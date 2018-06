Parlement : Protéger le pouvoir d’achat

La proposition de la Commission des finances et du budget de l’APN, relative à la suppression de l’article 6 du PLF 2018, vise la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, a indiqué le président de la commission, Toufik Torch. L’article 6 porte sur l’annulation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accordée aux vendeurs de véhicules produits localement. Cette taxe est fixée à 19%. La commission, qui regroupe plusieurs formations politiques, a jugé nécessaire la suppression de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2018, dans un souci de préserver le pouvoir d’achat des citoyens», a déclaré M. Torch à l’APS. «Cette taxe étant une taxe sur la consommation, son impact sur le pouvoir d’achat est certain», a-t-il soutenu, ajoutant que le dernier mot concernant la suppression de l’article 6 reviendra évidement à l’APN qui votera le PLF le 25 juin en cours. L’article 6 du PLFC 2018 stipule : «Cesseront de courir, à compter de la promulgation de la présente loi, les exonérations de la TVA, accordées en vertu des dispositions de l’article 61 de la loi de finances complémentaire 2009 et l’article 18-2 de la loi 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, pour la commercialisation des véhicules produits localement».

Entre 1999 et 2018

Plus de 3,6 millions de logements réalisés

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé jeudi dernier à l’Assemblée populaire nationale (APN), que plus de 3.600.000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, d’un coût de 5.788 milliards de DA dont 4.615 milliards consommés. La période allant de 1999 à mars 2018 a été marquée par la réalisation de plus de 3,6 millions de logements dont 1.176.000 logements publics locatifs (LPL 30%), 1.583.000 logements ruraux (38%), 456.000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11%), 156.000 logements location-vente «AADL» (6%), 46.000 logements de fonction (1%), 138.000 logements promotionnels libres (3%) et 448.000 logements type auto-construction (11%), a déclaré M. Temmar lors de la présentation du bilan du secteur de l’habitat à l’occasion de la journée parlementaire sur «l’habitat entre la planification et les défis de l’époque». L’enveloppe financière attribuée à ce programme s’élève à 5.788 milliards de DA dont 4.615 consommés soit un taux de 80 %, a précisé le ministre. Il a indiqué par ailleurs que le programme quinquennal 2015-2019 a enregistré plus de 2 millions de logements de différentes formules et concerné ce qui reste à réaliser jusqu’au 1er janvier 2015, auquel s’ajoute le nouveau programme au titre des années 2016, 2017 et 2018. Ledit programme concerne près de 698.790 logements de type LPL, soit 33% du programme quinquennal en question, 470.000 logements AADL (22 %), 661.898 logements ruraux (31 %), 253.031 LPA (12%) et 50.000 LPP (2%). M. Temmar a indiqué également que la cadence de réalisation a connu un saut qualitatif avec une moyenne annuelle de plus de 300.000 logements et ce «grâce aux nouvelles mesures et au strict suivi des maîtres d’œuvre.



