plan d’investissement visant le renforcement du réseau de distribution, afin de répondre aux attentes et préoccupations des citoyens en cette période de fortes chaleurs durant laquelle la consommation de l’électricité connaît une hausse vertigineuse.

Ce nouveau plan d’investissement, qui entre dans le cadre de la préparation de la saison estivale et visant aussi l’amélioration davantage de la qualité et la continuité de service consiste en l’augmentation de la puissance des postes sources, avec un montant financier estimé à 328 millions de dinars, a fait savoir la direction de distribution du gaz et de l’électricité de Tizi-Ouzou dans un communiqué. L’augmentation de la puissance de ces postes sources se matérialisera par le transfert de la cabine mobile de 20 MVA du poste source de Freha vers celui de Draâ Ben-Khedda, la création de sept départs 30 KV prévus dans le cadre des augmentations de puissance de 40 MW au niveau des postes de Freha et THT Oued Aïssi afin de soulager les localités d’Azazga, Azeffoun, Larbaâ Nath-Irathen, Timizart Loghbar, Tamda et Tigzirt, et la création de cinq bouclages 30 KV qui permettront le transfert des charges. La concrétisation des projets cités nécessitera la réalisation d’un réseau de 110 km. Le nouveau plan d’investissement de la DD de Tizi-Ouzou prévoit aussi la création de postes en moyenne et basse tensions (MT et BT) et lignes pour un montant financier de l’ordre de plus de 229 millions de dinars.

Sur les sept postes MT et BT prévus, six sont déjà mis en service, soit un taux de réalisation de 86%, a indiqué la DD de Tizi-Ouzou. Concernant la réalisation de lignes, il a été précisé que sur les 68,3 km prévus, 45 km sont réalisés, soit un taux de réalisation de 66%. Une partie du reste à réaliser d’une longueur de 16,3 km est en cours de réalisation, alors qu’une autre partie d’une distance de 7 km est en attente de lancement à cause d’opposition de citoyens. La direction de distribution de Tizi-Ouzou a déploré dans ce communiqué les oppositions de ces citoyens qui retardent l’avancement des travaux de réalisation de ces projets et leur réception et mise en service dans les délais.

Bel. Adrar