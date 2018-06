Palestine : Les Palestiniens appellent l’Unesco à intervenir pour protéger la mosquée El-Ibrahimi

Le gouvernement palestinien et la municipalité d'El Khalil en Cisjordanie ont appelé jeudi la communauté internationale et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à assumer leurs responsabilités face à la poursuite de l'agression israélienne contre la mosquée Al Ibrahimi, dénonçant une tentative de l'occupant visant la judaïsation de cet édifice religieux inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Le porte-parole du gouvernement palestinien Youcef Al Mahmoud, a mis en garde, jeudi, contre les conséquences d'une décision des colons israéliens d'organiser un concert à proximité de la Mosquée Al Ibrahimi, ce qui constitue, a-t-il ajouté, "une attaque sans précédent dans l'histoire contre ce site religieux et une atteinte grave à sa sacralité". Youcef Al-Mahmoud a affirmé, selon l'agence palestinienne Wafa, que "l'occupant israélien doit assumer l'entière responsabilité de cette attaque flagrante contre un lieu musulman sacré", rappelant que "l'occupation israélienne ne cesse d'agresser le peuple palestinien, ses terres et ses lieux saints". La municipalité d'El Khalil a interpellé également l'Unesco afin d'intervenir pour protéger la mosquée d'Al Ibrahimi des attaques de l'occupation. Dans un communiqué rendu public, jeudi, la municipalité d'El Khalil en Cisjordanie a insisté sur "l'urgence d'une intervention pour protéger la mosquée Al Ibrahimi de la judaïsation et des tentatives de l'occupation de modifier "ses spécificités et caractéristiques islamiques". Tout en rappelant que la mosquée Al Ibrahimi avait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la municipalité a alerté que cette mosquée est en réel danger face à des agressions quotidiennes menées par les forces d'occupation tentant d'imposer une nouvelle réalité sur ce lieu sacré musulman à travers des "mesures inacceptables" et "illégales".



Démolition des maisons de palestiniens



En Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont démoli et fermé 48 maisons de Palestiniens, a rapporté jeudi l'agence palestinienne Wafa. Les forces d'occupation ont démoli et scellé 48 maisons appartenant notamment à des prisonniers palestiniens de Cisjordanie, a indiqué cette source, citant un rapport du Centre palestinien des études et de documentation Abdallah Al Hourani appartenant à l'Orgnaisation de libération de la Palestine (OLP). Elles ont démoli 43 maisons dont celle appartenant au prisonnier Alaa Qabha se trouvant à Barta, au sud-est de la ville de Jénine, (Cisjordanie), a ajouté l'agence. L'agence Wafa a précisé également que les forces d'occupation avaient procédé à la fermeture de 5 maisons en béton armé, à la démolition complète de 25 maisons appartenant à des prisonniers palestiniens et à la fermeture de 4 maisons, dont trois appartenant à la famille Jarrar au sud de Jénine. Par ailleurs, l'agence palestinienne a indiqué que les forces d'occupation ont arrêté une vingtaine de palestiniens, dont un enfant, en Cisjordanie occupée dans la soirée du mercredi et ce jeudi.