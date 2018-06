Baccalauréat : Debut reussi !

Ils n’étaient pas moins, de 709.448 élèves, dont 40% de candidats libres, à se rendre tôt le matin aux différents centres d’examens. Parmi eux, on compte près de 400 candidats aux besoins spécifiques, 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs.

Cette édition a également enregistré 849 candidats de nationalité étrangère et 57.000 candidats de l'enseignement à distance.

Quelque 260.000 encadreurs sont mobilisés au niveau des centres d'examen, de regroupement, de codage et de correction pour le bon déroulement des épreuves.

Le coup d’envoi officiel de cet examen de haute importance a été donné à 8h30, par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit depuis le centre d’examen Ibn Badis à Tébessa.

Accompagnée d’une forte délégation composée des autorités locales, des cadres du ministère, des partenaires sociaux ainsi que des représentants des parents d’élèves, la ministre à procédé à l'ouverture des plis contenant les sujets de langue arabe, première épreuve, toutes filières confondues.

Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés et toutes les conditions d’organisation et de sécurité ont été réunies afin de garantir le bon déroulement de l’examen.

La ministre a appelé les candidats et les candidates à faire preuve de sérénité et de confiance en soi, en évitant tout comportement allant à l’encontre de l’effort de travail, seul garant de la réussite et du mérite.

L’examen a démarré dans les meilleures conditions dans toutes les wilayas, auxquelles s’ajoutent les conditions climatiques clémentes qu’ont connues la plupart des régions du pays.

Hier, à 7h30 déjà les candidats ont commencé à affluer au niveau des différents centres d’examen, à l’instar du lycée Ali-Chkiri de Chéraga pour éviter que le scénario des retardataires qu’a connu le Bac 2017 se reproduise.



Ambiance à l’optimisme pour les parents



Les premiers venus nous ont déclaré avoir été avertis par leurs enseignants et leur entourage sur la nécessité d’arriver à l’heure et éviter, de ce fait, le stress engendré par le retard susceptible d’affecter leur rendement lors des épreuves.

« Moi j’ai eu peur d’être exclu de l’examen. Alors je me suis endormi tôt et je me suis réveillé de même pour être sur les lieux à l’heure», a confié Riad, accompagné de son papa, avant de poursuivre : «J’ai travaillé dur durant toute l’année, je ne laisserai pas un tel incident gâcher mon rêve, celui d’obtenir une bonne moyenne au Bac pour faire des études de médecine.»

Si Riad semblait serein et confiant, plusieurs autres candidats étaient plutôt tendus et inquiets.

«C’est normal, c’est le Bac», a lâché Ikram, une candidate de la filière scientifique. «On appréhende toujours les examens et c’est pire pour le Bac», a-t-elle expliqué, ajoutant que cet examen constitue une étape décisive pour tout lycéen, notamment ceux qui ont travaillé dur pendant l’année scolaire.

Juste avant le début de l’examen, les candidats qui s’apprêtaient à rentrer au «lycée Ali-Chkiri de Chéraga», partageaient les informations de dernière minute. Une manière, selon certains, de se déstresser et d’acquérir plus de confiance pour entamer la première épreuve, à savoir la langue arabe.

Pour certains parents, venus accompagner leurs enfants en tentant de les rassurer afin de bien démarrer leur série d’épreuves, l’optimisme est au rendez-vous.

«Moi je fais confiance à ma fille. Je l’ai vue travailler convenablement durant l’année scolaire, il n’y a pas de raison d’avoir peur», a fait savoir un parent.

De son côté Saida tentait de dissimuler son stress : «Mon fils va passer son examen, mais je me force à avoir l’air serein», a-t-elle dit, ajoutant : « C’est vrai que l’assiduité et la persévérance sont la clef de la réussite, mais on appréhende toujours les examens, alors que dire pour le Baccalauréat».

L’attente était très longue pour les parents qui n’ont pas quitté les lieux et ont préféré rester près du centre d’examen ou dans leur voiture pour attendre la sortie de leurs enfants. Les premiers candidats ont commencé à sortir du centre d’examen une heure et demie après le début de l’épreuve, semblant satisfaits.

Pour la majorité d’entre eux, les sujets de l’épreuve de la langue arabe étaient abordables et à la portée de tous.

Kamélia Hadjib

Les détenus passent les épreuves

Le savoir, seul rempart contre la criminalité

Ils sont 4.391 détenus à se présenter aux épreuves de baccalauréat à travers les 43 établissements pénitentiaires retenus comme centres officiels, et agréés par le ministère de l’Education nationale.

C’est ce qu’a indiqué hier, le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion M. Mokhtar Felioune, aux journalistes venus couvrir le début des épreuves du baccalauréat au niveau de l’établissement de rééducation et de réadaptation d’El Harrach.

