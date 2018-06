L’Opep augmentera sa production de 757.000 barils/jour : Le satisfecit de M. Guitouni

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont convenu, vendredi à Vienne, de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse, ce qui va ramener à une augmentation effective de 757.000 barils/jour, a indiqué le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

«Cet accord nous ramène à réaliser 100 % de la production (fixée par l’Organisation). En mai 2018, nous avons réalisé un taux de conformité de 152 % par rapport aux quotas mis dans l’accord (de la baisse). Les 52% de plus, soit 757.000 barils/jour qui n’a pas été produite, vont être repris», a expliqué M. Guitouni dans une déclaration à l’issue de la 174e Conférence ministérielle de l’Opep.

Selon le ministre, il s’agit d’un «accord satisfaisant qui agrée tous les membres de l’Opep et qui sauvegarde, à la fois, les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs». «Nous sommes très contents de cet accord qui marque la stabilité de notre organisation et qui assure l’équilibre entre l’offre et la demande», s’est-il réjoui.

Cet accord a été permis grâce notamment aux efforts menés par l’Algérie durant ces deux derniers jours pour rapprocher les points de vue entre les membres de l’Organisation, en particulier l’Iran et l’Arabie saoudite, a souligné M. Guitouni. «Nous avons aussi discuté avec nos frères koweitiens et irakiens, ainsi qu’avec nos amis vénézuéliens pour qu’ils puissent rapprocher leurs points de vue, et c’est ce qui a été fait», a-t-il avancé. Les pays producteurs comptent discuter des évolutions du marché pétrolier, suite à cette décision, en septembre prochain à Alger, dans le cadre de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep/non-Opep (JMMC), note encore M. Guitouni.



Conférence mondiale sur le gaz demain à Washington



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, prendra part à la prochaine édition de la Conférence mondiale sur le gaz (WGC 2018) qui se tiendra à partir de demain à Washington, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie. Cette conférence, l’une des plus importantes réunions mondiales de l'industrie du gaz, «réunit des dirigeants influents, des décideurs, des acheteurs, des vendeurs et des experts», note le communiqué. Conduite depuis 1931 par l'Union internationale du gaz (IGU), cette manifestation triennale vise à faire valoir l’industrie du gaz naturel tout en traitant des problématiques opportunes sur les questions stratégiques, commerciales et techniques auxquelles est confrontée toute la chaîne gazière.