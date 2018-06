SIDI BEL-ABBÈS : bonnes conditions

Deux jours d’épreuves du baccalauréat se sont écoulés déjà et les candidats, après un week-end consacré à la récupération et à la concentration aussi, s’apprêtent à rejoindre les centres d’examen pour la suite des épreuves. À priori, une certaine satisfaction se dégageait des visages de nombreux candidats, qui se sont bien évidemment préparés, au vu des sujets jugés abordables. Toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de ces épreuves dont la préparation a nécessité la mobilisation de grands moyens et la conjugaison de tous les efforts des partenaires. Services de l’education, de la santé, des transports, Sûreté nationale et Gendarmerie et de la Protection civile, le dispositif de surveillance et de prise en charge des candidats était efficace. «Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon fonctionnement des épreuves avec cette instruction ferme donnée aux encadreurs d’être à l’écoute des candidats et répondre à leurs éventuelles préoccupations», précise le directeur de l’éducation. Le fait saillant concerne le nombre de candidats absents qui dépasse les 900 sur les 10.124 repartis à travers 36 centres d’examen. Enfin il convient de noter que Sidi-Bel-Abbès compte un centre de correction et un deuxième pour le tri et la réception des copies, deux établissements sous haute surveillance depuis le début des épreuves.

A. B.