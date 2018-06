Proposition d’inclure le Sahara occidental dans les accords UE - Maroc : Sidati réitère le rejet du Front Polisario

Le ministre sahraoui, délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati, a réitéré, jeudi dernier, le rejet du Front Polisario de la proposition de la Commission européenne de modifier les protocoles n° 4 et n° 1 à l'accord d'association UE-Maroc, pour inclure les produits du Sahara occidental.

«En tant que représentant légitime du peuple du Sahara occidental, reconnu par l'ONU, le Front Polisario rejette fermement ces propositions», a-t-il écrit dans une lettre adressée aux membres de la commission Commerce international (INTA) au Parlement européen. Détaillant les raisons qui ont motivé le rejet de la proposition de la Commission européenne, Mohamed Sidati a expliqué que la première réside dans le fait que le Front Polisario n'a jamais participé au processus de consultation initié par la Commission et qui a abouti à la proposition d'amendement de l'accord d'association UE-Maroc. «La réunion du 5 février 2018 entre le Front Polisario et le Service européen de l'action extérieure (SEAE) ne s'inscrit pas dans le cadre du processus de consultation. Cette réunion a été programmée à la demande du Front Polisario et acceptée en tant que telle par le SEAE», a-t-il souligné. Le ministre sahraoui a estimé, à cet égard, que le nouveau recours en annulation introduit par le Front Polisario contre la décision du Conseil de l'UE d'autoriser l'ouverture de négociations avec le Maroc pour étendre l'accord de pêche UE-Maroc au Sahara occidental et à ses eaux adjacentes «envoie un signal fort à la Commission». Les «parties intéressées» créées au Maroc et consultées par la Commission européenne, a-t-il poursuivi, ne remplaceront jamais le consentement du peuple du Sahara occidental en tant que «tiers» aux relations UE-Maroc. Dans son arrêt rendu le 21 décembre 2016, la Cour européenne de justice (CJUE) a rappelé que le droit international est clair sur le fait que «les traités ne doivent ni nuire ni profiter à des sujets tiers sans leur consentement», soulignant que le peuple du Sahara occidental doit être regardé comme étant un «tiers» au sens du principe de l’effet relatif des traités. La modification de l'accord UE-Maroc de libéralisation en vue d'en étendre les préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental signifie que ces derniers seront considérés comme produits marocains, a expliqué le ministre sahraoui qui a déploré «une manipulation des règles d'origine» dans le seul but de «contourner le statut séparé et distinct du Sahara occidental reconnu par la CJUE». Selon le représentant du Front Polisario en Europe, contrairement à ce qu'affirme la Commission, le peuple du Sahara occidental n'a rien à gagner de l'exportation de ses ressources naturelles vers l'Europe contre sa volonté, surtout lorsque ces ressources naturelles seront étiquetées d'origine marocaine. «La Commission européenne ne peut pas continuer à soutenir que les consultations publiques et les avantages présumés pour le peuple du Sahara occidental sont suffisants pour conclure des accords internationaux avec le Maroc applicables au Sahara occidental», a-t-il affirmé.



Les « nombreuses contradictions « de la Commission



Dans sa lettre aux membres de la commission INTA, Mohamed Sidati a relevé les «nombreuses contradictions» de la Commission européenne, qui a souligné «clairement» que l'UE et ses Etats membres n'ont jamais reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et, en même temps, prétend toujours que l'UE peut conclure des accords bilatéraux avec le Maroc, applicables au Sahara occidental, sans fournir la base juridique en droit international ou en droit de l'UE pour de tels accords. En outre, «la Commission européenne, qui soutient que rien dans l'accord proposé n’implique la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a accepté de tenir des consultations avec des associations et des membres d'organismes, créés conformément à la loi marocaine, que le Maroc impose par la force dans les territoires occupés du Sahara occidental», a-t-il ajouté. Le ministre sahraoui a dénoncé, par ailleurs, l'approche de la Commission qui s'est largement appuyée sur les informations fournies par le Maroc dans le cadre de sa politique d'annexion au Sahara occidental. En ce qui concerne le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, M. Sidati a exhorté la Commission à cesser d'affirmer que le peuple du Sahara occidental serait «un peuple qui doit encore être défini». «Une telle affirmation viole le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, que lui a reconnu, en 1966, l'Assemblée générale des Nations unies et nie son unité nationale en tant que peuple. De plus, la Commission ne peut prétendre que des colons marocains transférés illégalement dans les territoires occupés du Sahara occidental après 1975 font partie du peuple du Sahara occidental», a-t-il encore ajouté. Il a estimé que si l'UE était réellement attachée au respect du droit du peuple sahraoui à l'exercice de son droit à l'autodétermination, comme elle le prétend, elle aurait renoncé à négocier avec le Maroc des accords applicables au Sahara occidental.



