Mondial-2018 : Les cafés d’Oran branchés sur la planète foot

Les gérants des cafés d’Oran saisissent l’opportunité de la coupe du monde de football, pour améliorer leur chiffre d’affaires et offrir à leur clientèle la possibilité de suivre gratuitement tous les matchs de cette compétition planétaire.

En effet, ayant appris la bonne nouvelle de la diffusion en clair de tous les matchs du Mondial-2018 sur deux chaînes allemandes, les cafetiers oranais ont braqué leurs antennes paraboliques sur le bon satellite pour capter ces deux chaînes et éviter de payer un abonnement assez coûteux à la chaîne qatarie spécialisée dans les sports. Certains cafés se sont même dotés d’écrans HD plus grands et de chaises supplémentaires, afin que la majorité des clients puissent avoir des places assises, à l’exception des jeunes adolescents, voire des enfants, relégués au fond de la salle ou de la terrasse.

Des gérants de café, dans le but de rentabiliser au maximum leur activité, exigent même de leurs clients de prendre au moins une consommation par période de jeu. «J’ai déjà fait cette expérience durant le dernier Mondial, où j’ai reçu un monde fou dans mon café. À l’époque, j’avais un abonnement, mais, cette année, et puisque c’est gratuit, je renouvelle l’expérience, et je suis déjà largement satisfait des résultats», explique Tahar, propriétaire d’un café à Haï Salem, ajoutant que «durant le match, j’ai quatre ou cinq fois plus de clients qu’en période ordinaire». À Oran, un grand nombre de cafés diffusent, l’année durant, les matchs des différents championnats européens qui connaissent un franc succès chez les mordus du ballon rond. Le Mondial de Russie n’en est qu’à ses débuts, mais les résultats ont déjà dépassé toutes les espérances, puisque les cafés sont bondés de monde durant la diffusion des matches, sachant que certaines journées, quatre matchs sont diffusés.

En outre, les nombreux clients-supporters prennent le soin de venir au café bien avant le match afin de choisir une bonne place.



Ambiance « foot »



Un peu avant le coup de sifflet, les serveurs du café disposent les chaises et les tables en rangées, afin de mieux rentabiliser l’espace et permettre au plus grand nombre de «spectateurs» de trouver une place assise et regarder le match dans de bonnes conditions, et, bien entendu, de consommer. L’espace d’un match, la salle ou la terrasse du café se transforme en tribune, avec un camp de supporters pour chaque équipe. Cris d’encouragement ou de déception, sifflets, colère, joie, disputes, tous les ingrédients du stade sont «convoqués» dans le café. Dans certaines rues et dans les quartiers populaires, quatre ou cinq cafés sont ouverts à longueur de journée. Les habitants reçoivent chez eux, en direct, le brouhaha provoqué par les clients-supporters 90 minutes durant, et plusieurs fois par jour. Ce qui constitue à coup sûr une autre source de nuisance pour les ménages. «J’ai les deux chaînes allemandes chez moi où je peux regarder tous les matchs, mais je préfère suivre le Mondial au café, pour l’ambiance. On regarde le match, on fait des commentaires, on crie comme au stade, on se défoule bien, et, à la fin, on est satisfaits», indique Houari, de Haï Yasmine. Il estime que l’initiative des gérants de café est bonne, car «elle permet aux jeunes oisifs des quartiers de passer leur temps de manière agréable». Dans les foyers, l’ambiance «mondialiste» n’est pas en reste chez les mordus de football. Plusieurs membres de la famille, à commencer par le père, puis les enfants et même des voisins, se branchent sur la planète foot. Certaines familles ont acquis des démos neufs et des paraboles, voire de nouveaux postes de télévision, profitant des promotions proposées durant le mois de Ramadhan.

«Ce n’est pas tous les jours qu’on suit tous les matchs du Mondial en direct et gratuitement, il faut donc acquérir un peu de matériel adéquat et plus performant», note Zino, un habitant de Haï Sabah.

La Croatie qualifiée haut la main

La planète foot retient son souffle: l'Argentine et son quintuple Ballon d'Or Lionel Messi sont au bord de l'élimination après avoir été humiliés par la Croatie (3-0) ! La France ne séduit peut-être pas encore, mais elle est déjà qualifiée pour les 8es de finale. La Croatie a donc plongé tout un pays fou de foot dans la stupeur en s'imposant 3 à 0, dont un premier but marqué sur une terrible erreur du gardien argentin Willy Caballero. David De Gea, gardien de l'Espagne, s'était déjà loupé contre le Portugal dans ce tournoi (3-3), mais rien à voir avec cette passe décisive ! La Croatie et la France rejoignent donc le club des qualifiés qui compte déjà l'Uruguay et la Russie, le pays hôte. Le Pérou est recalé, et rejoint la bande des éliminés déjà forte de l'Égypte, l'Arabie Saoudite et du Maroc. L'Argentine ne maîtrise plus son destin...

