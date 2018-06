HCLA : HOMMAGE À Cheikh Omar Abou Hafs El-Zemmouri

Le Haut conseil de la langue arabe a organisé, jeudi, une conférence culturelle pour commémorer le 28e anniversaire de la mort de Cheikh omar Abou Hafs Zemmouri au palais de culture Moufdi-Zakaria en présence du prédicateur et homme religieux, Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, président de la fondation de l’émir Abdelkader, d’intellectuels, d’ universitaires, d’amis et des fils du défunt. À cette occasion, le président du HCLA, Salah Belaid a rappelé les grandes qualités de feu Abou Hafs El Zemmouri et son riche parcours dans la recherche académique, précisant que «Abou Hafs El Zemmouri est un homme rassembleur entre le savoir, le travail et la piété». Il s’est distingué par son érudition, sa piété et son dévouement dans la promotion de la culture arabo-musulmane et constitue une fierté pour l’Algérie et pour toute la culture arabo-musulmane. Fervent défenseur de l’islam, Cheikh Omar Abou Hafs El Zemmouri était aussi un grand nationaliste qui a œuvré à inculquer l’amour de la patrie et de la liberté à ses nombreux disciples. Il a légué de nombreux ouvrages sur les sciences religieuses et linguistiques, dont le célèbre Feth ellatif fi ettasrif et bien d’autres œuvres considérées comme des références dans les universités internationales. Après avoir rappelé que Cheikh Omar Abou Hafs El Zemmouri s’est perfectionné dans les sciences de la linguistique, du mysticisme et de l’interprétation du Coran et du Hadith, M. Belaid est revenu sur les multiples contributions de cet éminent savant qui a consacré sa vie à l’enseignement, à la science et à l’islam. Dans son intervention, le prédicateur et homme religieux, Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, qui a partagé le parcours du défunt, a mis en exergue les qualités humaines, intellectuelles et morales de cet érudit, qui a lutté «sans relâche» contre les tentatives de violation de l’identité nationale avant et après le recouvrement de l’identité nationale.

Hichem Hamza