Des eurodéputés dénoncent



Des députés européens, membres de la commission INTA au Parlement européen ont dénoncé jeudi la proposition de la Commission européenne de modifier l'accord d'association UE-Maroc pour inclure les produits du Sahara occidental, jugeant celle-ci non conforme à l'arrêt de la Cour européenne de justice rendu en décembre 2016. Lors d'un débat au sein de cette commission sur la proposition de l'exécutif européen, l'eurodéputé Florent Marcellesi a ironisé sur les «prouesses techniques» de la Commission qui passe avec le Maroc un accord incluant le Sahara occidental sans y avoir mis les pieds sur ce territoire. Ce député européen a relevé, à l'occasion, les «nombreuses contradictions» de la Commission européenne qui reconnaît le statut «séparé» et distinct» du Sahara occidental, mais conclut avec Rabat un accord qui inclut ce territoire sans y avoir jamais mis les pieds. Florent Marcellesi a souligné également la démarche «totalement contradictoire» de la Commission qui ne reconnaît pas au Maroc de souveraineté sur le Sahara occidental, mais consulte les autorités marocaines dans le cadre des négociations pour inclure les produits du Sahara occidental dans les accords commerciaux UE-Maroc. Il a dénoncé, en outre, l'attitude de la Commission vis-à-vis du représentant légitime du peuple du Sahara occidental, le Front Polisario, affirmant que l'appui apporté par l'UE à la «force occupante» va à l'encontre des recommandations de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental, Horst Köhler, qui avait insisté sur l'importance de valoriser le rôle du Front Polisario. L'eurodéputé Florent Marcellesi a réfuté, par ailleurs, les allégations de la Commission européenne qui soutient que le peuple du Sahara occidental bénéficiera de l'inclusion de ce territoire dans les accords UE-Maroc, réitérant son soutien à la proposition de demander l'avis de la Cour européenne de justice (CJUE). La députée européenne Jytte Guteland a estimé, de son côté, que l'inclusion du Sahara occidental dans les accords UE-Maroc «nuira» au processus de paix onusien et «compromettra» les chances de parvenir à un accord qui mettra fin au conflit. L'eurodéputée, qui a exprimé son inquiétude face à la proposition de la Commission, a affirmé également que celle-ci «créera plus d'insécurité pour les entreprises européennes», dénonçant l'approche de la Commission européenne lors des consultations. «Comment la Commission peut prétendre avoir consulté le peuple du Sahara occidental, alors que les nombreux Sahraouis vivant dans les camps des réfugiés ne se sont pas exprimés sur la question?», s'est-elle interrogée. Klaus Buchner a dénoncé, pour sa part, la terminologie utilisée par la Commission européenne qui tend à confondre, délibérément, le «peuple du Sahara occidental» avec la «population sahraouie» dans le processus de consultation pour obtenir le consentement nécessaire à l'inclusion du Sahara occidental dans les accords UE-Maroc.

La commission AFET au Parlement européen exhorte l’UE à mettre à exécution les décisions de la CJUE

La commission des Affaires étrangères au Parlement européen a adopté un amendement au projet de rapport sur les recommandations du Parlement au Conseil concernant la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, exhortant l'UE à soutenir le processus onusien pour le règlement du conflit au Sahara occidental et à mettre à exécution les décisions de sa Cour de justice au sujet de ce territoire. L'amendement, présenté par la députée européenne Barbara Lochbihler au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne, appelle le Conseil de l'UE à «mettre à exécution les arrêts de la Cour de justice européenne au sujet du Sahara occidental». La Cour européenne de justice (CJUE) a rendu le 21 décembre 2016 une décision selon laquelle les accords d'association et de libéralisation UE-Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental, soulignant le statut «séparé» et «distinct» de ce territoire, classé depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU.

Dans son arrêt, la CJUE a souligné qu'aucun accord ne peut s’appliquer à ce territoire, sauf si le peuple du Sahara occidental y consent. Le 27 février 2018, cette même Cour a rendu une autre décision jugeant l'accord de pêche UE-Maroc non applicable au Sahara occidental et à ses eaux adjacentes. L'amendement adopté par la commission des Affaires étrangères (AFET) au Parlement européen exhorte également l'UE à «soutenir les efforts de l’ONU visant à obtenir un règlement équitable et durable du conflit au Sahara occidental, sur la base du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et conformément aux résolutions des Nations unies en la matière».