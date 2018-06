Coopération : M. Djellab s’entretient avec l’ambassadeur de France

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, avec lequel il a évoqué nombre de questions économiques d’intérêt commun et l’importance de la coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, le ministre a mis l’accent sur la nécessaire coopération bilatérale, l’échange d’expériences entre les entreprises dans les deux pays en matière de contrôle des produits au niveau des frontières, ainsi que les grandes opérations de commercialisation et de distribution des produits, tous types confondus. Mettant en avant l’efficacité du partenariat liant les deux pays, M. Djellab a réaffirmé la disposition de son département ministériel à poursuivre le cadre de concertation, pour créer davantage d’opportunités d’investissement et renouer le lien entre les investisseurs des deux pays. Dans le même sillage, M. Djellab a fait part de son attachement à augmenter les quotas d’exportation hors hydrocarbures, notamment l’exportation des produits agricoles qui connaissent une surproduction qualitative et quantitative, vers l’Europe à travers la France. Pour sa part, l’ambassadeur français a salué les relations économiques bilatérales, se félicitant des partenariats établis à ce jour et du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

L’Algérie «est un partenaire stratégique pour la France en Afrique», a affirmé M. Driancourt, mettant en exergue l’ensemble des facilités accordées et le climat d’investissement propice en Algérie, grâce à la volonté politique et la stabilité», conclut le communiqué.