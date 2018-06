Lors d'un point de presse animé au terme de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, M. Hattab a indiqué que les investissements des opérateurs privés dans la réalisation d'infrastructures sportives et pour jeunes se voulait «une initiative positive et encourageante» pour le secteur, car cet investissement, a-t-il dit, aide à accompagner la démarche des autorités locales en matière de prise en charge des jeunes et « il n’existe aucune différence entre les deux secteurs, à savoir le public et le privé, qui servent l'intérêt du pays». Le ministre a cité, à titre d'exemple, le projet du complexe sportif privé de Mouzaia qu'il avait inauguré, saluant cette réalisation qui contribuera, a-t-il dit, à «attirer et fournir des espaces sportifs aux jeunes de la région», indiquant que «l'investissement privé est présent avec force dans la wilaya qui constitue un pôle sportif par excellence». Néanmoins, poursuit le ministre, la wilaya souffre d'un grand déficit de ce genre d'infrastructures, notamment les piscines, car elle en dispose seulement 3 ou 4, ce qui handicape les jeunes de la région, particulièrement pendant la saison estivale. A ce titre, il a appelé le secteur privé à investir dans la réalisation des structures sportives et juvéniles en vue de remédier à ce déficit, ajoutant que «47 projets inscrits dans la wilaya ont été reportés sine die en raison de la situation financière». Concernant la possibilité du retour de la sélection nationale de football au stade «Mustapha-Tchaker», le ministre a précisé que la sélection se déplaçait à travers les différentes wilayas du pays pour des stades aménagés. Tout en n'écartant pas cette possibilité, le ministre a assuré que «l'équipe y jouera si toutes les conditions réglementaires et techniques indispensables venaient à être réunies», car l'important, a-t-il ajouté, est de concrétiser des résultats positifs. Le premier responsable du secteur a fait savoir qu'il avait abordé ce sujet avec les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) et qu'il les avait sollicités à faire en sorte que l'équipe nationale s'habitue à sortir dans les différents stades nationaux qui disposent de toutes les conditions requises. En ce qui concerne la situation du stade Mustapha-Tchaker, le ministre a indiqué qu’il «est prêt et qu’il ne reste que certaines retouches légères à réaliser en coordination avec les responsables locaux», se félicitant de la qualité de sa pelouse qui «a renoué avec son état naturel grâce à la prise en charge quotidienne des responsables». Il a révélé, en outre, lors de sa visite au stade, un soutien financier octroyé par son département ministériel dans le but de parachever ces travaux qui donneront «une valeur ajoutée à ce stade à portée sportive et émotionnelle pour les Algériens».

Quant à la participation de l’Algérie aux Jeux méditerranéens (JM) en Espagne dans les jours à venir,

M. Hattab a fait savoir que «les compétitions internationales requièrent des préparations permanentes et nous avons investi dans l’élément humain et avons une jeunesse disposée et prête à remporter un bon classement». Néanmoins, «cette année a été exceptionnelle et n’a pas de préparations en adéquation avec les ambitions de nos athlètes», a-t-il ajouté, indiquant que tout athlète participant aux compétitions internationales sera obligé dorénavant à réaliser un bon résultat en contrepartie des conditions favorables qui lui seront réunies pour une bonne préparation"

Il a salué, entre autres, les résultats satisfaisants réalisés régulièrement dans certains domaines sportifs comme la boxe, le judo et l’athlétisme. Le ministre a souligné que les préparations aux Jeux méditerranéens d’Oran en 2021 commencent dès maintenant, soit au niveau de la participation, des moyens, de l’organisation ou de la compétition, et ce pour honorer l’Algérie lors de cet évènement sportif international. Pour ce qui est de l’absence de la sélection nationale du football pour le Mondial en Russie, M. Hattab a indiqué que «la sélection aurait pu réaliser de bons résultats car le potentiel et l’enthousiasme étaient là». Répondant à une question relative au problème de gestion du Club hippique et du site de réalisation de l’Ecole nationale d’équitation à Tiaret ainsi que à l’appel des responsables du club hippique à Blida à sa réalisation dans leur wilaya (Blida), le ministre a fait savoir qu’«il y a des différends locaux, le dossier est ouvert et le ministère oeuvre pour le régler», indiquant que son département ministériel examinera toutes les propositions rationnelles et oeuvrera à l’application de ce qui entre dans l’intérêt général avec la préservation de cette activité ancienne dans la wilaya.