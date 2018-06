Le parlement algérien fait sienne la question de la décolonisation du Sahara occidental en apportant son soutien aux pourparlers directs entre le Front Polisario et le Maroc pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination, a affirmé vendredi dernier à Paris Abdelhamid Si Afif.

«Le parlement algérien, en tant que modèle de solidarité envers la cause sahraouie, a fait sienne cette question de décolonisation en œuvrant à apporter son soutien à toutes initiatives visant à faciliter les pourparlers directs entre le Maroc et le Front Polisario pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité», a précisé le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Emigration de l’Assemblée populaire nationale (APN) qui a participé à la première réunion du Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental.

Abdelhamid Si Afif a rappelé, au cours de son intervention, que la solidarité de l’Algérie envers le peuple sahraoui se traduit par le respect des conventions internationales relatives aux réfugiés, soulignant que «tout peuple d’un territoire non autonome a droit à l’autodétermination». Ce droit, a-t-il dit, «qui n’a toujours pas été accordé au peuple sahraoui est inaliénable et peut être considéré comme norme impérative en droit international et de ses principes essentiels», affirmant que «toute mesure ou démarche qui viserait à empêcher le libre exercice de ce droit est contraire au droit international et en constituerait une violation».

Malheureusement, a-t-il déploré, le statu quo qui caractérise le conflit du Sahara occidental «reflète à merveille la lente agonie du droit international face à la realpolitik ou comment les Etats font passer leurs intérêts largement au-dessus du respect du droit international ou même généralement des principes élémentaires de justice». A propos des actions que doit mener le réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental, il a livré une batterie de propositions dans le cadre de la solidarité parlementaire.

Il a préconisé, entre autres, de lancer une campagne de sensibilisation auprès de parlementaires dont les gouvernements affichent des positions hostiles ou timides envers la question sahraouie, en menant également des actions au niveau des espaces régional, continental et international par l’échange d’informations. Il a appelé les membres à renforcer la coordination avec les militants et les associations sahraouies pour «renforcer la présence dans les organisations internationales», à agir en direction du respect des droit de l’homme dans les territoires occupés et du respect de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à la protection des ressources naturelles du peuple sahraoui. Il a proposé d’organiser des visites de parlementaires européens et autres dans les camps de réfugiés sahraouis pour constater la réalité du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance et sa liberté, tout en appelant à agir en direction des médias de leurs pays respectifs pour «mettre à nu tous les obstacles dressés devant les observateurs internationaux les empêchant de se rendre dans les territoires occupés».



Appel à une forte mobilisation



Le Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental a appelé également à Paris à une forte mobilisation des parlementaires et gouvernements pour qu’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental soit mis en place. «Nous appelons chacun de nos pays, et tous ensemble à travers les divers intergroupes, groupes d’amitié, associations de solidarité et à travers ce réseau à contribuer à mobiliser nos collègues parlementaires et nos gouvernements pour qu’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental soit mis en place», a affirmé une déclaration finale rendue publique à l’issue de la première réunion du réseau tenue au siège de l’Assemblée nationale française. L’objectif de ce réseau est de réunir des parlementaires du monde entier pour échanger sur les actualités du Sahara occidental dans chacun de leur pays, et d’échanger sur les pratiques des parlementaires sur ce sujet.

Les membres du réseau ont déclaré rester «vigilants» pour que d’ici à la tenue du référendum «aucun pillage des ressources naturelles et des terres se tenant à l’intérieur des frontières du Sahara occidental ne puisse se faire par le Maroc, puissance occupante», rappelant son statut non autonome et le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination. Soulignant leur solidarité à l’égard des prisonniers politiques sahraouis, ils envisagent de réunir, dans le cadre des activités du réseau, les informations, d’intensifier le travail parlementaire en lien avec «ce grave sujet», et de coordonner certaines actions parlementaires à l’échelle internationale, comme la commission des pétitionnaires à l’Onu lors de la session plénière de la Quatrième commission de l’Onu, dite de «politiques spéciales et de décolonisation». A cet effet, ils appellent tout parlementaire épousant le but de ce réseau à les rejoindre, réaffirmant que la lutte pour le respect du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui «ne doit plus attendre».

