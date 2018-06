Parlement : L’usine de pneus de Bouira à la recherche d’un partenaire

Le Premier ministre : « L’usine de pneus de Bouira sera lancée, une fois sélectionné le partenaire disposant de la technologie indispensable. »



Le siège du Conseil de la nation a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, au ministre de la Jeunesse et des Sports, et au ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Dans sa réponse à la préoccupation d’un membre du Conseil de la Nation, une réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, le Premier ministre a expliqué que l’usine de fabrication de pneus, prévue dans la zone industrielle de Sour El Ghozlane (Bouira), sera lancée « dès que l’Algérie aura sélectionné la partie qui sera partenaire à ce projet par la technologie indispensable à cette industrie ». M. Ahmed Ouyahia rappelle dans ce contexte que l’Algérie importe actuellement 7 millions de pneus par an. Aussi et « dans le cadre de la concrétisation intégrée du projet, auquel contribuera la partie émiratie financièrement, une société mixte sera créée en Algérie pour la production, la distribution et la commercialisation du produit ». Le Premier ministre indique également que «selon l’étude technique préliminaire, la capacité de production de cette usine, qui génèrera pas moins de 1.000 postes de travail, devrait atteindre 5 millions d’unités par an, dans une première étape, et 10 millions d’unités durant les années à venir».

M. Ahmed Ouyahia et tout en mettant en relief le fait que «de nombreuses sociétés étrangères ont émis le souhait d’être partenaire à ce projet», devant être réalisé sur une superficie de 100 hectares, mettra l’accent sur le fait que «les discussions sont toujours en cours pour trouver le partenaire qui dispose de la technologie indispensable à la production des pneus et répondant aux exigences juridiques de la législation algérienne».

prise en charge des brûlés

Ouverture de deux établissements à Oran et à Skikda

L’optimisation de la prise en charge de brûlés et « le manque d’établissements hospitaliers spécialisés dans la prise en charge des brûlés et dans la chirurgie plastique à travers le pays » ont également figuré, jeudi dernier, parmi les préoccupations des sénateurs lors de cette session plénière consacrée aux questions orales.

En réponse à cette question, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré de la prise en charge de ce volet, mettant à profit cette occasion pour annoncer l’ouverture prochaine de «deux établissements spécialisés dans la prise en charge de brûlés et dans la chirurgie plastique et la greffe de peau dans les wilayas d’Oran et de Skikda avec une capacité d’accueil de 120 lits chacun». Poursuivant ses propos, M. Mokhtar Hasbellaoui précise que le taux d’avancement des travaux au niveau de ces établissements spécialisés, implantés dans les wilayas d’Oran et de Skikda, est respectivement de 75% et 45% et que « l’Etat a alloué une enveloppe de 600 millions de DA pour l’équipement de ces deux structures».

Assurant que son département est « conscient de l’importance de ce dossier sensible, classé parmi les priorités du secteur », le ministre a fait savoir que «7 services et 8 unités hospitalières, d’une capacité d’accueil de 231 lits répartis à travers les établissements hospitaliers, seront créés notamment à Alger, Oran, Constantine, Sétif, Annaba, Skikda et Batna». De même qu’il mettra en avant les résultats «positifs de la prise en charge des brûlés dans les régions des Hauts plateaux et du Sud, et ce, à travers l’organisation de sessions de formations dans le cadre d’un jumelage entre les grands établissements hospitaliers du pays et les établissements de ces régions».

Il est à noter également dans ce même contexte que durant l’année écoulée (en 2017), des lits supplémentaires ont été ouverts dans les services de réanimation pour la prise en charge des cas lourds, au nombre de 8.000 et dont la plupart sont des victimes d’accidents domestiques, qui peuvent être prévenus par la sensibilisation et le respect des règles de sécurité».

Le ministre, qui met en exergue le fait que «la nouvelle loi sur la santé a pris en compte ces spécialités qui enregistrent un déficit », souligne que son département œuvre à la mise en place d’un « plan national d’équipement des services » où l’élément humain devra jouer « un rôle capital», a-t-il dit.

