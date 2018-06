Concert algéro-italien à l’Auditorium de la radio : Du baroque au contemporain

Un magnifique concert de violon et de piano du trio algéro-italien Nabil Hamai et Anna Barbero Beerwald ainsi que Giacomo Agazzini a été donné, jeudi dernier, et ce au niveau de l’Auditorium de la Radio algérienne Aissa-Messaoudi.

Un riche programme a été élaboré pour cette soirée, qui entre dans le cadre des festivités de la fête internationale de la musique, a été initiée par l'Institut culturel italien en collaboration avec la Radio algérienne. Variant entre le classique, le baroque et le contemporain ces trois musiciens de renoms ont enchanté les présents de l’auditorium avec des interprétations en solo, en duo ou en trio. Le la de la soirée a été donné par le Nabil Hamai. Ce dernier, diplômé en violon auprès du conservatoire Giuseppe Verdi de Turin, en Italie, en 2017, a interprété une magnifique mélodie de sa composition baptisée Nostalgie. La soirée a été distinguée par un hommage qu’a été rendu au compositeur, musicien et musicologue algérien Salim Dada, compositeur musicien, qui a appris à jouer de la guitare, de l’oud, de la contrebasse, de la mandoline, de la kwitra et des percussions. Il a également étudié l’harmonie, la théorie musicale des musiques occidentales et orientales et a présenté plusieurs œuvres pour guitare solo et petits ensembles. Ce grand musicien a procédé entre 2002 et 2005 à la préparation d’un cycle d’écriture musicale (harmonie, contrepoint et analyse) à l’école de l’apprentissage, à distance polyphonies avec le compositeur Jean-Luc Kuczynski en France et avec l’Institut National Supérieur de Musique dans la classe de l’académicien Golnara Bouyagoub. En cette période il obtient aussi son doctorat de la faculté de médecine d’Alger.

Salim Dada est l’auteur de plusieurs compositions symphoniques, musique de chambre et des pièces pour guitare, aussi pour chorales polyphoniques et pour des ensembles de jazz. Il porte également un grand intérêt à la musique de film, au ballet et au théâtre.

En 2007 et pour la première fois en Algérie, Salim Dada a été nommé « Compositeur en Résidence » auprès de l’orchestre symphonique national algérien, avec qui il créa plusieurs compositions inédites à savoir Fantaisie sur un air andalou pour flûte et orchestre, dirigée par le maestro japonais Hikotaro Yazaki avec des solos de Djamel Ghazi, Ashwaq avec le maestro Amine Kouider, Lounga Nahawound avec le concours des musiciens du conservatoire de Torino et dirigé par le maître italien Guido Guida, le poème symphonique Souvenirs d’enfance avec le maître égyptien Nayer Nagui et enfin Bent essahra, danse pour ballet avec la chef d’orchestre algérienne.

L’hommage à ce grand musicien a été rendu par le duo Nabil Hamai et Giacomo Agazzini aux violons en interprétant de différentes composition à l’exemple de Conversation, Accordage, Comme un Tango, Philatélie. Ce duo composé de l’élève et de son professeur a envoûté l’assistance par une composition de Umberto Fantini intitulée Pezzo in do per due violini, une partition composée spécialement pour ce concert musical pour célébrer la fête internationale de la musique. Les festivités ont été poursuivies par le passage de Anna Barbero Beerwald au piano pour enchanter le public avec la partition arabesque n°1. Cette œuvre pour piano en solo composée par Claude Debussy est une œuvre de jeunesse du compositeur. L’œuvre contient cependant nombre de traits caractéristiques du style de composition de Debussy (tels que les rythmes, les couleurs...). Cette première arabesque débute dans la gamme de mi-mineur. Elle est caractérisée par le rythme « trois-pour-deux », une technique très utilisée par Claude Debussy et les autres musiciens impressionnistes. La seconde partie débute alors en la majeur (alternance de tonalité en mi-mineur, la majeur, do majeur). La troisième partie reprend avec une variation de la première partie.

En duo avec Nabil Hamai au violon, la belle blonde italienne Anna Barbero Beerwald a brillé au piano avec sa grâce ; une sonate en sol majeur pour piano et violon k. 301 face a une sonate en sol majeur pour piano et violon k. 301.

Les présents ont été émerveillés par la formation du trio algéro-italien pour de différentes œuvres de grands compositeurs tel que Antonio Vivaldi, Simone Zoja et Dmitrij Shostakovich.

Pour finir en beauté, Nabil Hamai a rendu un vibrant hommage à son père Mabrouk Hamai en interprétant sa composition baptisée Cara Mamma (Oumi El Aziza).

Sihem Oubraham