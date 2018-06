Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018 : La Roja était supérieure

En match d'ouverture du tournoi de football de la 8e édition des jeux Méditerranéens, la sélection nationale U23 s'est en toute logique inclinée par le score sans appel de 4 à 1, face à son homologue espagnole, beaucoup plus forte.

Hier au stade de Calafel, les joueurs de la Roja n'ont eu besoin que de cinq minutes pour déjouer les plans défensifs mis en place par Charef et ouvrir la marque. L'avant centre du Barca B, Abel Ruis conclu une belle occasion collective. Évoluant dans une configuration tactique purement offensive (4-4-2) et visiblement mieux organisés sur le terrain, les poulains du coach Delafuentes ont dominé la rencontre de bout en bout. À la 12’, le milieu du terrain du FC Barcelone Sergio Gomez double la mise. Il crucifie le portier Maachou à bout portant, en concluant action académique. Abel Ruis signe son doublée du jour ( 17') face à une ligne défensive totalement à coté. Il est imité 4 minutes plus tard par son coéquipier en club, Sergio Gomez. Celui, idéalement servi en profondeur par Hugo Guillermon, parvient à tromper en toute quiétude d'un superbe lobe. Coté algérien, à l'exception du tir de Belkarane au quart d'heure de jeu, aucune action dangereuse n'a été signalée en première période, les Verts adoptant un schéma de contre (4-5-1 échelonné en 4-2-3-1) se sont contentés de défendre. En seconde période, les camarades de Zorgane ont tenté tant bien que mal de faire le jeu pour essayer de sauver la mise. Ces derniers ont eu le monopole de la balle au milieu du terrain par moment, mais ont manqué d'efficacité à l'approche de la surface de réparation. De leur coté, les Espagnols ont surtout géré leur avantage à la marque. 75', le jeune espoir du football algérien, Boutrif, formé au Havre AC, sauve l'honneur, face à une équipe nettement supérieure à tous les niveaux.

L'EN s'incline ainsi pour son premier match du groupe. L'Algérie, qui n'a plus désormais son destin entre ses mains doit gagner son second match face à la Bosnie et attendre. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales.

Mustapha Berraf, Président du comité Olympique Algérien :

« j’espère que nos athlètes vont briller »

Comment s’est déroulée l’arrivée à Tarragone de la délégation algérienne dont le premier contingent est arrivé mercredi tard dans la nuit ?

Il y a eu deux vols spéciaux jusque là pour transporter la délégation algérienne, forte de plus de 470 membres. Nous comptons parmi les plus importantes délégations dans cette édition. Le premier contingent, regroupant les équipes féminine et masculine de volleyball, la sélection U18 de football, ainsi que les formations de tirs à l'arc et de gymnastique artistique, est arrivée mercredi dernier, au soir. Il y avait à sa tête la chef de mission Hassiba Boulmerka. Un second vol que j'ai accompagné est arrivé jeudi matin. Le dernier groupe arrivera le 25 du mois à bord d'un vol spécial aussi. Nous avons, grâce au concours de l'ambassadeur espagnol en Algérie et à la coopération du Comité d'organisation de Tarragone, réussi à régler pratiquement tous les problèmes de visas auxquelles nous étions confrontés, à l'exception de deux athlètes dont l'engagement s'est effectué hors délai, qui n'ont pas pu donc venir à Tarragone. Tous les athlètes et techniciens sont hébergés au village olympique dans de bonnes conditions.

Vous étiez accompagnés du wali de la ville d'Oran et des membre du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens 2021 jeudi dernier. Pourquoi leur présence en Espagne ?

Comme vous le savez très bien, l'Algérie organise la prochaine édition de ces joutes. Le Comité d'organisation des jeux d'Oran est présidé par M. Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de Tarragone. M. Cherifi, wali d'Oran, et moi même sommes les deux vice-présidents de ce Comité d'organisation dont l'installation est tout récente. La présence de ces officiels a un double objectif. D'une part, le Comité d'organisation des Jeux d'Oran 2021 est ici pour s'inspirer quelque peu de cet événement sur le plan organisationnel et suivre de près tous les aspects, pour réussir les jeux d'Oran. Ainsi, le Comité d'organisation est présent à Tarragone pour faire la promotion des jeux d'Oran 2021.

La plupart des fédérations sportives, avec lesquelles nous avons eu l'occasion de discuter affirment qu’elles seront présentes à Tarragone pour permettre à leurs athlètes de gagner en expérience surtout. Rares sont les présidents de fédérations qui ont pronostiqué des podiums. Doit on déjà croire que la délégation algérienne, malgré une forte présence, risque de passer à coté dans cet événement de grande envergure ?