Par ailleurs et en réponse à une autre question orale posée par un autre sénateur, laquelle question est relative au «retard accusé dans la réalisation des trois centres hospitalo-universitaires de Ouargla, Bechar et Laghouat», M. Hasbellaoui a affirmé que l’Etat procède, progressivement et suivant les priorités, au dégel des projets du secteur. «Reste la question de la formation de la ressource humaine qui relève, quant à elle, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique », a-t-il précisé.

Jeux méditerranéens de 2021

L’Algérie s’y prépare

L’Algérie sera «entièrement prête» pour accueillir les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran. Pour ce faire, les travaux avancent selon le calendrier fixé au préalable, convenu avec tous les autres secteurs, en termes d’accueil des délégations étrangères ou de structures sportives.

C’est là l’essentiel de la réponse du ministre de la Jeunesse et des Sports à une question sur les mesures prises par la tutelle pour assurer le succès des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran. M. Mohamed Hattab révèle également que pour ce qui est du nouveau stade de football (40.000 places) et de la piste d’athlétisme (4.500 places), « le taux d’avancement des travaux a atteint 80% », soulignant que les pouvoirs publics ont débloqué près de 2 milliards DA pour la «réhabilitation» et l’équipement des structures sportives existantes. Par ailleurs et au sujet des préoccupations relatives à l’inexploitation de «certains établissements de sports et de jeunes ainsi que les piscines dans certaines communes de la wilaya d’Adrar », le ministre a souligné que «dans le cadre des plans quinquennaux de développement, la wilaya d’Adrar a bénéficié de l’inscription de 110 projets», notant d’autre part qu’il est prévu dans le cadre de l’équilibre au niveau de la région du Sud algérien de revoir à la hausse le nombre des cadres dans le secteur sportif dans cette wilaya (Adrar) composée de 11 daïras, 28 communes et 294 ksars. S’agissant des piscines «inexploitées», M. Hattab expliquera d’abord que «ces piscines sont des bassins inappropriés dont la superficie ne dépasse pas 24 m² réalisées dans la précipitation en 1989 et abandonnées actuellement». Il fera part ensuite de «l’entame de l’aménagement de quatre piscines parmi ces bassins», et ce, outre «le maintien d’autres dans certaines communes» et «la mise en service de quatre autres piscines».

Lors de cette séance plénière, les préoccupations des sénateurs ont concerné également «le manque de financement des clubs et équipes amateurs, notamment dans la wilaya de Ghardaïa, chose qui a impacté ses résultats ainsi que la pose de la pelouse synthétique au stade communal qui est en arrêt depuis 12 années.

A ce propos, le ministre a souligné que son département se penche sur «un véritable accompagnement de douze wilayas du Sud pour les aider dans le domaine des sports». Pour ce qui est de la question du «désintérêt des jeunes à l’égard de la pratique des activités sportives et physiques», M. Hattab soutient haut et fort que «la réalité prouve le contraire».

Demandes de transfert des terres agricoles en foncier de logement

Une Commission interministérielle à pied d’Œuvre



En réponse à une question orale, posée par un membre du Conseil de la Nation, concernant «les mesures d’urgence que le ministère peut prendre en coordination avec les juridictions compétentes pour mettre un terme à l’empiètement sur le foncier agricole et son transfert», le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a indiqué qu’«une commission interministérielle a été chargée de l’examen des demandes de transfert des terres agricoles en foncier à même d’accueillir des projets de logements publics à Alger, qui a bénéficié d’un programme d’envergure de différentes formules». M. Abdelkader Bouazghi signale que le secteur de l’agriculture a pour rôle de «veiller à trouver l’équilibre entre deux impératifs, à savoir la préservation du patrimoine foncier agricole et l’adaptation au développement social, en assurant les assiettes nécessaires à la concrétisation des projets de développement, importants et très sensibles ». Le ministre a également insisté sur le fait que «la protection du foncier agricole figure parmi les objectifs de son département et ce, en application des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». Le ministre, qui s’est exprimé à propos de toutes les questions posées par les sénateurs, a évoqué notamment le «sort des terres exploitées sans titres réguliers (’archs)», soulignant qu’il a été décidé, lors des Assises nationales de l’agriculture organisées récemment, « la création d’une commission regroupant toutes les parties prenantes de l’administration et la société civile pour examiner cette question et arrêter une méthode de régularisation de tous les cas».