Lancement des travaux

de réalisation de 70.000 logements LPA durant le deuxième semestre de 2018



Concernant le LPA, le ministre a rappelé qu’il a été attribué un programme préliminaire de 70.000 logements dans le cadre de cette formule répartie sur les wilayas en attendant le lancement des travaux durant le 2e semestre de l’année en cours. Le ministre a précisé qu’«au vu des obstacles que le secteur a connus auparavant, il est devenu nécessaire d’introduire de nouveaux amendements» à cette formule, étant donné qu’elle répond aux demandes des postulants au revenu moyen et permet d’alléger la pression sur le Trésor public. Le secteur a également procédé à une révision «profonde» de toute la réglementation propre à ce type de logements et ce, en vue de «l’assainir de quelques insuffisances et mettre en place un cadre à même de permettre de préserver les intérêts de tous les intervenants dans le secteur», a-t-il ajouté. A ce propos, le ministre a rappelé certaines mesures, dont une plus grande mise à contribution des collectivités locales en renforçant le rôle de ces dernières dans la gestion de ces projets à travers la mobilisation du foncier, la sélection des promoteurs, le choix des bénéficiaires, la détermination de programmes en fonction des spécificités locales, outre la mobilisation des ressources financières à travers un seul canal, à savoir la Caisse nationale du logement (CNL) qui assure la continuité du paiement, en dégageant l’aide financière (subventions et contributions des souscripteurs) selon l’état d’avancement des travaux. Les procédures consistent également à garantir le parachèvement des programmes en cas de manquement de la part des promoteurs à travers la consolidation du mécanisme de délégation accordée au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI), outre la mesure relative à la diversification des types d’habitation, de 2 à 3 ou 4 pièces, d’une surface respectivement de 50, 70 et 80 m2 dans le cadre du nouveau système. Le ministre a également relevé la nécessité de différencier les prix de vente des logements en fonction de leur type et de leur site, et ce en 3 zones délimitées conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 14 avril 2011 fixant les conditions et modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logement aidés par l’Etat. Le ministre a, en outre, fait savoir que d’autres modifications sont en cours et qu’elles devront rendre la formule du Logement promotionnel aidé (LPA) plus attractive et plus rentable pour les différentes parties intervenantes, comme permettre au promoteur d’exploiter 20 à 25% de la surface consacrée à la construction de logements promotionnels, des locaux et des parkings et les vendre sur le marché immobilier libre. Outre les amendements au cadre réglementaire y afférent, notamment le décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale accordée par l’Etat pour l’acquisition d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements, ainsi que les modalités d’octroi de cette aide et le décret exécutif n° 14-180 du 5 juin 2014 portant création du Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI). Ce décret a permis, poursuit le ministre, de «généraliser l’accès des postulants aux revenus inférieurs à 6 fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et des postulants sans revenus».



Plus de 79 milliards de dinars pour la réhabilitation



M. Temmar a affirmé qu’une enveloppe financière de plus de 79 milliards de dinars avait été affectée, durant la période allant de 2015 à 2018, dont 55 milliards enregistrés entre fin 2017 et début 2018 pour parachever les travaux de réhabilitation des grandes agglomérations.

