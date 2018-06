Pour sa politique d’accueil et de protection des réfugiés : Le HCR salue l’engagement de l’Algérie

Le Représentant du Haut-Commissariat pour les réfugiés en Algérie (HCR), Hamdi Bukhari, a salué, hier à Alger, la tradition de solidarité active de l'Algérie, soulignant la contribution et la mobilisation des donateurs en faveur de l'accueil et de la protection des réfugiés.

«Nous tenons à saluer la tradition de solidarité active de l'Algérie et le peuple algérien, et remercions le gouvernement pour l'accueil et la protection accordés aux réfugiés (sahraouis) dans les camps à Tindouf comme en milieu urbain», a déclaré M. Bukhari, dans une allocution, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés.

Cette journée, placée sur le thème «Passer une journée avec les réfugiés», est une occasion importante pour «saluer et souligner la contribution et la mobilisation en faveur de l'accueil et la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées partout dans le monde», a-t-il ajouté.

Selon M. Bukhari, cette journée vise à donner à chacun les moyens de comprendre la situation des réfugiés et l'impérieux besoin de les protéger et de les accueillir.

La journée constitue aussi l'occasion de rendre hommage à la force et au courage de plus de 68 millions de personnes qui ont été forcées de fuir la guerre, la persécution et les violences dans le monde. «Lorsque nous nous arrêtons pour regarder le sort de ces millions de personnes qui ont été contraintes de fuir et qui ne peuvent pas rentrer chez elles, en raison de la guerre ou de la persécution, nous pouvons nous demander ce que chacun à notre niveau peut faire pour surmonter l'indifférence et la peur, et mieux accueillir ces réfugiés», a souligné le responsable onusien.

La cérémonie de célébration, organisée par la délégation du HCR à Alger, a été marquée par la présence des représentants d'agences onusiennes et des missions diplomatiques d'Italie, du Ghana, du Mexique, d’Afrique du Sud, de Hongrie, de République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de Corée du Sud.

Un riche programme d'activités sportives, culturelles et artistiques, avec la participation des réfugiés africains, a été prévu, pour la circonstance, comprenant, notamment une exposition d'habillement, de coiffure et de gastronomie africaine, et des compétitions sportives. Le HCR dénombre plus de 68 millions de personnes déracinées à la fin de 2017.

Ce chiffre comprend 25 millions de réfugiés, 3 millions de demandeurs d'asile qui étaient toujours en attente d'une décision quant à leur demande d'asile fin 2017, et 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Sur ce total, 16 millions de personnes sont devenues déracinées durant la seule année, a-t-on indiqué.

Camps sahraouis

Les sources de financement diminuent



La célébration de la Journée mondiale des réfugiés constitue une occasion importante d'interpeller sur la situation des réfugiés dans le monde et appeler les pays à réfléchir sur la manière de les aider, pour mieux les accueillir, ont estimé, hier à Alger, les ambassadeurs d'Italie et de la RASD.

«Cette journée est importante sur la situation des réfugiés, et il faut réfléchir à ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes, et inciter à faire preuve d'unité et de solidarité», a déclaré l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, en marge des festivités de la Journée mondiale des réfugiés. Cette journée est célébrée, au moment où les conflits se multiplient, a-t-il dit, estimant que «les problèmes des réfugiés augmentent, et les sources de financement et aides diminuent».

Il a, par ailleurs, saisi cette occasion, «pour exprimer (notre) reconnaissance et remerciement au peuple et au gouvernement algériens, pour leur soutien en faveur de la cause sahraouie, mais aussi pour l'accueil des réfugiés sahraouis durant plus de 40 ans, en particulier, et tous les autres réfugiés de nationalités confondues». Selon le HCR, les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, qui auront bientôt passé 43 ans comme réfugiés, restent créatifs et entreprenants, et cherchent des opportunités dans un contexte et un environnement peu propices à leur développement. De son côté, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a indiqué que «l'Algérie est devenue un pays de destination et d'immigration, après avoir été celui de transit et d'émigration». Pour M. Ferrara, l'immigration est un phénomène qui concerne plusieurs pays, et les efforts de la communauté internationale et de l'Algérie sont très essentiels pour aborder un sujet qui est très compliqué et qui va durer longtemps. Abordant le sujet de la coordination entre l'Italie et l'Algérie en matière de lutte contre l'immigration, M. Ferrara a expliqué qu'un dialogue entre les deux pays est entamé depuis longtemps, annonçant la tenue prochainement d'un sommet bilatéral à Alger. «Nous avons un sommet bilatéral qui devrait se tenir prochainement ici à Alger. Je crois qu'on doit renforcer la coordination entre les deux pays», a-t-il dit.

Cependant, selon l'ambassadeur italien, «ce n'est pas un ou deux pays qui peuvent résoudre cette question», appelant la communauté internationale à réfléchir à résoudre les causes profondes de l'immigration et celles profondes du phénomène des réfugiés que sont l'instabilité politique et l'insécurité. Cette journée, célébrée le 20 juin de chaque année, est placée sur le thème «Passer une journée avec les réfugiés».