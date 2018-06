Académie de la langue amazighe : Le projet de loi organique devant l’APN

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a présenté, hier devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi organique relative à l'Académie algérienne de la langue amazighe.

Lors de sa présentation, le ministre a affirmé que ce projet de loi, élaboré en vertu de l'article 4 de la Constitution pour fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Académie, constitue «l'autorité de référence pour les questions liées à la langue amazighe». Cette instance, dont le

siège sera à Alger, est une institution nationale à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et est placée auprès du Président de la République.

Ce projet de loi organique fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette Académie dont les missions seront réalisées avec l'aide de tous les partenaires concernés, notamment les institutions nationales et les associations qui activent dans le domaine de la promotion et du développement de la langue amazighe. En outre, la composante de cette institution, «au profil exclusivement scientifique», garantit son statut d'autorité de référence en la matière, conférant ainsi à ses travaux un caractère académique, neutre et impartial basé sur l'apport d'experts et des compétences scientifiques avérées. L'Académie a pour mission «de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d'établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d'analyse linguistiques, d'établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence. Elle a aussi pour mission d'entreprendre des travaux de recherche, participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence, garantir la précision d'interprétation et de traduction de notions et concepts dans les domaines spécialisés, d'élaborer et d'éditer un dictionnaire référentiel de la langue amazighe, de contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazigh, notamment par sa numérisation et encourager toute recherche et traduction en langue amazighe visant à préserver le patrimoine lié à la mémoire nationale, outre la publication des résultats des travaux de l'Académie dans des revues et des publications périodiques tout en assurant leur édition». L'Académie est composée de 50 membres au plus, désignés et nommés par décret présidentiel et choisis parmi les experts et compétences avérées dans les domaines des sciences en rapport avec la langue amazighe et les sciences connexes. Le président de l'Académie est également nommé par décret pour un mandat de quatre ans. Il a entre autres missions «la présentation d'un rapport annuel au Président de la République après son adoption par le Conseil de l'Académie».



Éviter toute forme d’exclusion



Les interventions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) concernant le projet de loi organique relatif à l’Académie algérienne de la langue amazighe, ont porté essentiellement sur la nécessité de conférer un caractère national à sa composante pour éviter toute forme d'exclusion. Les députés qui ont salué la décision courageuse prise par le Président de la République en faveur de la consécration de tamazight en tant que langue officielle, ont appelé à la nécessité de prendre en compte toutes les régions avec leurs variantes linguistiques différentes, lors de la désignation des membres de cette instance. A ce propos, les députés de l'Union Ennahda-Adala-Bina ont préconisé de définir avec précision les missions de l'Académie dans le respect de la représentation linguistique de sa composante en répartissant les membres en fonction des variations linguistiques de la langue amazighe. Les députés du Front de Libération Nationale (FLN) ont, pour leur part, salué ce projet de loi et l'implication d'experts et de spécialistes, à même de consacrer la promotion de la langue amazighe. Les députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP) ont également salué le projet de loi qui contrecarrera ceux qui tentent

d'«entamer l'unité nationale» et fera sortir l'amazighité de toute dimension régionale et de l'emprise des «séparatistes». A ce propos, le député de cette formation politique, Nasser Hamdadouche, a mis l'accent sur la nécessité de conférer le caractère national à la composition de l'Académie avec l'impératif d’impliquer d'autres spécialités, outre les experts en linguistique. Il a proposé également l'écriture de tamazight en tifinagh ou en caractère arabe.

Le président du groupe parlementaire du parti des travailleurs (PT), Djelloul Djoudi, a salué la décision du Président de la République de consacrer tamazight langue officielle et Yennayer fête nationale, estimant que ces acquis sont la résultante d'un long combat et une victoire pour toute la nation algérienne. Pour leur part, les députés du Front des forces socialistes (FFS) ont indiqué que cette démarche positive qu'est la reconnaissance de la langue amazighe, partie intégrante de l'identité nationale, ne saurait être accomplie sans lever l'équivoque en la considérant comme constante nationale qu'aucun amendement de la constitution ne saurait toucher. A ce propos, le député Djamel Belloul a considéré que l’ambiguïté de l'article 3 de la Constitution qui stipule que la langue arabe demeure la langue officielle de l'Etat constitue «une officialisation avec sursis» de la langue amazighe.