Exception d’inconstitutionnalité et PLFC-2018 : Examen d’amendements

Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Saïd Bouhadja, a examiné plusieurs amendements proposés au projet de loi organique relatifs aux conditions et modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité et au projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2018), indique hier un communiqué de l'APN. Après adoption de l'ordre du jour et du procès verbal de la précédente réunion, le Bureau de l'APN a examiné trois amendements portant sur deux articles du projet de loi organique fixant les conditions et modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité. Ces amendements remplissant tous les conditions requises ont été transmis à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour examen avec les délégués de leurs auteurs, a précisé le communiqué. Le Bureau a examiné également 10 amendements proposés à quatre articles du PLFC-2018, et en a écarté un qui dérogeait à l'article 139 de la Constitution».

A cette occasion, le Bureau de l'APN a rappelé qu'il examinera aujourd’hui, jeudi, les amendements proposés au projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe, présenté hier, mercredi, aux députés. Par ailleurs, il a examiné les questions orales déposées à son niveau au nombre de 28 et décidé de les transmettre au gouvernement car remplissant les conditions légales.