M. Temmar a ajouté que «le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ordonné l’affectation d’une enveloppe financière supplémentaire estimée à 33 milliards de dinars», précisant que cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du parachèvement des travaux de réhabilitation des agglomérations parachevées ou en cours de finalisation. Dans ce contexte, il a été enregistré, jusqu’à ce jour, plus de 189.000 logements finis et plus de 185.000 unités de logements dont le taux de réalisation a atteint 90%, et nécessitant une réhabilitation, a rappelé le ministre. En ce qui concerne les nouvelles villes, M. Temmar a affirmé que depuis septembre 2013, il a été mis en place un calendrier exact pour la réalisation de ces projets. D’autant plus que les nouvelles villes connaissent des taux de réalisation «variables», à l’instar des nouvelles villes de Sidi Abdellah et de Bouinane, et les deux villes de Boughezoul (Hauts plateaux) et d’El-Menéa (Sud) qui a réalisé, selon lui, un progrès significatif en termes de travaux de réhabilitation, indiquant que la nouvelle ville de Hassi Messaoud relève du ministère de l’Energie. A cet égard, il a affirmé la présentation d’un dossier au niveau d’un conseil interministériel pour examiner la situation des nouvelles villes et leurs perspectives au vu des besoins financiers, assurer la coordination entre les différents secteurs et trouver une formule de leur gestion. Le ministre a fait état, en outre, de la création de plusieurs pôles urbains, à l’instar de Draa Errich à Annaba, d’Ali Mendjeli, d’Ain Nahas à Constantine, et de Misserghine à Oran, visant à trouver l’équilibre du territoire et absorber les besoins enregistrés au niveau de ces régions. Concernant les lotissements sociaux, le ministre a fait état de la création de 285.000 lots de terrain au niveau de 10 wilayas du Sud et 19 wilayas des Hauts plateaux conformément aux spécificités de ces régions et au mode de vie de ces habitants», ajoutant que «la réception des travaux d’aménagement des routes et des réseaux d’assainissement et de l’eau potable au profit de près de 72.000 lotissements. «Dans ce cadre, une enveloppe financière de plus de 17 milliards a été enregistré durant la période allant du 2015 au 2018 pour la prise en charge des travaux d’aménagement», a-t-il poursuivi. En matière d’équipements publics, le ministre a fait savoir que «durant la période allant de 2014 à 2018, il a été enregistré 813 structures publiques dont 733 dans le secteur de l’éducation (364 groupements scolaires, 208 CEM et 89 lycées) outre 80 autres structures dans d’autres secteurs (sièges administratifs, sûreté nationale, Gendarmerie nationale, Protection civile, mosquée et marchés couverts). M. Temmar a précisé «qu’en vue de livrer ce programme dans les délais impartis parallèlement avec les logements, le gouvernement a pris plusieurs mesures dont l’affectation des enveloppes financières pour rattraper le retard accusé à travers la mobilisation de 116 milliards DA dont 105 milliards DA destinés aux structures scolaires». Selon le ministre, la réception de 390 structures scolaires dont 302 groupements scolaires est prévue durant la rentrée scolaire 2018-2019. En matière de moyens de réalisation, M. Temmar a souligné que les différents programmes de logements ont constitué une locomotive pour le développement économique qui a permis la création de plusieurs unités de production, des bureaux d’études et des entreprises de construction outre leur contribution à l’absorption du chômage et la réduction de la facture des importations. Parmi les plus importants indices économiques, l’agrément de 2.990 ingénieurs dans le domaine de la construction, 7.800 architectes, 8.215 promoteurs et 1.936 agents immobiliers outre la création de 23.000 entreprises de réalisation dont plus de 22.000 de la qualification 1 à 4 et plus de 900 entreprises de la qualification 5 à 9».



Alger

Plus de 550 constructions illicites démolies

Plus de 550 constructions illicites ont été démolies à Alger durant le premier semestre de 2018, ont fait savoir jeudi dernier les services de la wilaya. Les mêmes services ont indiqué que le premier semestre de 2018 a connu la démolition de 573 constructions illicites à l’instar des constructions anarchiques ou celles élevées sur des terres agricoles, la chaussée publique ou les principaux canaux d’assainissement.

D’autres constructions érigées illicitement au niveau des forêts publiques ont été également démolies. La démolition de ces constructions anarchiques «est régie par de strictes procédures légales et administratives» à travers l’établissement des procès-verbaux de constat pour infraction à l’urbanisme par des agents compétents relevant des communes ou de l’inspecteur de l’urbanisme de la circonscription administrative concernée, de la police de l’environnement et de l’urbanisme relevant de la Sûreté nationale ou de l’instance compétente en matière d’urbanisme relevant de la Gendarmerie nationale, a précisé la même source à l’APS. Après réception du PV pour infraction à l’urbanisme, le président de l’Assemblée populaire communale (APC) émettra un arrêté de démolition de la construction anarchique dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception du PV tout en disposant du droit de recours à la force publique. Le wali d’Alger avait affirmé que plus de 1.700 constructions illicites ont été démolies en 2017 pour mettre fin à l’extension des constructions anarchiques dans la capitale, ajoutant que plusieurs dossiers relatifs à ces constructions illicites avaient été transmis à la justice. Il a affirmé, dans ce sens, que les services de la wilaya travaillaient de façon constante, pour éradiquer ces bidonvilles et constructions anarchiques dont les terrains récupérés ont été utilisés dans le cadre des opérations de relogement au niveau de la wilaya, que ce soit pour réaliser les différents projets ou les transformer en espaces verts au profit des citoyens.