La présidence du Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental, qui est tournante et se réunira une fois pas an, a été confiée au député français Jean-Paul Lecoq. Le réseau, imaginé en marge de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO) qui s’est tenu les 20, 21 et 22 octobre 2017 à Vitry-sur-Seine, sera administré par un bureau de coordination restreint mis en place par les membres fondateurs. Le parlement sahraoui sera associé aux décisions et au fonctionnement du bureau restreint.

Les travaux de cette première rencontre se sont déroulés en présence du président du parlement sahraoui, Khatri Eddouh, du représentant du Front Polisario à l’Union européenne, Mohamed Sidati, du représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya, du député Jean-Paul Lecoq, la sénatrice Laurence Cohen et le président de l’EUCOCO, Pierre Galand.

La solidarité s’enrichit

La solidarité en faveur du peuple sahraoui, qui lutte pour le recouvrement de son indépendance, s’enrichit avec la mise sur pied du Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental. Présidée par le député français Jean-Paul Lecoq, la rencontre a vu la participation de parlementaires venus d’Espagne, d’Italie, de Suisse, du Parlement européen, du Ghana, d’Algérie, du Salvador et du Parlement sahraoui.

Le réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental, rappelle-t-on, est une plateforme qui a pour but d’être un espace d’échange, en lien avec les divers intergroupes, les associations de soutien à l’autodétermination du peuple sahraoui, et avec les représentations diplomatiques de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Son objectif est de réunir des parlementaires du monde entier pour échanger sur les actualités du Sahara occidental dans chacun de leur pays, et d’échanger sur les pratiques des parlementaires sur ce sujet. Au cours de ses travaux, animés par la cheville ouvrière Régine Villemont, présidente de l’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD), plusieurs parlementaires ont intervenu pour réitérer leur soutien à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, territoire non autonome, occupé de force par le Maroc depuis 1976 et dont toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu recommandent l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Jean-Paul Lecoq, qui présidera le réseau, a d’emblée affirmé que la question du Sahara occidental est «une question à régler», soulignant que personne n’est contre l’intégrité territoriale du Maroc, mais sans le Sahara occidental, territoire figurant dans le cadre de la décolonisation. La vice-présidente de l’intergroupe au Parlement européen, Paloma Lopez Bermejo, a fait part aux participants les activités de son groupe dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui, soulignant que son droit à l’autodétermination est un «élément central».

Elle a évoqué la rencontre récente au Parlement européen avec l’Envoyé personnel du SG de l’Onu pour le Sahara occidental, Horst Köhler, à travers laquelle, a-t-elle dit, il a manifesté sa volonté et son intérêt pour une solution au conflit dans un proche avenir. «Nous espérons arriver à une solution rapide dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité qui prévoient l’autodétermination du peuple sahraoui», a-t-elle souhaité, arguant que la situation actuelle «ne peut plus durer». Elle s’est étalée longuement sur le processus de négociations pour le renouvellement de l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne, évoquant les interventions de groupes parlementaires pour la dissociation de l’accord le territoire du Sahara occidental, en référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE. Pour sa part, le président du Parlement sahraoui, Khatri Eddouh, a salué la mise sur pied de ce réseau qu’il considère comme «un pas très important» en faveur de la cause sahraouie, dont le grand défi est de faire connaître la voix du peuple sahraoui pour le recouvrement de son indépendance et de sa liberté. Le président de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand, a recommandé aux parlementaires d’axer leurs actions sur la question des réfugiés sahraouis, dans la mesure où c’est un sujet d’actualité dans le monde occidental. «Il faut mieux mobiliser, mieux informer et obliger le respect du droit des peuples d’être», a-t-il dit, appelant les parlementaires à interpeller leurs gouvernements sur leur «complicité» au sujet des réfugiés sahraouis qui se trouvent en Algérie depuis plus de 40 ans.

De son côté, l’ancien Représentant spécial du SG de l’Onu au Sahara occidental, Francesco Bastagli, a réitéré son appel pour des actions concrètes au sein des instances de l’Onu, hormis le Conseil de sécurité.

De par sa longue expérience, il préconise de mener des actions au sein de l’Assemblée générale de l’Onu, de la Quatrième commission de décolonisation, la Commission des droits de l’homme, tout en capitalisant les victoires juridiques sur le plan politique. Il a appelé à des actions pour faire face à «l’indifférence» des Etats pour la cause sahraouie, notamment ceux qui soutiennent le Maroc, mettant en valeur que la question du Sahara occidental fait partie de la prévention des conflits, une thématique développée par les Nations unies.