Il n'est pas du ressort du Comité olympique, a qui la préparation des athlètes échappe, d'avancer des pronostics concernant les résultats techniques. C'est le rôle des fédérations sportives. La tâche du COA se limite à engager les athlètes dans les différentes compétions et veiller à ce qu'ils soient mis dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer sur leurs compétitions. Les athlètes de l'élite et leurs fédérations disposent de bourses de préparation et de contrats à objectifs avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce sont donc les fédérations qui déterminent leurs objectifs pour chaque compétition. Cela dit, le

Comité olympique continuera à répondre présent comme cela à toujours été le cas lorsque des athlètes ou des fédérations nous sollicitent pour des aides. Pour ma part, j'espère que nos athlètes vont briller et que la délégation algérienne qui rentrera avec le drapeau des jeux à l'issue de la cérémonie de clôture, va réaliser une bonne participation.

Déclarations

Hassiba Boulmerka, Chef de la délégation Algérienne :

« Tout est rentré dans l’ordre »

«Je suis très contente du dénouement de la situation de blocage dont à fait l'objet la délégation algérienne à quelques jours seulement du début des Jeux méditerranéens de Tarragone. Tout est rentré dans l'ordre. Notre réunion avec l'ambassadeur d'Espagne, les interventions des ministères des Affaires étrangères et de la Jeunesse et des Sports ont permis de résoudre finalement le problèmes des visas. Sans cela, il y avait de fortes chances que la délégation algérienne ne prenne pas part à ces jeux. Je tiens par ailleurs à remercier la direction générale d'Air Algérie qui s'est montrée très coopérative, aussi. La délégation est arrivée à Tarragone dans de bonnes conditions. La police des frontières nous a facilité la tache à l'aéroport de Reus. On a eu un souci avec deux membres de la délégation. Au niveau du consulat espagnol à Alger, il y a eu une erreur sur leurs passeports. Les agents consulaires, débordés, avaient inverser les visas sur les passeports des deux membres en question. Les policiers ont été compréhensifs. Jusque là tout se passe bien. On n'attend plus que le début de la compétition pour nos athlètes.»

Djaâfar Serrir ,Entraîneur en chef de la sélection nationale de Tir à l’Arc :

« Préparer les JAJ »

«Pour notre part, nous participons à cette compétition avec six athlètes, trois filles et trois garçons. Nous prenons part aux compétions individuelles, mixte set par équipes. Les concours ont débuté le premier jour des jeux et se dérouleront jusqu'au 24 du mois. Il y aura une phase qualificative ou chaque athlète devra tirer un total de 72 flèches. Les athlètes qui auront réalisé les meilleurs résultats s'affronteront par la suite dans une étape éliminatoire directe. Pour ce qui est des objectifs, il faut savoir que le niveau de la compétition est très élevé. Notamment avec la participation des Français et des Espagnols. Il sera très difficile de rivaliser avec ces nations. Notre objectif est surtout de permettre à nos jeunes athlètes d'acquérir de l'expérience et de progresser. Ces JM nous servent de préparation pour d'autres échéances internationales. Nous prenons part à ses jeux avec la sélection U 17, qui sera engagée au Jeux Africains de la Jeunesse à Alger au mois de juillet prochain, qualificatifs pour le Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine. Notre objectif sera de rivaliser avec les meilleurs du continent à l'image de l'Afrique du Sud et de l'Egypte, et de remporter le maximum de médailles. Nous disposons d'une bonne pépinière. Nos jeunes athlètes se préparent depuis des années déjà pour être les meilleurs à l'échelle continental

à l'avenir.»

Abdelhakim Moula, (entraîneur de la sélection nationale féminine de Volleyball :

« Gagner en expérience »

«Nous participons à ces Jeux méditerranéens avec notre sélection U23. Nous restons en adéquation avec la politique prônée par la fédération qui souhaite un rajeunissement total des sélections seniors. Nos jeunes volleyeuses sont issues de sept clubs de Ligue-Une. Nous avons trois filles de la formation de Chlef. Le reste des filles appartiennent aux différentes équipes de Bejaia ou nous avons un réel pôle. Notre objectif dans ces Jeux n'est pas de faire un podium. ça sera très difficile de rivaliser avec les sélections française, croate et italienne. Nous sommes à Tarragone pour permettre à nos athlètes de disputer des matchs de haut niveau, qui leur permettront de progresser. Nous avons des athlètes qui ne sont jamais sorties à l'étranger ou disputés des matchs internationaux. Notre but est de monter une bonne équipe pour l'avenir. Nous préparons d'ailleurs les Championnats d'Afrique des nations, qui pourront avoir lieu en Algérie en 2019 et qui seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour ce qui de la préparation à ces jeux, nous avons effectué cinq stages en Algérie seulement.»

