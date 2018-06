Grand angle : Nouvelle tournée, nouvel espoir

La tournée de l’émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, annoncée par l’ambassadeur sahraoui, est confirmée par l’ONU. L'ex-président allemand, Horst Köhler, envoyé personnel de Antonio Guterres, sera dans la région à partir d’aujourd’hui. Au cours de sa tournée d’une semaine, il devrait rencontrer l'ensemble des parties au conflit afin de pousser à une reprise des négociations de paix, a indiqué jeudi l'ONU. Ces nouvelles rencontres, étalées jusqu’au 1er juillet prochain, vont conduire l'ancien président allemand « à Alger, Nouakchott, Tindouf, Rabouni, Rabat, Laayoune, Smara et Dakhla », a précisé le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, lors du point-presse quotidien des Nations unies.

« L'objectif de la visite est double: améliorer sa compréhension de la réalité sur le terrain et discuter de la démarche à suivre pour le processus politique dirigé par les Nations Unies, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité », a ajouté le porte-parole. Mais l’émissaire onusien n’est pas sans ignorer que la réussite de sa mission ne relève pas uniquement de sa bonne volonté. Bien au contraire. S’il aura montré depuis son entrée en fonction ses dispositions à œuvrer au mieux pour mettre un terme à ce conflit qui dure depuis quarante ans, force est de dire qu’une partie, le Maroc en l’occurrence, ne lui aura pas facilité la tâche. Ainsi, quand bien même M. Köhler aura réussi au début de l’année à relancer, sous une forme séparée, les négociations sur le dossier, il n’a pas pu pour autant progresser de manière significative. Ses dernières rencontres avec les parties au conflit —à Berlin pour le Front Polisario et à Lisbonne pour les autorités marocaines— n’ont pas été suivies d’effet. Depuis, la résolution 2414, adoptée en avril par le Conseil de sécurité, réclame la reprise de « négociations sans préconditions ». Le renouvellement, par cette même résolution, pour six mois seulement au lieu d'une année comme précédemment, du mandat de la force de l'ONU Minurso, assurant l'observation du cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario, a été perçu par les observateurs comme un bon signe quant à la volonté de l’ONU de régler définitivement ce conflit. Cependant, si les Sahraouis n’ont eu de cesse d’affirmer leur disponibilité à reprendre les négociations en vue d’aboutir à une solution qui permette la tenue du référendum d’autodétermination, il reste aussi à rappeler que le Maroc œuvre pour sa part à entraver l’aboutissement de cette solution en multipliant les obstacles. Aussi, la question est aujourd’hui de savoir si l’émissaire onusien est à même d’imposer à la partie marocaine le respect de la légalité internationale. Sans cela, force est de craindre que sa nouvelle tournée se solde par un autre échec.

Nadia K.