La DGSN dresse le bilan de ramadhan : Baisse significative de la délinquance

Une baisse «sensible» de la criminalité et de délinquance a été enregistrée durant le mois de ramadhan de l’année 2018. Un constat effectué par les représentants de la Direction générale de la Sûreté nationale, hier, lors d’une conférence de presse à l’Ecole supérieure de police Ali-Tounsi

En effet, la lutte contre la criminalité menée par les services de police judiciaire durant le mois sacré de ramadhan à donné lieu à une baisse en matière d'affaires de criminalité. Celle-ci est de l’ordre de 2% par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour ce qui concerne la résolution des affaires criminelles, celle-ci a connu une augmentation de l'ordre de 5% par rapport à l’année précédente, ce qui a permis une hausse de 10% de personnes impliquées appréhendées, a affirmé le commissaire divisionnaire Abad Lahcen, sous-directeur de la police judiciaire.

Par catégorie d'infractions, les services de police ont enregistré une baisse de 6,69% des affaires relatives aux atteintes aux personnes et une progression de 2,33% en termes d'affaires résolues. Pour ce qui est des cas d'homicide volontaire, selon le fonctionnaire de police, les auxiliaires de la justice ont constaté 8 meurtres en ce mois de ramadhan, contre 10 cas durant la même période de l'année dernière. La police a également constaté 2.740 cas de coups et blessures volontaires (CBV) contre 3.019 en 2017.

Selon le représentant de la DGSN, six cas de CBV ayant entraîné la mort ont été traités alors qu'en 2017 il a été résolu 14 cas. Ce qui est à retenir c’est que cette année les services de police ont enregistré une baisse significative en matière de criminalité.

Les atteintes aux biens, quant à elles, ont connu une baisse de 3%, accompagnée d’un taux de 3% d’affaires résolues également. Lors de la période de référence, les agents de l'ordre ont constaté une baisse dans le registre des vols avec violence avec 171 cas en 2018, contre 186 en 2017. Les policiers ont constaté également 164 affaires de vol par escalade et autant d'affaires de vol à la sauvette. Les crimes et délits lié à la cybercriminalité n'ont pas été en reste dans la mesure où 182 affaires ont été enregistrées, ce qui représente une hausse de 5,2% comparativement à l'année dernière.

Pour ce qui est des affaires de trafic de stupéfiants, les représentants de la loi ont réussi lors des opérations menées dans les zones de prédilection des délinquants à recenser 3.034 affaires contre 1.902 durant le ramadan de 2017 avec un taux de résolution de +65%. Ces actions policières ont permis de récupérer une quantité globale de plus de 742 kg de kif traité.



Des moyens conséquents



De son côté le directeur de la sécurité publique, le contrôleur Aïssa Naïli a assuré que «tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite du baccalauréat mais aussi pour que les estivants passent des vacances en toute quiétude et sécurité».

Pour le commissaire divisionnaire Abad Lahcen, les orientations de général major Abdelghani Hamel visent au renforcement et à l'adaptation des mesures déjà prises en matière de lutte contre la criminalité à travers un déploiement efficient sur le terrain policier, une meilleure articulation du dispositif de lutte, le recours aux techniques et méthodes modernes telles que l'utilisation de la vidéosurveillance.

Dans ce contexte, un bilan comparatif du mois de Ramadhan de l'année 2018 par rapport à 2017 indique que les chiffres de la délinquance présentés par la police étaient moins impressionnants. Ceci s'explique par l'absence de crimes et autres grandes affaires scabreuses qui étaient pour ainsi dire, assez souvent perpétrées durant les mois précédents le jeûne.

Sur le volet de la sécurité routière, les décès à l’échelle nationale ont été réduits de 5,55% lors ce ramadhan, comparativement à l’année dernière.

Le sous-directeur à la sécurité publique, Rachid Ghezli, a mentionné que 984 accidents ont été enregistrés lors de cette période ce qui a causé 1.173 blessés en plus des 34 décès (36 décès en 2017). Il a précisé que ces données restent encore provisoires en attente de la consolidation du bilan des accidents, mais il a souligné que les actions de prévention qui ont dépassé 7.000 initiatives lors de ce mois ont contribué au recul du nombre de décès.

Aussi, durant le mois de Ramadhan, des iftars collectifs au profit des usagers de la route ont été organisés et des milliers de repas ont été servis.

Le contrôleur Aïssa Naïli, pour résumer le tout, dira que «notre pays n'avait pas connu autant de sécurité et de quiétude durant le mois sacré de ramadan depuis au moins 3 années».

Mohamed Mendaci