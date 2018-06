Ecole nationale préparatoire aux études d’ingénieur

L’École nationale préparatoire aux études d’ingénieur (ENPEI) a été, jeudi, comme chaque année, le théâtre d’une nouvelle sortie promotion des ingénieurs militaires. Il s’agit de la sortie de la 17e promotion composée de 188 élèves officiers. La cérémonie, qui s’est déroulée en soirée à l’École chahid Badji-Mokhtar, a été présidée par le chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général major Zerrad Cherif. En présence de généraux majors, de généraux et d’officiers supérieurs de l’ANP, outre des familles des élèves officiers, après avoir inspecté les carrés de la promotion sortante, qui lui a rendu les honneurs, le général major Zerrad a procédé à la remise des diplômes aux 10 premiers lauréats, dont une femme officier. La promotion sortante a prêté serment, avant de remettre l’étendard de l’École à la prochaine promotion.Le directeur général de l’ENPEI, le général Mohamed Saal, a pris la parole pour souligner l’importance de l’enseignement dispensé au sein de l’école, qui, selon lui, est d’une qualité supérieure actualisé continuellement pour permettre aux élèves d’être au diapason des nouvelles méthodes et techniques utilisées dans l’enseignement. Il n’a pas omis de signaler l’apport incommensurable des enseignements militaires et ceux relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec lequel le MDN avait signé plusieurs accords de partenariat. Il saisira l’occasion pour mettre en relief l’intérêt qu’accorde le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, au développement qualitatif de l’ENPEI, en mettant à sa disposition les moyens matériels et humains nécessaires, de façon à assurer un enseignement conforme aux normes internationales et des connaissances scientifiques et techniques qui répondent aux exigences actuelles. Lors de son laïus, le directeur général de l’Ecole avancera un taux de 100% de réussite enregistré cette année, tout en déclarant sa fierté aux élèves qui ont été promus, à l’issue de plusieurs mois de labeur.

Le directeur général de l’École a indiqué que «cette promotion a suivi une formation de trois ans, durant lesquels elle avait reçu une formation scientifique, technique, théorique et pratique de haut niveau, outre une formation militaire». «Cette formation est couronnée par la remise d’un Diplôme universitaire du premier cycle scientifique (DUPCS), et d’une attestation de réussite dans l’enseignement et la formation militaires», a-t-il noté. La nouvelle promotion a été baptisée au nom du défunt moudjahid Slimane Dehiles, alias Si Sadek.

Mohamed Mendaci