Blida

2 bombes détruites



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit 2 bombes de confection artisanale, près de la commune de Bougara, wilaya de Blida/1re RM», relève un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes, «ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset/6e RM, 41 contrebandiers et saisi 10,2 tonnes de denrées alimentaires, deux 2 véhicules tout-terrain, 1 fusil de chasse, ainsi que divers outils d’orpaillage, tandis que des tentatives de contrebande de plus de 15.700 litres de carburants ont été déjouées à In Guezzam/6e RM, El-Tarf, Tébessa et Souk Ahras/5e RM».

Dans le même contexte, des Garde-frontières «ont saisi à Tlemcen/2e RM, une grande quantité de kif traité s’élevant à 2 quintaux et 18 kilogrammes, alors que 14.466 unités de différentes boissons ont été saisies à Tlemcen/2e RM et Ouargla/4e RM».



Destruction de six bombes

artisanales



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à El-Aouana, wilaya de Jijel/5e RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit un atelier de préparation d’explosifs, une quantité de munitions, 6 bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des médicaments et divers objets», note le communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Sidi Bel-Abbès/2e RM, 2 narcotrafiquants en leur possession 8,8 kilogrammes de kif traité, tandis qu’ils ont intercepté, à Adrar/3e RM, un contrebandier et saisi 2.700 paquets de cigarettes».



Frontière algéro-malienne

Découverte d’une cache d’armes



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à la permanente vigilance de nos Forces armées, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, lors d'une opération de fouille et de recherche près de la bande frontalière algéro-malienne, à Adrar, dans la 3e Région militaire, une cache d'armes et de munitions.»