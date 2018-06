Baccalauréat : Avis mitigés sur les maths

Les avis des candidats étaient mitigés, concernant la matière de base, en l’occurrence les mathématiques au programme du deuxième jour des épreuves.

Le premier jour a été marqué par la satisfaction de la part de la majorité des candidats qui ont confirmé que le sujet de la langue arabe et celui des sciences islamiques étaient abordables,.

En effet, les avis de candidats approchés lors d’une tournée effectuée à travers quelques centres d’examen de la capitale, étaient mitigés quant à la difficulté des sujets des mathématiques, abordables pour certains et difficiles pour d’autres. À leur sortie des classes, des candidats des filières maths techniques et scientifiques rencontrés au niveau du lycée Ali-Chkiri de Chéraga ont confirmé que l’épreuve de mathématiques, la matière la plus appréhendée par les lycéens, n’a pas été facile pour certains. «Contrairement aux épreuves de langue arabe et des sciences islamiques qui étaient, à mon avis, à la portée de tous, les deux sujets de maths proposés aux choix, n’étaient pas vraiment faciles » a noté Islam, candidat scientifique. «J’ai choisi le premier sujet, il était un peu long. Je n’ai pas eu le temps de le terminer j’ai fait de mon mieux», a ajouté le jeune lycéen d’un air déçu.

Ce n’est pas l’avis de Rafik et Rayane qui tenaient encore le sujet en main. « C’est vrai que le sujet était long mais abordable, surtout pour ceux qui ont travaillé sérieusement durant l’année scolaire», ont-ils souligné, ajoutant que les questions du premier sujet ont porté sur les probabilités, les fonctions et les nombres complexes traités au cours de l’année.

«On est des scientifiques, on se base plutôt sur la matière essentielle, notamment les maths», a expliqué Rafik plutôt satisfait de son travail.

« Moi je pense que j’ai fait le mauvais choix, j’ai opté pour le deuxième sujet qui a porté essentiellement sur la géométrie dans l’espace», a indiqué avec regret Laila. «Enfin, le sujet était long, c’est tout ce que je peux vous dire», a-t-elle lancé.

Pour sa part, Nacéra, candidate rencontrée au centre d’examen, lycée 1600 logement de Ain Benian, s’est contentée d’exprimer son vœu de pouvoir décrocher cet examen. «J’ai consacré beaucoup de mon temps à la révision, j’ai travaillé dur au cours de cette année » a-t-elle dit, en émettant le souhait que « la réussite soit le fruit de ce labeur ».

Rania et Malek qui étaient parmi les derniers élèves sortant du lycée ont reconnu que les sujets de mathématiques portaient sur le programme enseigné au cours de l’année scolaire. Selon eux, le sujet qu’ils ont choisi a nécessité une grande concentration mais ils déclarent, tout-de-même, qu’il était abordable pour ceux qui ont bien révisé.

Comme seconde épreuve de cette deuxième journée, les candidats ont composé pour l’anglais. La quasi-totalité des candidats des différentes filières ont exprimé leur satisfaction quant au sujet et ont fait part de leur souhait que le reste des épreuves soient aussi abordables. «Le sujet de cette matière était puisé à 100% du programme scolaire et était à la portée de tous», a souligné une enseignante rencontrée à la sortie du lycée 1600 logement de Ain Benian. Rappelons que pas moins de 709.448 élèves, dont 40% de candidats libres, passent depuis mercredi les épreuves du baccalauréat, dont les résultats seront annoncés avant la mi-juillet.

Kamélia Hadjib