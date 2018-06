Célébration de la fête de la musique à la Grande Poste : Djam et Orange Blossom chantent le vivre ensemble

À l’occasion de la célébration de la fête de la musique, l’APC d’Alger-Centre a organisé un concert, jeudi dernier, sur la place de la Grande Poste, en créant une parfaite symbiose avec les centaines de férus de musique savante venus célébrer cette fête mondiale à l’esprit populaire.

En présence de l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, et du président de l’assemblée populaire communale d’Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, organisateurs de cet événement, l’ambiance était à son comble avec une programmation musicale qui a beaucoup plu au public.

La première partie a été assurée par le chanteur Ahmed Djamil Ghouli, dit « Jam », ancien interprète du célèbre groupe Djmawi Africa qu’il a quitté en 2016 pour entamer une carrière solo.

Accompagné de musiciens venus des quatre coins du pays, à l’instar du bassiste de Béchar et du batteur d’Oran, Djam a été appuyé dans ses envolées mélodieuses par deux vocalistes à la voix suave qui ont donné plus de punch au spectacle.

« Djam » a gratifié le public juvénile d’un florilège de ses chansons à succès, du temps où le groupe « Djmawi Africa » était une devenu un groupe confirmé de la scène artistique algérienne, ou encore des titres de sa carrière. Le chanteur a chanté l’amour et la paix, le rassemblement et la réconciliation, mais aussi l’indignation avec une note d’espoir. Avec entre autres Hchiche et pois chiche, Salam walikoum, Dinar ou encore Africa, Djam a crée une ambiance des grands jours au milieu des clameurs du public.

Le deuxième groupe à avoir célébré la fête de la musique à Alger est « Orange Blossom ». Ce groupe français dont le style se situe entre la musique électronique pure et la world music d'influence arabe et occidentale a conquis le public grâce aux mélopées incandescentes de la chanteuse égyptienne Hend Ahmed, portant de bout en bout leur transe rock orientalisante qui mélange le lyrisme capiteux et les basses explosives.



Histoire d’une naissance



Cette formation est le fruit de la rencontre musicale en 1993 de PJ Chabot et Jay C, rejoints ensuite par Éric. Les influences musicales revendiquées sont transglobal underground, tricky, minimal compact et tindersticks. Le premier album sort en 1997 sur le label priskonovénie. Ils collaborent avec plusieurs artistes étrangers comme Yelemba d'Abidjan ou le collectif égyptien Ganoub. Le groupe « Orange Blossom » entame une tournée nationale à partir de ce soir à Constantine, après demain à Annaba, le 27 juin à Oran et le 29 à Tlemcen.

La fête de la musique est célébrée dans une centaine de pays chaque 21 juin. Elle est d’abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour France Musique. Cohen proposait pour cette chaîne des « Saturnales de la musique » pour le 21 juin et le 21 décembre lors des deux solstices. Il voulait que les groupes de musiques jouent le 21 juin au soir, jour de l’Été boréal. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest parisien et à Toulouse. Dans un reportage consacré à l'origine de la fête, diffusé par la télévision suisse romande, le 21 juin 2015, Jack Lang a remercié Joel Cohen pour son idée.

Jack Lang, alors ministre de la Culture et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère donnent l'impulsion décisive à l'événement et la première fête nationale est célébrée en 1982.

En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée : en moins de trente ans, elle est reprise dans 110 pays sur les cinq continents (dès 1985 en Europe) et les deux hémisphères, avec plus de 340 villes participantes dans le monde (parmi les dernières en date, la ville de Bogotá depuis 2012). En 2014, le site français recense plus de 120 pays ayant repris cette manifestation musicale.

Kader Bentounès