Décision de l’éthiopie et de l’érythrée d’appliquer l’accord de paix d’Alger : L’Onu et l’UA saluent la démarche

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué, jeudi dernier, les mesures prises récemment par l'Éthiopie et l'Érythrée visant à normaliser leurs relations. «Le secrétaire général salue les efforts déployés par les dirigeants des deux pays, pour instaurer une paix durable et des relations de bon voisinage, qui, à leur tour, auront des répercussions positives dans toute la région de la Corne de l'Afrique», a déclaré son porte-parole , dans une déclaration à la presse.

«Le secrétaire général est prêt à fournir tout l'appui susceptible de contribuer à faire progresser et consolider le processus d'engagement entre l'Ethiopie et l'Erythrée", a-t-il poursuivi. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a salué jeudi dernier, ces récentes décisions visant l'ouverture d'un "nouveau chapitre" dans les relations entre les deux pays, exprimant son "engagement envers la mise en œuvre pleine et entière de l'accord d'Alger". Les deux Etats avaient annoncé récemment être prêts pour engager des négociations de paix afin de mettre un terme au conflit frontalier vieux de deux décennies entre les deux pays et d'appliquer entièrement les dispositions de l'accord de paix signé en décembre 2000 à Alger. Le président érythréen, Isaias Afwerki, avait annoncé l'envoi d'une délégation à Addis-Abeba, tandis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est dit prêt à mettre en œuvre l'accord de paix conclu avec l'Erythrée sans conditions préalables. Réagissant à ces annonces, le président de la Commission de l'UA a félicité, d'un communiqué de l'UA, publié jeudi, "l'Ethiopie et l'Erythrée, ainsi que leurs dirigeants, pour ces mesures "audacieuses et courageuses". Dans ce sillage, le président de la commission de l'UA a encouragé "les deux parties à persévérer sur cette voie afin d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération et de bon voisinage entre les deux pays", a ajouté la même source. Moussa Faki Mahamat a souligné également "qu'une paix durable aura un impact extrêmement positif sur la sécurité, sur le développement et l'intégration dans la région de la Corne de l'Afrique et sur le continent dans son ensemble". "Ce sera également une contribution significative à l'objectif de mettre fin à tous les conflits et guerres sur le continent d'ici 2020, comme s'y sont engagés les chefs d'Etat et de gouvernement africains en mai 2013", a poursuivi l'ex-Premier ministre tchadien. L'Erythrée et l'Ethiopie sont en froid depuis une vingtaine d'années à cause d'un différend frontalier.

