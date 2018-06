Exportations agricoles : Un plan d’action à l’étude

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé à Alger la deuxième réunion du groupe de travail chargé d’œuvrer à la réalisation du plan national pour le développement durable des exportations agricoles, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue au niveau du siège du ministère, était consacrée à l’étude des propositions des différents secteurs, organismes et associations, à savoir les ministères en charge de l’Agriculture, du Transport, de l’Industrie et des Finances ainsi que les Douanes algériennes, la Banque d’Algérie, la Chambre algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), a précisé la même source. Ainsi, les représentants d’associations activant dans le domaine de l’exportation, notamment l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL) et l’Association nationale Algérie Conseil Export et des exportateurs étaient présents à cette réunion.

Les travaux de ce groupe de travail consiste à concrétiser les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, aux participants aux Assises nationales de l’agriculture, tenues le 23 avril dernier à Alger, relatives à l’élaboration d’un plan d’action national pour accompagner les exportateurs dans les filières agricoles et agroalimentaires, a conclu le communiqué.