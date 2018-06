Notes de lecture : Ambition démesurée

De formation juridique et de sciences politiques, Rachid Kahar est déjà auteur d’une douzaine de romans. L’Être anonyme est un roman de 294 pages qui se lit d’une traite, écrit avec un style direct qui facilite l’évolution du récit de l’histoire, celle d’un homme à l’ambition démesurée. Journaliste, il se fait virer pour une grave faute professionnelle qui mettra fin au journal dans lequel il travaillait.



Le héros du roman L’Etre anonyme, banal jeu de mots qui veut signifier, lettre anonyme, est engagé dans une importante entreprise «Helicom», grâce à un coup de pouce du major, une connaissance et se voit confier le poste de directeur de la communication qui a pour mission d’éditer un bulletin interne «Helifocus» qui rapporte toutes les informations internes. Ce poste stratégique va lui conférer une grande importance et des jalousies.

Zakaria Djabrouhou, se voit ainsi gravir les échelons et réussir tout ce qu’il entreprend même sa relation avec la belle Chahinez, une cadre de l’entreprise qu’il prendra ensuite pour épouse.

L’intrigue se dessine au fur et à mesure de l’évolution de l’histoire concentrée essentiellement sur le personnage principal de ce roman. Ce sont les intrigues d’une importante entreprise étatique qui sont mises en relief. Djabrouhou s’en tire bien et tire les ficelles au point de devenir un personnage incontournable de cette entreprise. Il coule des jours heureux et même la brutale intrusion de Halima une femme qu’il a connu il y a une douzaine d’années, ne le déstabilise pas. Il a passé avec elle un week-end, deux jours exactement dans un cabanon à Tipaza et Halima lui affirme qu’il est le père d’un garçon de douze ans. Après avoir géré le coup de la surprise, il raconte cette intrigante histoire à sa femme qui décida de l’aider en lui confia qu’elle est prête à tout assumer, reconnaître l’enfant et aider sa maman, sans ressources. Le roman prend une autre tournure en quittant son premier cadre, l’entreprise où les histoires de pouvoir animaient les couloirs. Tous les cadres aspiraient à gravir les échelons et à atteindre le poste tant rêvé de PDG.

Halima envoyé par Djabrouhou à Paris pour des soins, décède et son fils est adopté par le couple Zakaria-Chahinez. Le gosse rate ses études et il est renvoyé de l’établissement scolaire. Zakaria l’inscrit dans une école privée mais en vain. L’enfant sombre dans la petite délinquance et les voisins se plaignent.

Zakaria est victime d’une lettre anonyme mais son PDG lui réitère sa confiance. Quelques temps après, le PDG est démis de ses fonctions et c’est Zakaria Djabrouhou qui est désigné à sa place. son rêve est enfin concrétisé mais au dernier moment car l’entreprise Helicom est en difficulté dans ses relations avec ses partenaires étrangers. Triste fin pour une ambition démesurée avec la dissolution de cette entreprise qui lui a donné des ailes.

Le roman L’être anonyme, se laisse lire et l’auteur s’applique à illustrer l’évolution d’une société dans le cadre chaotique des arcanes du pouvoir dans une importante entreprise.

Abdelkrim Tazaroute



• L’Etre anonyme, roman de 294 pages, paru aux Editions ENAG