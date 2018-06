62e ANNIVERSAIRE DE LA MORT de ZABANA : engagement de la première heure

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a effectué le 19 juin une visite à Mascara, pour participer à la célébration du 62e anniversaire de la mort d’Ahmed Zabana, premier guillotiné. Le ministre a entamé sa visite par la levée des couleurs au cimetière des chouhada à Zahana et le dépôt de gerbes de fleurs. Puis, il a visité le site historique de «Ghar Boudjelida», où fut capturé le chahid Ahmed Zabana. Le ministre s’est rendu à Mascara, pour y présider les travaux de la conférence organisée par le Centre national des études et de la recherche du mouvement et de la Révolution du 1er Novembre, intitulée «Ahmed Zabana, une fierté des martyrs sur l’autel du sacrifice de la liberté», à l’université, consacrée à cette grande figure de patriotisme et de bravoure. M. Zitouni a fait savoir que toutes les franges de la population ont participé à la Révolution, des douars entiers ont été anéantis : êtres humains et animaux tués par l’armée colonialiste. Le ministre dit que «la France colonisatrice cherche à tourner la page sur la guerre d’Algérie et les tortures et sévices subis par le peuple algérien. Nous lui disons non, on ne tourne pas la page, elle doit rester debout». Le ministre a salué l’Armée nationale populaire, «pour les efforts qu’elle conjugue à nos frontières pour les préserver de toute tentative d’infiltration». «On doit rappeler au peuple algérien, notamment les générations montantes, que l’Indépendance a été acquise au prix du sang et du sacrifice, que nos héros ne sont pas à décrire et ne seront jamais oubliés, mais il faut construire l’Algérie des chouhada et faire un défi pour l’avenir, comme le voulaient les chouhada», ajoute le ministre qui a rappelé que «la question de l’histoire et des moudjahidine est une des constantes sacrées de l’État algérien». Dans le même ordre d'idées, Tayeb Zitouni a déclaré : «L’Algérie a un passé, une histoire, des martyrs valeureux, à l’image de cet homme que toute la cité de l’Émir honore sa mémoire en ce jour. L’Algérie a mené une révolution qui a fait connaître au monde le sens des révolutions. Celui qui aime l’Algérie doit s’attacher à son histoire, à sa révolution, à ses moudjahidine et à ses martyrs, les respecter et les remémorer.»

Un membre de la famille d’Ahmed Zabana, cité dans sa dernière lettre, devait être honoré pour la circonstance, un compagnon d’armes du chahid encore en vie, le moudjahid Saïd Stambouli.

La commémoration de la mort d'un héros de la nation, cet homme révolutionnaire connu sous le nom de H'mida, Ahmed Zabana est né à El-Kasd, dans la localité de Jniène-Meskine, à 4 kilomètres de Zahana. C'est dans le quartier populaire d'El-Hamri qu'il a grandi. Militant dès son jeune âge, il fut membre de l'aile militaire de l'Organisation secrète. Fervent défenseur de la cause nationale, il s'orienta vers la formation de cellules de l'Organisation. Il se distingua aussi par sa participation lors de l'attaque de la poste d'Oran, aux côtés d'autres grands révolutionnaires. Son engagement armé lui a valu plusieurs arrestations et incarcérations au niveau de nombreuses maisons d'arrêt. En 1954, il fut désigné par Larbi Ben M'hidi, responsable de zone, chargé de préparer la Révolution. Après avoir dirigé plusieurs opérations militaires, Zabana a été arrêté, blessé lors de la bataille de Ghar Boudjelida.

A. Ghomchi