Algérie - Portugal : Partenariat dans le secteur de l’environnement

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a reçu jeudi l’ambassadeur du Portugal à Alger, Carlos Oliveira, avec lequel elle a examiné les moyens de développer la coopération et le partenariat dans son secteur, indique un communiqué du ministère. La rencontre s’inscrit dans le cadre des relations privilégiées entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’environnement, a déclaré la ministre, qui a mis en avant l’expérience pionnière du Portugal en matière de gestion des déchets.

Le secteur de l’environnement aspire à concrétiser davantage de projets en matière d’environnement et d’énergies renouvelables, ce qui contribuera au renforcement de la coopération entre les deux pays, a-t-elle rappelé. Pour sa part, l’ambassadeur portugais a exprimé la détermination de son pays à hisser le partenariat avec l’Algérie, conclut le communiqué.