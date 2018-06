Conférence du Haut conseil islamique : lutter contre le discours de la haine

La prolifération du discours de la haine et sa banalisation dans et à travers les contenus médiatiques impactent directement les valeurs socioculturelles de la société. C’est le constat émis, hier, par les participants à la conférence organisé par le Haut Conseil islamique (HCA), sur le thème «Risques du discours de la haine et de la violence sur les valeurs sociales, et le rapport médiatique».

Cette conférence a vu la participation de ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Mme Fafa Benzerrouki Si Lakhdar, des universitaires, des prédicateurs, des acteurs du champ médiatique ainsi que des chercheurs spécialistes. Le point commun à l’ensemble des interventions était de dresser une sorte de portrait moral de notre société, en vue de répondre à la question de savoir pourquoi et comment nous sommes arrivés à une situation où seule la haine et la violence verbale sont utilisés comme «outils» de communication. Le Haut conseil islamique à dans son communiqué constaté que «le potentiel des nouvelles technologies a été détourné et les chaines de télévision et les plate-formes numériques ont été instrumentalisées dans la diffusion des discours de violence et de haine, lesquelles discours laissent des germes de discorde et touchent directement aux fondements de notre société en menacent son équilibre» selon le communiqué. Les spécialistes intervenants lors de cette conférence étaient tous d’accord sur le fait que « diagnostic doit être fait sur les trois niveaux qui composent le processus de médiatisation des discours de la haine au sein de la société, à savoir les producteurs des contenus médiatiques à qui incombe la responsabilité morale de contourner les discours de haine et de la violence». Le deuxième niveau concerne «les contenus médiatiques diffusés ces derniers mois, notamment pendant le mois de ramadan, et caractérisés par un excès de violence et de banalisation à outrance de la trivialité et de la vulgarité». Le dernier intéresse «les récepteurs de ces contenus et messages médiatiques, exposés aux risques d’appropriation des discours de haine, et qui doivent être protégés contre «les effets néfastes de la prolifération des scènes de violence». L’universitaire Badr Eddine Zouaqa à estimé dans son intervention que «les médias sont aussi des institutions de socialisation au même titre que les autres institutions au sein de la société», ajoutant que «le non respect des règles d’éthique risque de transformer les médias en leitmotivs d’aliénation et de nivellement par le bas». Partageant la même position, l’universitaire Habib Safi met en garde contre «la qualité des contenus proposés aux téléspectateurs, qui tendent à sous-estimer les capacités critiques de ces derniers». L’universitaire propose de revaloriser l’autorité des percepts religieux, aux cotés des règles de loi et des valeurs de la culture », afin de remédier à cette situation. Dans ce contexte Mme Fafa Benzerrouki Si Lakhdar, présidente du Conseil national des droits de l’homme a signalé que «la prolifération des discours de haine constitue une violation flagrante des droits de l’homme, et peut toucher les individus dans leur dignité», c’est pourquoi, il devient estime-t-elle «urgent de combiner les efforts pour protéger notre société» En somme, les recommandations du HCA, ont pour but de sensibiliser les responsables quant aux mesures positives en matière de prévention et de sensibilisation. L’intérêt est qu’il y ait des campagnes d’information et de formation sur la problématique, d’une part, et soutenir les démarches d’autorégulation des médias, d’autre part. et c’est avec cette vision que le HCA entend programmer des ateliers de réflexion pour mettre en œuvre les recommandations des spécialistes. Il est intéressant de rappeler, dans le même contexte, que le ministre de la Communication avait appelé récemment les responsables des médias à «s’autoréguler, à respecter la loi et à être plus professionnels à l’avenir». A noter enfin, que le Haut Conseil Islamique (HCI), organisera le 4 juillet prochain, à Oran, un séminaire international sur le «Vivre ensemble en paix».

Tahar Kaidi