Prévention de l’extrémisme violent au Sahel-Sahara : Les 3es Conversations régionales demain et après-demain à Alger

La 3e édition des «Conversations régionales pour la Prévention de l’extrémisme violent dans la région sahélo-saharienne» se tiendront, dimanche et lundi prochains à Alger, indique le ministère des Affaires étrangères (MAE).

La rencontre, placée sur le thème «Investir dans la paix et la prévention de la violence dans la région sahélo-saharienne», sera organisée, avec le soutien de l’Algérie, du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), de l’Institut international pour la Paix (IPI), du Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse (DFAE) et du Centre africain d’Études et de Recherches sur le Terrorisme de l’Union africaine (CAERT), précise la même source. La cérémonie d’ouverture sera présidée par le ministre des Affaires étrangères (MAE), Abdelkader Messahel, en présence du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). Une soixantaine de participants est attendue à ces Conversations, issus de la région Sahel-Sahara (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Afrique centrale), indiquent les organisateurs, citant des dirigeants politiques et parlementaires, des représentants de la société civile (notamment des associations de femmes et de jeunes), des autorités religieuses et traditionnelles, des chercheurs, des représentants des forces de défense et de sécurité, des médias (dans leurs capacités d'experts), ainsi que des gouvernements et des organisations régionales et internationales. L’initiative des «Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent» vise à créer un «espace d’appropriation de l’approche de prévention de la violence dans l’espace sahélo-saharien», souligne le MAE.

«Investir dans la paix et la prévention de la violence par le dialogue et l’inclusion, construire des passerelles entre acteurs d’horizons professionnels divers, consolider une meilleure compréhension partagée de la complexité du phénomène, sont les fils rouges de cette initiative, qui contribue également à, très concrètement, partager et fédérer les initiatives de prévention existantes, et à stimuler l’émergence de nouvelles actions qui renforcent les facteurs de cohésion et de paix au niveau local, national et régional», est-il ajouté.

Les «Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent» ont été initiées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du Secrétaire général des Nations unies pour la prévention de l’extrémisme violent, qui souligne la nécessité «d’adopter une approche plus globale, qui comprenne non seulement les mesures essentielles de lutte contre le terrorisme axées sur la sécurité, mais aussi des mesures de prévention systématiques qui s’attaquent directement aux causes de l’extrémisme violent», rappelle-t-on. De même, poursuit-il, qu'en référence à la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies (1er juillet 2016) qui a «reconnu l’importance de cette approche préventive».

Les 1res et 2es éditions des «Conversations régionales» ont eu lieu, respectivement à Dakar (Sénégal) en 2016 et à N’Djamena (Tchad) en 2017, à l'issue desquelles «les quatre partenaires, forts du soutien de l’Algérie, se sont engagés dans l’organisation de cette 3e édition».