Lutte contre la criminalité organisée : L’Algérie disposée à partager son expertise

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a indiqué, jeudi à New York, que l’Algérie demeurait disposée à partager l’expertise de sa police en matière de lutte contre la criminalité organisée et à apporter son soutien à l’action policière internationale dans ce domaine.

«Riche de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière, la police algérienne demeure disposée à partager son expertise et à apporter son soutien à l’action policière internationale en la matière», a déclaré M. Hamel lors du deuxième sommet onusien des chefs de police qui s’est tenu mercredi et jeudi à New York. Le DGSN qui a exposé l’expérience algérienne en la matière lors de cette réunion, a expliqué que l’Algérie continuait dans le sillage des réformes entreprises par le Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika, de développer une approche globale et intégrée des stratégies visant à soutenir les actions de la communauté internationale en vue d’atteindre les aspirations collectives en matière de sécurité. M. Hamel a relevé que la stratégie adoptée par la direction générale de la Sûreté nationale ayant permis de réaliser des avancées remarquables dans le domaine de la lutte est fondée, entre autres, sur la professionnalisation des services de police, la consolidation de la relation de confiance avec le citoyen et l’affermissement des principes de l’Etat de droit. Aussi, le développement des capacités de la ressource humaine a été au cœur de cette approche. S’y ajoute le plan de modernisation qui a marqué également le fonctionnement des services de police, a-t-il noté. Dans le même sillage, il a relevé que les services de police scientifique et technique ont connu une évolution remarquable à travers la modernisation des infrastructures et l’acquisition d’équipements et de systèmes technologiques de pointe en matière d’expertise criminalistique. Le général major a souligné que la police algérienne avait adopté un concept novateur de gestion démocratique des foules, en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public, intégrant des notions de police de proximité et privilégiant le dialogue, l’apport de la société civile et la gestion préventive des situations conflictuelles. De même, a-t-il poursuivi, l’apport probant de la femme dans la société, conformément aux principes fondamentaux de la Constitution algérienne et ceux des Nations unies à mené la police algérienne à accroitre le nombre de recrues féminines atteignant 20.000 policières, dont plus de 500 occupent aujourd’hui différentes fonctions de commandement. Le général major a rappelé au cours de son intervention que la coopération internationale constituait l’un des piliers fondamentaux de la direction générale de la Sûreté nationale dans le cadre du renforcement de ses capacités d’intervention par le développement de la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine judiciaire et sécuritaire. M. Hamel a conclu son intervention en réitérant la volonté de l’Algérie de continuer à apporter, de manière concertée sa contribution à l’effort collectif dans la dynamique de lutte et de prévention contre les différentes formes de criminalité, à promouvoir les bonnes pratiques et à faire des générations futures une force de développement social de par le monde.



Sécurité des biens et des personnes



Le DGSN a présenté l’expérience algérienne au service du citoyen et de la sécurité de ses biens à travers l’intérêt porté au facteur humain en termes de formation et de mise à niveau. L’ouverture officielle des travaux du sommet s’est déroulée au siège de l’ONU à New York en présence des représentants des pays membres et d’experts dans le domaine sécuritaire, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). À cette occasion, le général-major a rencontré ses homologues directeurs et responsables des polices des différents pays membres participant à ce 2e sommet. Ces entretiens ont porté sur «le renforcement de la coopération et l’échange d’expertises pour faire face à tous les défis sécuritaires au crime organisé et à la cybercriminalité, qui constituent des menaces pour la sécurité des individus et des sociétés», lit-on dans le communiqué. Lors de ses rencontres avec ses homologues, le DGSN a «passé en revue l’expérience de la police algérienne au service du citoyen et de la sécurité de ses biens, à travers l’intérêt porté au facteur humain en termes de formation et de mise à niveau et le recours aux moyens technologiques modernes et développés, tout en veillant à l’accomplissement des missions dans le cadre du respect des principes des droits de l’homme et des lois de la République, et ce durant les dernières années sous le parrainage permanent du Président de la République Abdelaziz

Bouteflika notamment en matière d’appui de la coopération bilatérale et multilatérale établi par la police algérienne aux plans régional et international». Dans ce cadre, M. Hamel a rappelé «les efforts permanents de l’Algérie pour asseoir un mécanisme de coopération sécuritaire en Afrique et réaliser un nouvel acquis qui est celui du mécanisme Afripol, eu égard à l’expérience de la police algérienne pionnière en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris le crime organisé, le trafic de drogue et la cybercriminalité».



