Appel à la mise en place d’un nouveau système de production agricole : Miser sur l’« innovation »

La nécessité de mise en place d’un nouveau système de production agricole basé sur l’innovation a été soulignée, jeudi à Tizi Ouzou, par l’agroéconomiste, enseignant-chercheur associé, et ancien ministre de la Pêche, Sid Ahmed Feroukhi. Pour assurer la sécurité alimentaire durable, il est «nécessaire» d’apporter des «ajustements» au modèle agricole actuel, a jugé M. Feroukhi, qui a animé une conférence sur les «Nouveaux enjeux de la prospective alimentaire et des filières animales en Algérie», à l’ouverture du 2e Salon vétérinaires et productions animales et aquaculture (VETOPAQ). En optant pour des modèles de production alternatifs (le bio, l’agro-écologique, la permaculture), la qualité des produits alimentaires sera améliorée, a-t-il ajouté.

Le conférencier a également cité l’exemple des les filières «territorialisées» qui garantissent une certaine proximité, une traçabilité et une bonne qualité de production, et qu’il faudrait, selon lui, appliquer «massivement et non à titre pilote», pour assurer un impact significatif sur le plan économique. L’expert a aussi appelé à valoriser d’autres systèmes de production, tels que l’aquaponie, les jardins partagés et l’agriculture urbaine. Cette dernière permettant d’exploiter et de valoriser des espaces dans les villes. Pour réussir ce nouveau modèle, les attentes du consommateur doivent être prises en considération, a-t-il souligné, déclarant : «Aujourd’hui les consommateurs évoluent rapidement, et on assiste à des changements d’habitudes alimentaires majeurs.» Par ailleurs, l’agroéconomiste a relevé que la dépendance alimentaire est un débat qui est complètement dépassé, car, selon lui, «la dépendance la plus grave est technologique. C’est cette dépendance qui assure la croissance économique mondiale».

«Il est important d’être capable d’innover et que les chercheurs travaillent en réseaux autour d’une thématique, pour arriver plus rapidement à des résultats dans un monde qui évolue très vite», a-t-il poursuivi. Répondant à une question sur l’utilisation de pesticides et engrais en Algérie, M. Feroukhi a déclaré que le recours à ces produits reste faible (moins de 20%), comparativement à la quantité de produits utilisés en cultures intensives dans les pays européens. Il a aussi insisté sur l’importance du comportement du consommateur qui doit évoluer, pour exiger la qualité et la traçabilité. La clôture de cette deuxième édition du Salon vétérinaires et productions animales et aquaculture et du Sommet des vétérinaires et agronomes est prévue pour aujourd’hui.