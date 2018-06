Dans la LUCARNE : Où en est la continuité ?

Nos présidents de clubs sont-ils devenus amnésiques au point de refaire les mêmes erreurs chaque année. Les saisons passent et apparemment se ressemblent pour eux puisqu’ils n’ont apporté aucune nouveauté sur le plan stratégique pour rendre leurs clubs compétitifs, ni donné le primat à la continuité dans le travail. Ils vous affirment une chose et font concrètement le contraire. C’est ce qui étonne tout le monde sans que personne ne puisse leur dire que ce n’est pas comme cela qu’on peut améliorer les choses surtout qu’on ne cesse de dire que notre football est d’un niveau assez faible. C'est-à-dire que personne n’essaye d’améliorer l’état actuel de notre «jeu à onze». On essaye seulement de gagner du temps pour tromper l’environnement direct du club et notamment les supporters qui sont les seuls à être sur le « qui vive » et espèrent que le niveau s’élève. Pour y arriver, il faudra assurer une plus grande stabilité. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Car, même l’effectif du club n’est pas stable. Pourtant tout le monde avait critiqué ouvertement cette politique «suicidaire» des présidents de clubs algériens ? C'est-à-dire qu’ils donnent l’impression de ne pas maîtriser les choses, puisqu’ils ne sachent pas comment rendre leurs clubs compétitifs, aussi bien au niveau du championnat local que des compétitions africaines (Coupe de la Caf et Ligue des champions d’Afrique). La réponse de nos présidents de clubs, qui sont concernés eux aussi par l’instabilité, c’est de se renforcer en moyens humains. Ils ramènent chaque année jusqu’à 11 nouveaux joueurs d’un seul trait, ce qui n’est pas évident. Nos clubs l’ont vérifié à leurs dépens. En dépit de ces renforts en quantité, ils se rendront compte dès le début du championnat qu’ils se sont trompés sur les joueurs «ciblés» comme l’ont dit. C’est même devenu une habitude chez eux. Pourtant, ils savent que ce n’est pas la bonne solution. Mais ils refont la même opération sans aucune retenue. C’est une affaire d’argent, expliquent certains, du fait que les joueurs libérés ou qui sont en fin de contrat ne sont pas généralement payés, même au cas où ils recourent à la « Chambre de résolutions des litiges (CRL). Les exemples sont légions à ce niveau. Indirectement, ce n’est pas le salut de leurs équipes respectives qui les intéressent, mais d’autres considérations qui restent à élucider, même si l’argent demeure le «nerf de la bataille» pour la plupart d’entre eux.

Par conséquent, les observateurs restent à chaque intersaison sur leur faim. Ils ne comprennent pas cet empressement à reproduire les mêmes schémas comme s’il s’agissait «d’automates» qui ne font que copier ce que les autres font. On ne voit aucun club qui sortirait du lot par son ingéniosité et ses idées «novatrices». Ils ne font que se concurrencer en s’arrachant» et se disputant pratiquement les mêmes joueurs. Une situation qui ne fait que reproduire les mêmes «clichés». Ce qui fait que notre « jeu à onze » n’avance pas et explique parfaitement bien aussi que dans notre championnat national, à la fin de l’exercice, on constate qu’il n’y a pas un grand écart entre le leader (champion d’Algérie) et les clubs qui rétrogradent.

Nos présidents doivent lutter de toutes leurs forces pour changer ces choses et nous proposer un meilleur jeu, eu égard à l’argent «fou» dépensé par les pouvoirs publics pour «payer» seulement les joueurs.

Ce n’est pas normal !

Hamid Gharbi