LPP : 17.225 souscripteurs algériens résidant dans 93 pays inscrits depuis le 1er février

M. Temmar a révélé que 17.225 souscripteurs algériens résidant dans 93 pays ont été enregistrés sur le site électronique réservé à la souscription à la formule "logement promotionnel public" (LPP) depuis le lancement de l'opération le 1er février 2018. "A l'instar des citoyens ayant bénéficié de la formule LPP, et en application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'opération a été élargie aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger en leur consacrant un programme spécial", a indiqué M. Temmar. Le premier responsable du secteur a ajouté que son département ministériel avait pris toutes les mesures nécessaires pour la concrétisation de ce programme et la prise en charge de la communauté algérienne résidant à l'étranger en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit en l'occurrence de l'amendement du décret 14-203, promulgué le 15 juillet 2014, définissant les conditions et modalités d'achat d'un logement LPP et les textes d'application y afférents, en procédant à la révision de certaines conditions légales pour la réinsertion de cette catégorie (communauté algérienne). Il s'agit également de consacrer un autre programme comme première étape, qui comporte 2.247 logements à travers 24 wilayas du pays et l'ouverture à partir du 1er février 2018, de l'opération de souscription pour les membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, sur le site électronique accessible uniquement à partir de l'étranger.

Par ailleurs, un onglet sur le même site a été consacré aux recensements des demandes afin de généraliser l'opération dans toutes les wilayas du pays, outre l'organisation de journées d'information à l'étranger sous forme de portes ouvertes en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères afin d'informer et de sensibiliser la communauté algérienne au déroulement de l'opération. Dans ce cadre le ministre a rappelé sa rencontre avec les membres de la communauté algérienne établie dans quatre villes françaises (Paris, Lille, Lyon et Marseille), ajoutant qu'il effectuera vendredi (hier) une autre rencontre avec la communauté algérienne établie au Royaume d'Arabie saoudite et aux Emirats Arabes Unis.

Académie de la langue amazighe

Place aux spécialistes



Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) que le temps est venu pour les politiciens de laisser la question de la langue amazighe et de sa promotion aux académiciens et spécialistes, indiquant que l’Académie s’appuiera, dans sa composante, sur l’élément scientifique. Répondant aux députés à l’issue de la séance de débat du projet de loi organique relatif à l’Académie algérienne de la langue amazighe, le ministre a précisé que «la composante de cette instance s’appuiera sur l’élément scientifique», ajoutant qu’«il est temps que la langue amazighe soit laissée aux académiciens et spécialistes et que les politiciens y renoncent». Les détails techniques relèvent de la mission des spécialistes et non des politiciens, a-t-il ajouté. Après avoir rappelé que la reconnaissance de la langue amazighe est intervenue après une longue lutte, le ministre a souligné que le mérite de la concrétisation de cette reconnaissance revient au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a également assigné à l’Etat un grand devoir dans la promotion de cette langue, notamment la création d’une académie. A ce titre, le ministre de l’Enseignement supérieur a affirmé que l’accent sera mis, lors de la sélection des membres de cette académie, sur la composition qui doit comprendre des spécialistes en langues, lesquels doivent représenter les variétés linguistiques de la langue amazighe employée en Algérie, et qui sont au nombre de «12 variétés linguistiques», d’après le ministre. Il a estimé que le texte du projet de loi, qui prévoit la possibilité d’associer d’autres organismes à l’action de cette instance, se veut «positif», et ce, afin de tirer profit des expériences d’autres pays, notamment voisins ayant déjà traité des questions similaires à celle de l’amazighité. M. Hadjar a souligné, à ce titre, que l’Académie veillera à la codification de la langue amazighe, ce qui devra probablement exiger un nombre d’années pour sa standardisation afin qu’elle devienne une langue de référence et un élément pour la cohésion du peuple.