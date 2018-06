Gestion durable de l’environnement : Le rôle de la société civile

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati a supervisé, hier à Alger, l’ouverture de l’atelier national de l’étude sur le rôle et la place de la société civile dans la gestion durable de l’environnement et sur son intégration dans les politiques publiques.

En présence de l’ambassadeur du royaume de Belgique, Pierre Gilliard et des représentants des différentes institutions et des sociétés civiles, la ministre a mis en exergue le rôle important de la société civile dans le sensibilisation à la protection de l’environnement et au développement durable. Elle précise que l’«implication de la société civile dans la protection de l'environnement revêt une grande importance et se veut une nécessité impérieuse au vu du rôle actif qu'elle joue en la matière».

L’étude élaborée avec l’assistance de la coopération technique belge dans le cadre du projet de renforcement des capacités dans le domaine de l’environnement (PRCDE), a comme objectif de contribuer à la promotion des organisations de la société civile en tant qu’acteur du changement pour renforcer la gestion durable de l’environnement.

Cet espace, a vu le regroupement de 130 participants, dont principalement des associations activant dans le domaine de l’environnement au niveau des 14 wilayas côtières, qui ont participé aux ateliers régionaux pour l’élaboration de cette étude, ainsi que des représentants du mouvement associatif de quelques wilayas des Hauts plateaux et du Sud du pays. Universitaires, représentants des départements ministériels, institutions étrangères de coopération et cadres du ministère étaient aussi présents.

Lors de cet atelier qui se déroule sur deux jours, il sera procédé à la présentation générale de l’étude, suivi de l’organisation de mini-ateliers autours des quatre thématiques : l’approfondissement des échanges sur les questions opérationnelles liées aux mécanismes de participation et de partenariat, les échanges sur les possibilités de financement qui s’offrent aux projets portés par les mouvements associatifs, l’évolution des maisons de l’environnement notamment comme espace d’échange, d’information et de renforcement de capacité. Pour le quatrième et dernier thème, les assistants vont approfondir sur les modalités pratiques de gestion d’une plateforme numérique pour l’organisation de la société civile (OSC) dans le secteur de l’environnement.

L’ambassadeur du royaume de Belgique, Pierre Gilliard, a indiqué lors de son allocution, que les relations entre Alger et Bruxelles va concerner différents secteurs, entre autres la gestion des déchets.

Hichem Hamza