Maintien de la paix et de la prévention des conflits



Le directeur général de la Sûreté nationale, a réitéré l’engagement d’Afripol à poursuivre la coopération avec l’ensemble des polices africaines et internationales en vue de prévenir les conflits et d'œuvrer à la consolidation de la paix. S’exprimant lors des travaux du deuxième sommet des chefs de police qui se tient aux Nations unies, le général major a «réitéré l’engagement d’Afripol à poursuivre la coopération pour agir en harmonie avec l’ensemble des polices africaines et les organisations policières internationales dans la mise en œuvre de stratégies respectives visant à prévenir les conflits et à soutenir la paix». Le DGSN qui est intervenu lors d’une session du sommet consacrée au rôle de la police des Nations unies dans le maintien de la paix, a réaffirmé la détermination d’Afripol à renforcer cette coopération. «Je peux vous assurer de notre détermination et de mon entière disponibilité à œuvrer ensemble pour le renforcement des liens de coopération policière africaine et mondiale dans le cadre des missions d’Afripol, pour contribuer aux efforts de la communauté internationale en matière de paix et sécurité», a déclaré M. Hamel.

Le président d’Afripol a indiqué que les chefs de police se sont réunis à l’occasion de ce sommet pour débattre d’une thématique à dimension pertinente, se rapportant à la prévention des conflits et le soutien à la paix, compte tenu de l’évolution préoccupante des menaces internationales qui impactent le processus de développement durable, notamment au niveau du continent africain. Le sommet, a-t-il poursuivi, intervient au moment où le monde fait face à des menaces sécuritaires multiformes générées par la prolifération des armes, la résilience des groupes terroristes, le retour des combattants étrangers, la cybercriminalité, les crises migratoires et les connexions entre les activités terroristes et la criminalité transnationale organisée. C’est à ce titre, a expliqué le général Major, que les services chargés de l’application de la loi doivent œuvrer ensemble sur la base d’une coopération opérationnelle, solidaire pour prévenir toutes les formes de violence, d’extrémisme et de radicalisation et répondre efficacement aux aspirations pour un monde sur et prospère. «Je voudrais les assurer en cette circonstance de mon total engagement à la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union africaine et de son plan d’action en matière de consolidation de l’architecture de paix et sécurité», a indiqué le DGSN qui s’exprimait au cours de ce panel au nom d’Afripol. Et d’ajouter que la promotion de la coopération internationale est primordiale du fait que les services chargés de l’application de la loi restent confrontés aux mêmes défis criminels nécessitant la mise à niveau des capacités de prévention et de lutte pour une réponse collective, coordonnée et efficiente. «Ceci est d’autant plus valable pour le continent africain qui fait face à des préoccupations majeures en matière de sécurité eu égard aux mutations induites par la mondialisation de la menace et l’émergence de nouvelles formes de criminalité et de radicalisation», a-t- il relevé. Le DGSN a rappelé à ce titre la déclaration du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika en sa qualité de coordinateur de l’Union Africaine dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui avait affirmé «que l’action à mener durant les années à venir se doit de mettre l’Afrique et ses peuples à l’abri de la menace terroriste sous ses différentes formes». Le Président de la République a souligné que «cette action doit privilégier la prévention, la sensibilisation et la mobilisation, et tendre en permanence vers le renforcement des capacités nationales et régionales de lutte ainsi que la promotion d’une coopération toujours plus étroite entre les pays membres avec la communauté internationale dans son ensemble», a ajouté

M. Hamel, en citant le chef de l’Etat à ce propos. C’est dans cet esprit, a-t-il enchainé, que «la volonté de l’Afrique de s’attaquer aux conflits et son engagement infaillible à relever le défi de la paix et de la sécurité sont clairement exprimés dans les stratégies de l’Union Africaine en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme». Evoquant le plan d’action d’Afripol 2017-2019, le général major a souligné qu’il avait inscrit parmi ses priorités la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, prenant en charge les vulnérabilités en termes de consolidation des données inhérentes à la menace par la mise en place de la plate-forme d’échange d’information et de communication entre les polices africaines (Afsecom), la création de bureaux de liaison d’Afripol et le développement des capacités policières.