La boulette de Caballero

On avait déjà vu des erreurs de gardiens hallucinantes cette saison, comme celles de Loris Karius, portier de Liverpool en finale de la Ligue des champions. Mais Caballero a établi une nouvelle référence dans le genre: en voulant relancer un ballon anodin vers son défenseur Gabriel Mercado, le portier de Chelsea a complètement raté sa passe lobée, donnant à Ante Rebic une opportunité unique de marquer, ce que le Croate a fait d'une belle reprise de volée (53e). Luka Modric et Ivan Rakitic ont ensuite aggravé le score (80e et 90e + 1). Cette boulette intervient alors que le poste de gardien est régulièrement critiqué en Argentine. Le gardien habituel Sergio Romero, écarté par Jorge Sampaoli juste avant le Mondial après une blessure au genou droit, en avait voulu à son sélectionneur dans la presse.

"Après leur but, nous avons été brisés émotionnellement et nous n'avons pas eu d'argument footballistique pour changer les événements", a constaté Sampaoli, assumant qu'il n'avait "probablement pas composé mon équipe de la bonne manière".

Après cette "catastrophe", cette "défaite humiliante" qui faisait déprimer jeudi soir la presse argentine, l'Albiceleste, déjà tenue en échec par l'Islande pour son entrée en lice (1-1), ne compte qu'un seul point en deux matches et dépendra des résultats des autres équipes jusqu'à la fin... Il ne fait pas bon être un favori dans ce Mondial: L'Allemagne, champion en titre, a été battu par le Mexique d'entrée (1-0) et le Brésil, qui joue vendredi, a été tenu en échec par la Suisse (1-1)... "Plus que tout, l'Argentine doute d'elle-même", a observé l'idole Diego Maradona. Bien vu. Celui qui est censé lui succéder, Lionel Messi, n'a pas brillé contre la Croatie et avait manqué un penalty contre l'Islande. Un vrai cauchemar quand son grand rival Cristiano Ronaldo galope en tête du classement des buteurs de ce Mondial (4 buts).

Les Français difficilement

La France s'est imposée sur un but de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG efface des tablettes le précédent record de David Trezeguet, qui avait 20 ans et 246 jours quand il a marqué son but contre l'Arabie saoudite lors du Mondial-1998. Pour rappel, le plus jeune buteur dans une Coupe du monde reste le Brésilien Pelé à l'âge de 17 ans et 239 jours, en 1958. "J'ai toujours dit que la Coupe du monde est le rêve de tout footballeur, c'est un rêve qui se réalise et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça", a commenté le jeune homme, tout sourire. Mbappé a marqué de près à la 34e minute, après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied péruvien. Le joueur du PSG a ainsi inscrit son 5e but en 17 sélections. Grâce à cette réalisation, les Bleus verront donc les 8es de finale, l'objectif principal. Car pour ce qui est de séduire, si la première mi-temps fut plaisante — avec un bon Paul Pogba — la seconde période fut plus laborieuse. Et Antoine Griezmann, déjà critiqué au pays pour un premier match peu convaincant, n'a pas vraiment brillé cette fois non plus. Inquiétant pour le meilleur joueur de l'Euro-2016? Les hommes du capitaine Hugo Lloris, qui honorait sa 100e cape avec ce match, tenteront de garder la tête du Groupe C face au Danemark le 26 juin à Moscou. Pour rappel, le premier de cette poule rencontrera le 2e du groupe D: et ce ne sera peut-être même pas l'Argentine... Australie et Danemark se sont neutralisés (1-1) et se disputeront donc à distance le 2e ticket pour les 8es de finale de la poule.

Messi comme une ombre

Cinq petits buts en quatre participations

Si Lionel Messi est entré dans l'histoire du football avec cinq Ballons d'Or, il n'a jamais vraiment brillé en Coupe du Monde, malgré une finale — perdue — en 2014. Et la malédiction se poursuit en Russie, où il a raté un penalty et où l'Albiceleste craint le pire.

• Mondial-2006 : un tour de chauffe

Pas entré en jeu pour le premier match contre la Côte d'Ivoire (2-1, buts d'Hernan Crespo et Javier Saviola), Messi entre en piste à la 75e minute du deuxième match de poule, contre la Serbie. Le score est déjà de 3-0 mais Messi, 18 ans, trouvera le temps d'inscrire un but, le 6e et dernier (88e). Titulaire pour le troisième match, celui des coiffeurs, il fait match nul contre les Pays-Bas (0-0) et redevient remplaçant contre le Mexique en huitièmes, disputant une prolongation. Il n'entrera pas en jeu lors du quart de finale perdu aux tirs au but contre l'Allemagne (1-1, 4 t.a.b à 2), mais ce premier Mondial et son talent lui ouvrent un futur radieux.

