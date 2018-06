Un mini-sommet européen sur le défi migratoire à Bruxelles : Scepticisme

L’Europe face à ses dissensions. La maison des 28 s’effrite sous les tensions engendrées par le flux migratoire. Incapables de faire preuve de cohésion ni d’adopter une politique européenne commune, les membres de l’UE tenteront demain de surmonter leurs divergences dans un climat de scepticisme avéré. Pour Berlin, il n'y aura pas de "solution" européenne. L’Allemagne veut plutôt opter pour des arrangements bilatéraux et multilatéraux. Une démarche plus que vital pour Angela Merkel dont l’avenir politique en dépend. Les dirigeants de dix pays européens vont donc se réunir demain à Bruxelles pour plancher sur des "solutions européennes" au défi migratoire, selon la Commission européenne. "Le but de la réunion, est de travailler à des solutions européennes", a expliqué le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Car malgré une chute spectaculaire des arrivées de migrants sur les côtes européennes depuis le "pic" de 2015 —environ 40.000 arrivées depuis début 2018, contre plus d'un million pendant l'année 2015—, le sujet continue de provoquer de fortes tensions entre Européens et d'agiter les débats politiques dans les pays de l'UE. Le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, retrouveront les dirigeants italien, grec, maltais, espagnol, autrichien, bulgare, belge et néerlandais, invités "à la dernière minute" par le président de la Commission européenne. Cette liste de participants pourrait s'allonger si d'autres pays voulaient s'y joindre, selon la Commission. Ni la Hongrie, qui a rendu mercredi l'aide aux migrants irréguliers passible de poursuites pénales, ni les autres pays du groupe de Visegrad (Pologne, République Tchèque, Slovaquie) n'y figurent pour l'heure. Selon un projet provisoire de conclusion de la réunion de dimanche, envoyé par Bruxelles aux pays invités, les participants s'engageraient à œuvrer pour accélérer les renvois de demandeurs d'asile d'un pays de l'UE vers un autre, quand ce dernier est considéré comme responsable du traitement de sa demande. C'est ce que prévoit le Règlement de Dublin, la législation européenne qui confie généralement cette responsabilité au pays de première entrée, mais qui n'est de fait que partiellement appliqué, et dont le principe est contesté par les pays comme l'Italie. Cependant et au moment où les Européens se renvoient la balle et s’échangent les accusations, le drame des migrants continue. Ainsi, plus de 200 migrants se sont noyés en Méditerranée centrale en deux jours, ce qui porte à plus de 1.000 le nombre de ceux qui sont morts depuis janvier sur cette principale route migratoire reliant l'Afrique à l'UE, a indiqué jeudi l'ONU. Alors que l’été, saison propice à la migration, ne fait que commencer, il est fort à craindre que les vagues continueront à charrier des corps sur les rives sud de l’Europe.

M. T.