baccalauréat : L’optimisme l’emporte

Une ambiance studieuse régnait, hier matin, aux alentours des centres d’examen d’Alger, au premier jour des épreuves du baccalauréat 2017/2018 qui concernent, cette année, plus de 60.000 candidats dans la wilaya d'Alger, tandis que les sentiments des candidats et de leurs parents étaient partagés entre appréhension et optimisme.

L’ambiance était différente des autres jours, marquée par une circulation routière fluide inhabituelle, à l'occasion de l'évènement du baccalauréat qui concernera 60.155 candidats. Lors d’une tournée effectuée par l’APS, à travers quelques centres d’examens d’Alger, les candidats semblent d'attaque pour cet examen décisif, en choisissant de venir aux centres d'examens avant 7 heure. À l'entrée du CEM Abbane-Saïd, dans la commune de Bir Mourad-Raïs, une dizaine d'élèves se sont rassemblés devant la porte, pour attendre l'ouverture du centre à 8 heure. Même constat au lycée Bahia-Hidour (Aïn Naâdja). Des élèves avec leurs parents ont formé de petits groupes, quelques instants avant le début des épreuves, pour discuter des dernières préparatifs et des révisions effectuées tout au long de l'année. Ikram, qui passe le baccalauréat pour la première fois en littérature et langues étrangères (allemand), a déclaré à l'APS avoir déployé tous les efforts possibles pour espérer atteindre la moyenne qui l'habilitera à intégrer le département de traduction. Au lycée El-Idrissi (Sidi M’hamed), de nombreux parents n'ont pas retenu leurs larmes en voyant leur progéniture entrer dans le centre d'examen. Le nombre de candidats pour l'examen du baccalauréat à Alger, session 2017/2018, est de 60.155 candidats, scolarisés et libres, répartis sur 167 centres d'examen, tandis que le nombre des centres de correction est de 5, auxquels s'ajoutent deux centres pour la collecte et la conservation des copies d'examen.

Parer à tout imprévu



Les services de la sûreté d'Alger ont assuré toutes les mesures de sécurité au niveau de 167 centres d'examens du baccalauréat session juin 2018, tout en facilitant le trafic routier au niveau des grands axes menant vers les centres d'examens, a indiqué le lieutenant de police, Mouloud Ibaazaten. Dans une déclaration à l'APS, en marge d'une visite d'inspection du déroulement de la première journée des examens du baccalauréat au lycée El-Idrissi, dans la commune de Sid M'hamed, le lieutenant Ibaazaten, chef de la cellule de communication de la sûreté d'Alger, a précisé que toutes les mesures ont été prises pour «garantir le bon déroulement des examens», tout en facilitant le trafic routier au niveau des axes menant aux centres d'examens. À Alger, 2.000 policiers de différents grades et spécialités ont été mobilisés pour la couverture sécuritaire des examens du baccalauréat prévus du 20 au 25 juin. Ils devront assurer, tout au long des 5 jours d'épreuves, la sécurisation de 167 centres d'examens, 5 centres de correction et 2 centres de collecte de copies, a-t-il indiqué. Par ailleurs, tous les dispositifs de prévention ont été mis en place, pour faciliter la circulation à proximité des centres d'examens et assurer la sécurité des candidats, à travers des points de contrôle fixes et d'autres mobiles, pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat à travers tout le territoire de la wilaya d'Alger. Les patrouilles pédestres et mobiles seront intensifiées à cet effet. Le lieutenant Ibaazaten a indiqué avoir mobilisé tous les moyens pour sécuriser l'évènement, dont des hélicoptères de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en coordination avec la salle de contrôle par caméras de la sûreté de wilaya d'Alger, pour parer à tout imprévu, ajoutant que les équipes de police judiciaire étaient mobilisées pour «assurer le bon déroulement de l'examen». Dans le cadre de son action de proximité, la Direction de sûreté de la wilaya d'Alger avait contribué, durant l'année scolaire 2017/2018, à la préparation des élèves des classes de fin de cycles, à travers des «séances avec des psychologues», relevant de ses cellules d'écoute de la wilaya d'Alger, en vue de soutenir les élèves et leurs familles. Plus de 700.000 candidats sont inscrits au baccalauréat, session juin 2018, à l'échelle nationale, dont plus de 60.000 candidats répartis sur 167 centres concernés par l'examen du baccalauréat à Alger.