• Mondial-2010 : la grande désillusion

A 22 ans, "Leo" a confirmé les espoirs placés en lui avec Barcelone. Il a remporté la Ligue des champions en 2009, déjà la deuxième pour lui puisqu'il était déjà dans l'effectif en 2006, et vient de gagner le premier de ses 5 Ballons d'Or. L'Argentine en est sûre, elle tient là l'héritier de Diego Maradona, le guide qui lui manquait pour un troisième sacre mondial. Et pour doubler les chances de l'Albiceleste, la Fédération a confié les rênes de la sélection à Maradona "himself". Las, "La Pulga" ne marque aucun but et après avoir survolé sa phase de groupes et étrillé le Mexique en huitièmes (3-1), l'Argentine bute à nouveau sur l'Allemagne en quarts de finale. Et cette fois, le score est humiliant: 4-0. Messi et l'Argentine quittent la compétition la tête basse... Ce qui n'empêchera pas l'Argentin de glaner un deuxième Ballon d'Or la saison suivante, au détriment de ses coéquipiers champions du monde Xavi et Andres Iniesta.

• Mondial-2014 : si près, si loin

Cette fois, c'est la bonne? Le Mondial a lieu non loin de l'Argentine, chez le grand rival brésilien, et Messi brille toujours autant avec Barcelone. Le sélectionneur Alejandro Sabella fait tout ce qu'il peut pour le placer dans les meilleures conditions, et cette fois Messi fait le job... Au début au moins. Il marque lors de chacun des trois matches de poule, dont un but crucial face à la solide sélection iranienne et un doublé contre le Nigeria. Il reste en revanche muet pendant les matches à élimination directe, ce qui n'empêche pas l'Albiceleste de gravir les échelons un à un. Di Maria marque en huitièmes contre la Suisse, Gonzalo Higuain contre la Belgique en quarts, les Pays-Bas sont écartés aux tirs au but en demie. Mais en finale, Messi retrouve une nouvelle fois son bourreau allemand et, une nouvelle fois, va s'incliner, en prolongation. Cruel pour l'Argentine, qui va en plus perdre deux autres finales, en Copa America contre le Chili en 2015 et 2016. Présage funeste pour 2018?

• Mondial2018 :

Un penalty raté et la peur...

Ce dimanche (24 juin), il aura 31 ans. Cela semble donc être sa dernière chance de gagner la Coupe du monde. Cela commence mal contre l'Islande: "Leo" rate un penalty. Le seul but de l'Albiceleste est signé Kun Agüero, alors que Diego Maradona, lunettes à verres fumés et cigare, gesticule en tribunes. Résultat: 1-1 contre les "Vikings", dont c'est la première Coupe du monde et le premier point dans cette épreuve reine. Evidemment, en sélection, personne ne l'accable. "Il a manqué le penalty, et en tant que grand professionnel, il sait ce que signifie ce penalty", explique le défenseur Cristian Ansaldi. "Mais c'est grâce aux buts qu'il a marqués que nous sommes ici. Il est très bien, et c'est ce qui fait que nous nous sentons bien également". Mais lors du match suivant, le Barcelonais ne brille pas et la Croatie — bien aidée par une énorme boulette de Willy Caballero sur le premier but — humilie les Argentins (3-0). "La Pulga" se signale même par quelques gestes d'énervement et ne tire au but qu'une petite fois. L'Argentine n'a plus son destin en mains, contrairement à Cristiano Ronaldo qui caracole en tête du classement des buteurs du tournoi (4 buts). En effet, après sa large défaite face à la Croatie, l’Argentine est pratiquement éliminée surtout qu’elle possède un goal average défavorable/ Messi a été l’ombre de lui-même. Il n’a plus les jambes pour élever le niveau pour lui et ses camarades.

Jorge Sampaoli, sélectionneur de l’Argentine :

« Une grande douleur »



"Nos plans pour ce match n'ont pas fonctionné, je ne ressens pas de la honte mais de la douleur, comme je n'en avais pas eu depuis longtemps. Il n'y a plus d'autres alternatives que de tout donner (sur le dernier match). Nous étions très ambitieux et nous voulions être premiers du groupe. Maintenant, ce n'est plus possible, c'est une grande douleur. J'ai fait des plans sur ce match, peut-être que si je les avais fait différemment certaines choses auraient mieux fonctionné. Je ne pense pas que cela soit réaliste de faire porter la charge à (Willy) Caballero. Je pensais que nous allions mettre énormément de pression sur la Croatie dans leur partie de terrain. Mais après leur but, nous avons été brisés émotionnellement et nous n'avons pas eu d'argument footballistique pour changer les événements. (Sur Messi et Ronaldo) Tout de suite, nous ne devrions pas comparer ces deux joueurs. La réalité de l'équipe argentine assombrit l'éclat de Messi. Il est limité car l'équipe ne prend pas forme avec lui comme elle le devrait. Je suis vraiment blessé par cette défaite, mais je n'ai probablement pas composé mon équipe de la bonne manière".