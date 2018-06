Dialogue 5+5 : Le développement humain à l’ordre du jour

Alger abritera, du 25 au 27 juin, le troisième Forum annuel des membres du réseau des Thinks-Tanks du Dialogue 5+5, sur le thème «Le développement humain, comme moteur de coopération dans le Dialogue 5+5 : Défis communs, Gestion partagée», a-t-on appris auprès de l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG). Cet événement est organisé par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et l’Union pour la Méditerranée (UPM), avec la collaboration de l’INESG. Ce Forum «regroupera des décideurs politiques de haut niveau et des experts, pour débattre des problématiques communes des pays du Dialogue 5+5, et vise à renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée occidentale», souligne la même source. Après avoir eu lieu respectivement à Barcelone en 2016 et à Lisbonne en 2017, la tenue de la troisième édition à Alger, sera la première à avoir lieu sur la rive sud de la Méditerranée.