M. Felioune, qui supervisait le début des examens, a indiqué que pour la session 2018, il a été enregistré «une augmentation du nombre des candidats par rapport à l’année précédente», en raison, poursuit-il «de la prise en charge qu’a offert l’administration pénitentiaire aux candidats et qui a permis , à travers les cours de soutien, assurés par des enseignants de créer un environnement de préparation serein, qui encourage d’années en années les détenus à se présenter aux épreuves».

Le DG de l’administration pénitentiaire a tenu à rappeler que les établissements de rééducation à travers le pays ont enregistré pour l’année scolaire 2017-2018, un total de 42.937 détenus poursuivant leurs études dans les différents cycles d’enseignement, dont 34.035 détenus inscrits à l’enseignement à distance, 1.554 à l’enseignement supérieur, 7.348 inscrits aux cours d’alphabétisation, ainsi que 4.698 qui ont passé les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) .

A noter qu’au centre d’El Harrach, ils sont 95 candidats, (94 hommes et une femme) à passer les épreuves cette année. Dans ce contexte M. Felioune a signalé que le taux de réussite enregistré l’année passée au niveau de l’établissement d’El Harrach était de 45%, et 54% au niveau national.

S’exprimant sur l’apport de ces programmes de formation dans la vie des détenus, le même responsable a soutenu que ces programmes, qui s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie ambitieuse destinée à prodiguer une formation aux détenus, ont pour but de préparer les prisonniers à la vie post-carcérale et leur assurer une réinsertion sociale réussie qui les prémunit contre toute tentation de récidive.

M. Mokhtar Felioune, a dans cette optique, mis l’accent sur «l’importance de la formation et les mesures d’encouragement prises en faveur des détenus quant à la poursuite de leurs études». C’est, selon lui, la meilleure manière d’immuniser la jeunesse, proie facile à la dérive, et de lui ouvrir les portes du savoir, car «c’est évidemment la meilleure approche pour éloigner ces jeunes de la délinquance et ce à travers les différentes d’activités de réinsertion, qu’il s’agisse de l’activité religieuse ou culturelle à travers les concours de poésie, de littérature de l’encouragement à la lecture, ainsi que la formation et l’éducation. Des options qui s’inscrivent en perspective, comme «seul rempart contre la criminalité et la récidive», a-t-il affirmé.

Interrogé sur les mesures prises au profit des détenus, en cas de réussite, le directeur a tenu à rappeler que «les mesures de grâce décrétées par le Président de la République, lors des fêtes nationales et religieuses, au profit des détenus poursuivant leurs études ainsi que plusieurs autres dispositifs contenus dans le code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation des détenus, ont encouragé plusieurs d’entre eux à tenter leur chance», ajoutant que «l’obtention du baccalauréat permettra aux détenus de bénéficier des avantages liés à la mise en liberté provisoire, ou à la libération conditionnelle, afin de poursuivre leurs études universitaires dans de bonnes conditions».

Cependant, précise M. Felioune, «pour certains détenus qui purgent une longue peine, il est prévu de demander des permissions de la part des établissements universitaires pour l’octroi des congés académiques afin d’ajourner l’inscription jusqu’à la fin de la durée d’incarcération.»

A signaler que l’établissement d’El Harrach (qui comptait quelque 2.500 détenus en 2016), compte 941 inscrits pour la saison de 2017-2018, dans les différents paliers de l’enseignement général, dont 134 inscrits à l’examen du BEM et 125 postulants aux épreuves du bac. En outre, 708 autres pensionnaires du même établissement suivent des ateliers de formation professionnelle et d’artisanat.

A noter enfin que l'année scolaire 2017-2018, enregistre 42.937 inscrits dans l'Enseignement général, parmi lesquels 34.035 détenus inscrits pour poursuivre les études à distance, 1.554 pour les études universitaires et 7.348 autres en classes d'alphabétisation.

Tahar Kaïdi

Prochaine visite d’une mission de l’ONUDC à Alger



Une mission de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) va effectuer une visite en Algérie du 24 au 28 juin, a annoncé M. Mokhtar Felioune. S’expliquant sur les raisons de cette visite, il a signalé que l'Algérie a été choisie, avec la Suisse et un autre pays d'Amérique latine pour le tournage, au niveau de l'établissement d'El Harrach, de séquences sur le traitement des détenus suivant les règles onusiennes, dites "Règles Nelson Mandela" qui serviront de référence et de modèles sur le site électronique de l'ONU. M. Felioune a rappelé les différentes visites effectuées par des délégations relevant de l'ONU en Algérie portant sur l'aspect humanitaire, la lutte contre la drogue, la réforme pénale et le programme de développement, estimant que ces visites sont un "facteur positif" de coopération entre l'Algérie et l'organisation onusienne.

Le choix de notre pays, précise M. Felioune, n’est pas anodin, c’est «une consécration qui vient illustrer l’importance des efforts de l’Etat dans le processus des réformes du système carcéral algérien».

T. K.