Sétif

Bonne organisation

Rien n’a été laissé au fait du hasard et toutes les dispositions nécessaires ont été mises en œuvre, pour permettre un bon déroulement de l’examen du baccalauréat qui a débuté hier, marqué dans la wilaya de Sétif par un nombre important de candidats et autant de centres dans les zones urbaines et rurales. Dans cette wilaya où les efforts consentis par la communauté éducative, la disponibilité des responsables et tous les partenaires impliqués dans la bonne organisation de cet examen sont marqués, ces dernières années, par une progression constante des taux de réussite, c’est ce même optimisme et cette même ambition de se replacer dans le peloton de tête qui prévalent depuis hier.

Pas moins de 24.655 candidats, dont 12.791 filles, se sont dirigés vers les 82 centres d’examens implantés à travers le territoire de cette wilaya. Des candidats qui émanent entre autres de 97 lycées, 3 établissements privés, du centre de rééducation et d’un autre pour les candidats libres. Un effectif d’autant plus important qu’il comporte aussi 12 candidats aux besoins spécifiques, 6 handicapés moteurs et 6 autres aveugles, qui viennent ainsi consolider les rangs de ceux de cette même frange qui a composé aussi à l’examen de fin de cycle des études primaires et 14 autres candidats qui ont pris part à celui du BEM.

Par ailleurs, 7.692 fonctionnaires du secteur de l’Éducation, des enseignants et agents de l’administration sont mobilisés pour encadrer cet examen, au moment où des dispositions sécuritaires sont mises en œuvre, pour permettre aux candidats de passer cette échéance dans les meilleures conditions. Dans ce contexte, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif ont mobilisé plus de 2.000 agents, ainsi que tous les moyens matériels pour assurer la couverture des 73 centres d’examens dont ils ont la charge, en plus des deux centres de correction.

F. Zoghbi



Fuites du sujet

de la langue arabe sur Facebook

Les responsables

seront

sanctionnés



La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé, hier à Tébessa, que «des sanctions seront prises» par la commission interministérielle présidée par le ministère de la Justice à l'encontre des responsables des fuites du sujet de l'épreuve de langue arabe sur le réseau social Facebook.

«Le sujet a été publié sur des pages de Facebook après le retour de la connexion internet», a indiqué la ministre, lors d'une conférence de presse animée au nouveau du lycée de la ville de Tébessa, baptisé à l'occasion du nom du défunt moudjahid Boukouba Mohamed Benahmed.

Elle a assuré que «la commission interministérielle, chargée du suivi du bon déroulement du baccalauréat et présidée par le ministère de la Justice prendra des sanctions contre les responsables de ces fuites».

Oran

2.265 absences

Sur un total de 22.831 candidats inscrits à la session du baccalauréat de la session en cours, 20.569 ont passé, hier matin, les épreuves de la première journée. Parmi eux, 11.929 filles et 8.640 garçons, a-t-on appris de Mme Saker Asssia, la chargée de communication auprès de la direction de l’éducation nationale de la wilaya d’Oran. Ainsi, pas moins de 2.265 inscrits, dont 1054 filles et 1.211 garçons, ont manqué les épreuves. Concernant les candidats libres, ils sont 7.572 inscrits, dont 78 détenus, 15 handicapés (8 moteurs et 7 non voyants). Pendant quatre jours, les candidats concourront à travers 71 centres d’examen répartis sur les 26 communes de la wilaya, et ils seront encadrés par un staff composé de 6.577 personnes (surveillants, remplaçants, secrétariats et chefs de centres). On saura, par ailleurs, que l’opération de correction des copies du baccalauréat sera assurée au niveau de deux centres, en l’occurrence les lycées Colonel Lotfi et Mohammed- Ben-Allal. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés et mis en place, pour assurer le bon déroulement des examens, et aucun incident n’a été enregistré, indique notre interlocutrice. À la sortie des centres d’examens, ambiance plutôt tendue chez les candidats du centre d’examen Ibrahim-Tazi à Es-Seddikia. «C’est normal que je sois stressée. C’est la première journée réservée aux matières essentielles. Je pense avoir bien travaillé, ce matin, mais comme vous le savez, on est jamais sûr de rien lorsqu’il s’agit du baccalauréat», dit Salima, qui passe l’examen pour la première fois. Pour ce qui est de l’encadrement sécuritaire, les services de la sûreté de la wilaya ont fait savoir que 2.000 policiers ont été mobilisés à travers 67 centres d’examens et 2 de corrections, relevant de leur compétence territoriale.

