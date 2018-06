baccalauréat : Candidats aux besoins spécifiques et jeunes hospitalisés

Près de 400 candidats aux besoins spécifiques, dont 231 malvoyants et 169 handicapés moteurs, passent le bac pour cette session sur tout le territoire national.

La même angoisse, le même espoir, les mêmes ambitions pour le futur, mais sûrement pas les mêmes conditions de passage de l’examen par rapport au reste des candidats. Comme chaque année, des dispositions particulières ont été prises par rapport aux personnes handicapées qui passent les examens de fin d’année, notamment le bac. Ainsi, pour les personnes à mobilité réduite, la salle d’examen est obligatoirement située au rez-de-chaussée, pour les non-voyants, il est prévu un accompagnateur et pour les personnes mal entendantes, celles-ci doivent être assistées par des interprètes de la langue des signes.

Par ailleurs, les candidats hospitalisés qui se sont déclarés 15 jours avant le début des examens peuvent aussi passer leur examen à l’intérieur même des hôpitaux. Dans ce cas précis, la direction régionale de l’éducation prend contact avec l’Office national des examens et concours, pour prendre en charge ce type de candidat.

Pour la ministre de l’Éducation, Mme Benghabrit, «un hôpital peut être un centre d’examen, puisque la procédure de surveillance est la même qu’ailleurs».

Il faut savoir qu’en cas d’échec à l’examen du baccalauréat des candidats aux besoins spécifiques, plusieurs formules d’accès à la formation professionnelle sont mises à leur disposition. Parmi ces mesures, l’exemption des jeunes handicapés moteurs des tests et concours nécessaires pour rejoindre les établissements de formation, tout en leur ouvrant droit aux formations de niveau 1, 2 et 3, sans la condition du niveau scolaire. Il est également stipulé qu’aucune condition d’âge n’est fixée pour le mode par apprentissage. En plus, quatre formules de formation ont été adoptées dans le mode résidentiel, lesquelles stipulent leur intégration (handicapés) dans des «filières ordinaires» assurées par des centres de formation mitoyens à leur lieu de résidence, notamment. La deuxième formule de formation est assurée, selon le ministre de la Formation professionnelle, au niveau d’établissements régionaux spécialisés, au nombre de 5, répartis sur les wilayas d’Alger, de Boumerdès, de Laghouat, de Relizane et de Skikda, dotés chacun d’une capacité d’accueil de 120 places pédagogiques et de 120 lits. Quant à la 3e formule, celle-ci est destinée aux personnes, dont le handicap ne permet pas l’intégration dans une filière ordinaire, et au profit desquelles des filières sont expressément ouvertes au niveau des CFPA, suivant leurs capacités d’intégration, au moment où la 4e formule stipule l’ouverture d’annexes déléguées au niveau d’autres secteurs (santé, protection sociale, associations), où des formateurs délégués assurent des sessions de formations et des tests.

Farida Larbi

Malgré sa maladie

Nesrine fait tout pour décrocher le diplôme



En dépit de sa maladie, depuis son jeune âge, Nesrine (17 ans), candidate au baccalauréat session 2018, inscrite en sciences expérimentales, veut relever le défi et réaliser le rêve de devenir médecin. Nesrine est née en bonne santé, mais quelques mois après, sa maman, remarquant que quelque chose n'allait pas, découvre, après moult examens, analyses et consultations médicaux, que sa fille souffrait d'un cancer de l'œil droit. À 9 moins, Nesrine entame les séances de chimiothérapie au Centre national anticancérux Pierre-et-Marie-Curie à Alger. D'une extrême intelligence, Nesrine a toujours obtenu d'excellents résultats dans ses études. D'ailleurs, elle a décroché son Brevet d'enseignement moyen (BEM) avec une moyenne supérieure à 18/20. Au lycée Bouatoura à El-Biar, elle est une élève brillante. Passionnée par les sciences et la culture, cette jeune fille, qui ne se sépare jamais de ses livres et de ses cahiers, même pendant les vacances, rêve de devenir médecin chercheur pour combattre les maladies difficiles. Elle s'intéresse de près aux sciences médicales et est au fait des derniers développements de la science dans ce domaine. Nesrine est, pour son entourage, un exemple de défi contre la maladie, en dépit de la complexité du traitement qu'elle a suivi jusqu'en 2012, où son état de santé s'est quelque peu amélioré. Pour le baccalauréat, Nesrine s'est préparée à l'instar de tous les autres candidats, mais elle a préféré les révisions en individuel, car elle considère que les matières scientifiques exigent davantage de concentration. Aujourd'hui, elle se rapproche de son rêve, souhaitant décrocher le baccalauréat avec une bonne moyenne, pour accéder à la spécialité de son choix, à savoir la médecine. Elle a toujours été une rude concurrente pour ses camarades qui avaient tendance à oublier sa maladie.