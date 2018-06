M. Bedoui reçoit l’ambassadeur suisse et allemand

Le ministre l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et l’ambassadeur de Suisse en Algérie, Mme Muriel Berst Kohen, ont exprimé, jeudi à Alger, la volonté des deux pays à promouvoir le dialogue et à consolider les moyens de coopération dans les questions d’intérêt commun, a indiqué un communiqué du ministère. Lors d’une audience accordée à l’ambassadeur suisse au terme de sa mission en Algérie, «les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales», et exprimé «la volonté de leur deux pays à promouvoir le dialogue et à renforcer les moyens de coopérations dans les questions d’intérêt commun avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire», a conclu le communiqué.



M. Bedoui a aussi reçu l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Alger, Michael Zenner, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération et les projets inscrits dans l’agenda des ministères de l’Intérieur des deux pays.

En marge de cette visite d’adieu effectuée par l’ambassadeur allemand au terme de sa mission en Algérie, «les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales et de la diversité des programmes de coopération entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, notamment au volet sécuritaire, mais aussi concernant les documents biométriques, la gestion des territoires et les énergies renouvelables».