Amel Saher



Tizi Ouzou

Dans de bonnes conditions

C’est dans une atmosphère sereine que se sont déroulées hier les épreuves du premier jour de l’examen du baccalauréat, où un peu plus de 12.000 candidats étaient attendus. Aucun incident n’est venu perturber le déroulement des épreuves à travers les 70 centres d’examen, où toutes les commodités ont été mises en place, pour permettre aux candidats de travailler dans les meilleures conditions. Tout le personnel de la direction de l’éducation a été mobilisé pour assurer le bon déroulement de l’examen. Durant la matinée de cette première journée, la direction locale de l’éducation a enregistré la défection de 84 candidats scolarisés, soit un taux de 0.36% du nombre total attendu à cet examen, à savoir 12.0919, et plus de 1.000 candidats libres sur les 6.101 candidats attendus. 131 candidats détenus ont par ailleurs passé l’examen au niveau de la maison d’arrêt. Pour cette première journée, les candidats ont jugé que les sujets étaient à la portée de tous ceux qui ont suivi normalement leur scolarité.

Bel. Adrar



Bordj Bou-Arréridj

Des sujets

abordables

Les épreuves du baccalauréat se sont déroulées normalement hier dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où les candidats ont été placés dans les conditions adéquates pour passer l’examen. Au niveau des 41 centres que compte la wilaya, tous les moyens humains et nécessaires ont été mobilisés, pour accompagner les élèves qui ont débuté ces épreuves sous de bons auspices, puisqu’ils ont trouvé les sujets de la première journée abordables.

En effet, les questions qui leur ont été posées, que ce soit pour la langue arabe, durant la matinée, ou l’éducation islamique, l’après-midi, ont été faciles, selon les élèves interrogés à la sortie des centres d’examen. Avec ce bon début, ils sont mis en confiance pour engager la suite qui devra être plus dure, avec l’entrée en lice des matières scientifiques.

Pour illustrer ce bon déroulement, le directeur de l’éducation de la wilaya, M. Saleh Chiheb, annonce qu’aucun cas de copiage n’a été enregistré hier. Les élèves qui ont été sensibilisés aux dangers d’un tel acte se sont concentrés sur leur copie.

Le responsable regrette cependant le taux d’absentéisme élevé. En effet, près de 1.500 candidats ont manqué à l’appel, la première journée. Il explique que la plupart d’entre eux, plus de 1.400, sont des candidats libres. Le reste, soit 97%, sont des élèves scolarisés. Il précise que ce n’est pas nouveau pour cette catégorie, puisque des candidats qui sont en général des étudiants passent le bac une deuxième fois, pour améliorer leur moyenne.

M. Chiheb espère qu’avec cette ambiance qui a caractérisé l’examen, les résultats seront à la hauteur des efforts fournis. Rappelons que 12.580 candidats, dont 4.728 libres, passent le bac dans la wilaya, répartis sur 41 centres et encadrés par 3.771 agents.

F. D.



Annaba

14.009 candidats

Ils étaient, hier, plus de 14.000 candidats à passer les épreuves du baccalauréat, en majorité l’examen pour la première fois, mais ils sont également nombreux, les recalés des précédentes sessions à vouloir franchir, cette année, le seuil des études supérieures. Pour les chiffres, ils sont 5.441 candidats scolarisés en sciences expérimentales. Les lettres et philosophie arrivent en seconde position, avec 4.069 candidats. La filière gestion et économie se taille aussi une place considérable sur la liste des prétendants au bac, qui sont au nombre de 1.772. Les inscrits dans la série langues étrangères se positionnent à la troisième place avec pas moins de 1518 candidats. Pour cette session, les matheux occupent le milieu du tableau, avec quelque 305 postulants seulement.

Les candidats libres sont également nombreux, avec 6131. Parmi eux, un nombre important de bacheliers désirant accéder aux filières de leur choix. Ils sont au total 8.202 filles qui devancent donc les garçons, avec quelque 5.807 candidats. Pour rester dans les statistiques, comparativement à l’année passée, le nombre de candidats a diminué, quand on sait que durant la session précédente, ils étaient quelque 15.452, soit une réduction de 1.443 candidats. Pour ce qui est de l’organisation, il faut dire que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, a souligné la responsable de la cellule de communication au niveau de la direction de l’éducation d’Annaba, Lilya Chakri. Ils sont 4.539 surveillants répartis à travers 52 centres d’examen. Durant cette session, on enregistre 6 handicapés moteurs et 4 autres élèves non voyants, pour lesquels toutes les mesures ont été prises pour passer l’examen sans grandes difficultés. Les deux établissements de rééducation, à savoir Bouzaaroura et Laleulick, accueillent aussi 216 candidats détenus. Un seul centre de correction implanté au lycée Saint-Augustin a été retenu pour recevoir les copies des candidats en provenance des autres wilayas.

B. G.