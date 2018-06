Anniversaire : 1.000 bougies pour Matoub Lounes

Un programme riche et varié a été concocté pour commémorer le 20e anniversaire de la disparition tragique du chantre, poète, musicien et interprète Lounes Matoub. Ces festivités organisées par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, la Fondation Matoub Lounes et l’association Mouloud Feraoun débuteront à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, à Taourirt Moussa, village natal du barde, et à la nouvelle ville. Ainsi, pour le premier jour de ces festivités, la maison de la Culture Mouloud-Mammeri abritera une riche exposition sur la vie, le parcours et l’œuvre de l’artiste assassiné, ainsi qu’un concours du meilleur portrait de Matoub Lounes.

Dans l’après-midi de la même journée, le petit théâtre du même établissement sera la tribune d’un récital poétique et de chants que proclameront une pléiade de poètes.

L’association culturelle Mouloud Feraoun allumera le même jour, au boulevard Krim-Belkacem, mille bougies à la mémoire du chanteur. Le deuxième jour, la direction de la culture organisera une cérémonie de recueillement sur la tombe du poète. Le village natal du barde, Taourirt Moussa, abritera lui aussi plusieurs activités commémoratives, à l’initiative de la fondation portant le nom de Lounes Matoub et présidée par sa sœur, Malika. Dans une conférence de presse animée mardi dernier à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, la présidente de la fondation Lounes Matoub a fait savoir que la famille du poète, assassiné le 25 juin 1998 à Talla Bounane, par un groupe terroriste, «est toujours à la recherche de la vérité sur l’assassinant, pour que ce crime ne reste jamais impuni». Elle a aussi annoncé qu’elle a déposé une requête auprès du procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou, pour la réouverture du dossier, suite à la récente déclaration d’un chanteur, Zedek Mouloud en l’occurrence, sur une chaîne de télévision privée, affirmant qu’il était arrivé sur le lieu du crime dix minutes après le guet-apens tendu à Matoub.

Pour la présidente de la fondation Matoub Lounes, la déclaration de ce chanteur, vingt ans après le crime, constitue un nouvel élément susceptible d’être exploité et provoquer la réouverture du dossier.

