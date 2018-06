Tamanrasset : Reddition de sept terroristes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts de qualité fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l'ensemble du territoire national à travers la mobilisation de tous les moyens disponibles afin de pourchasser les groupuscules criminels, sept terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire)», précise le communiqué. Il s'agit de «Gasmi Belkhir dit El Chibani, qui a rallié les groupes terroristes en 2008, Ghedir Ibrahim El-Hadi dit Salmane, qui a rallié les groupes terroristes en 2010, Alouane Mohamed dit Adam qui a rallié les groupes terroristes en 2011, Ben Ahmed Ahmed dit Mohamed, qui a rallié les groupes terroristes en 2011, Alouane Ali dit Ghali, qui a rallié les groupes terroristes en 2011, Nadji Yahia dit Abou Omar, qui a rallié les groupes terroristes en 2012, Zouari Bachir dit Ali, qui a rallié les groupes terroristes en 2014. L'opération a permis, également, de récupérer six pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette et onze chargeurs garnis, ajoute la même source.



Oran

Arrestation de deux narcotrafiquants



«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) a appréhendé, à Oran/2e Région militaire, deux narcotrafiquants et saisi 70 kilogrammes de kif traité et deux véhicules touristiques», précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP «ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, 22 orpailleurs et ont saisi 37 groupes électrogènes, 21 marteaux-piqueurs et 3 motocycles», ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Naâma/2e RM».